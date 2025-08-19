Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Beto Pereira representará aposentados em CPMI do INSS nesta quarta-feira

O requerimento que originou a investigação estabeleceu que os trabalhos terão duração de até 180 dias

Taynara Menezes

19/08/2025 - 17h00
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será oficialmente instalada nesta quarta-feira (20), às 11h (horário de Brasília), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), membro titular da CPMI, será o representante dos aposentados e pensionistas.

O requerimento que originou a investigação estabeleceu que os trabalhos terão duração de até 180 dias. O senador Omar Aziz (PSD-AM) deve assumir a presidência da comissão, enquanto o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator.

Beto destacou que nas primeiras semanas a comissão deverá apresentar um cronograma de atividades e que pretende solicitar informações ao INSS e ao Ministério da Previdência, além de convocar depoimentos.

“Acredito que a escolha de Ricardo Ayres contribuirá para o equilíbrio dos trabalhos da CPMI. Assim que o cronograma for apresentado, estaremos prontos para protocolar os primeiros requerimentos”, afirmou Beto Pereira.

Fraudes reveladas

Beto Pereira vem reunindo dados sobre o esquema, incluindo um relatório da procuradora do Estado, Carla Cardoso Nunes da Cunha, chefe da Coordenadoria Jurídica da PGE no Procon-MS. O documento aponta 121 empresas envolvidas em fraudes, um número dez vezes maior do que o investigado atualmente pela Polícia Federal, com desvios que ultrapassam R$ 6,3 bilhões. 

Em 2024, foram registradas cerca de 4 mil queixas de aposentados e pensionistas nos 21 Procons municipais do estado, relacionadas a descontos indevidos de entidades com CNPJs em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará.

A procuradora encaminhou a denúncia à Polícia Federal, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público Federal, mas, segundo Beto Pereira, “nenhuma ação foi tomada até o momento”. Ele alerta que a operação revelada pela PF representa “apenas a ponta do iceberg”.

Direitos

Grupo pressiona governo para garantir Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+ em MS

A mobilização busca dar mais visibilidade a causa e criar uma rede de apoio com serviço em tempo integral

19/08/2025 16h08

Foi realizado um mutirão de limpeza no futuro espaço

Foi realizado um mutirão de limpeza no futuro espaço Foto: Grupo de Trabalho

Durante uma reunião na última sexta-feira (15), o Grupo de Trabalho (GT) da Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+  definiu como meta pressionar o Governo de Mato Grosso do Sul para implementar uma rede de apoio em tempo integral para o movimento. O encontro aconteceu na sede da Superintendência do Patrimônio da União (SPU-MS).

O GT reúne representantes da SPU, Defensoria Pública da União (DPU), movimentos sociais e comunidade LGBTQIAPN+, segundo eles, o processo de criação da Casa enfrenta entraves na Secretaria de Cidadania, que vem redirecionando para ser apenas uma “casa de direitos”, sem contemplar o acolhimento residencial.

Para o grupo, a unidade precisa ter como eixo central o abrigo e o apoio psicossocial a pessoas LGBTQIAPN+ em situação de violência, ruptura familiar ou exclusão social.

“É urgente transformar essas demandas em políticas concretas que assegurem dignidade e cidadania à população LGBT. A Casa de Acolhimento é para ontem”, afirmou o defensor público federal Silvio Grotto.

Entre os encaminhamentos, está a busca de audiência direta com o governador Eduardo Riedel para cobrar uma definição sobre o uso do imóvel federal já indicado para sediar o serviço.

Além disso, uma jornada de mobilização LGBTQIAPN+ será organizada para fortalecer o diálogo com a comunidade, chamar atenção da sociedade e aumentar a pressão sobre o Estado.

Mesmo sem a oficialização, militantes e voluntários iniciaram intervenções simbólicas no espaço. No último domingo (17), foi realizado um mutirão de limpeza e poda da grama, em gesto de cuidado e compromisso com o futuro equipamento.

Para os movimentos, a criação da Casa de Acolhimento LGBTQIAPN+ é fundamental para enfrentar a violência e garantir acolhimento digno à população. “Esse espaço não é só um prédio, é uma conquista social e uma política de sobrevivência”, reforçaram os representantes do GT.

Política

Tebet evita falar sobre 2026 e nega mudança de domicílio eleitoral de MS para SP

Filiada ao MDB, Tebet é considerada uma candidata coringa pelo PT; Ela é cotada pela sigla tanto para o Senado paulista quanto para compor a chapa presidencial, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorra ao governo de São Paulo

19/08/2025 15h27

Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, desconversou sobre uma possível candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2026. Nesta terça-feira, 19, ao sair de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a ministra procurou não debater o próximo pleito e reiterou seu compromisso com o Mato Grosso do Sul, seu Estado e atual domicílio eleitoral.

"Temos temas mais importantes para conversar neste momento, pautas de interesse do Congresso, cuidado com o orçamento. Só pretendo falar sobre eleição em 2026, mas faço questão de lembrar: o meu Estado chama-se Mato Grosso do Sul", afirmou Tebet a jornalistas.

Filiada ao MDB, Tebet é considerada uma candidata coringa pelo PT, como mostrou o Estadão. Ela é cotada pela sigla tanto para o Senado paulista - onde a esquerda busca um nome competitivo - quanto para compor a chapa presidencial, caso o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) concorra ao governo de São Paulo.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que Tebet teve bom desempenho no Estado e seria o nome mais competitivo na ausência de Alckmin e Haddad.

Além disso, a ministra enfrenta resistências no Mato Grosso do Sul, onde o governador, Eduardo Riedel, agora no PP, resiste a uma aliança com ela, devido o fato de Tebet integrar o governo Lula e seu Estado ter mais eleitores simpáticos ao bolsonarismo. Na última eleição presidencial, em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 59,49% dos votos no Mato Grosso do Sul.

Caso deseje concorrer por São Paulo, Tebet teria que mudar o seu domicílio eleitoral para o Estado. O prazo para que ela concretize a mudança e possa concorrer nas eleições do ano que vêm é em outubro de 2025.

