Bivar é afastado da presidência da União Brasil, e partido analisará expulsão

CAMPO GRANDE

Carlão e Pedrossian Neto foram os primeiros "abatidos"; partido ainda negocia tirar Rose, Puccinelli e Lucas de Lima

O deputado federal Beto Pereira e o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Faltando quatro meses para o início das convenções partidárias, os caciques do PSDB trabalham para que o pré-candidato do partido à Prefeitura de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira, tenha o menor número possível de adversários na disputa.

Os concorrentes mais recentemente “eliminados” pelos tucanos da disputa pela prefeitura da Capital foram o vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, e o deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

No caso de Carlão, o vereador e o presidente estadual do partido, deputado estadual Paulo Duarte, entenderam que seria melhor manter a aliança com o PSDB e, portanto, abriram mão de o PSB ser cabeça de chapa, sugerindo a possibilidade de ocupar o lugar de vice, caso os tucanos tenham interesse.

Entretanto, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin tem sofrido forte pressão federal para se aliar ao PT ou a seus candidatos nas capitais.

Na eventualidade de isso realmente acontecer, o PSB terá de abandonar o ninho tucano e ficar ou com a deputada federal Camila Jara (PT) ou até mesmo com a superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil. Ambas as pré-candidatas almejam contar com apoio federal nas eleições municipais.

OUTROS ALVOS

Com relação a Pedrossian Neto, as portas para ele foram fechadas pela cúpula de seu partido: o presidente do diretório estadual, senador Nelsinho Trad (PSD), acertou a aliança com o PSDB diretamente com o presidente estadual dos tucanos, o ex-governador Reinaldo Azambuja, deixando o deputado estadual decepcionado, pois começava a viver o sonho de sua pré-candidatura a prefeito.

As articulações tucanas para reduzir o número de concorrentes vão ainda muito além. Depois de “abater” Pedrossian Neto e “eliminar” Carlão, ainda há três potenciais adversários no alvo do PSDB: o ex-governador André Puccinelli (MDB), Rose Modesto e o deputado estadual Lucas de Lima (PDT).

No caso de André Puccinelli, por mais que o ex-governador mantenha vivo o sonho de disputar a prefeitura e declare ser pré-candidato, a tarefa de fazer com que desista de concorrer ao cargo parece mais fácil.

Um acordo entre tucanos e Puccinelli foi feito no ano passado – e parece estar de vento em popa. Difícil mesmo é convencer o ex-governador de deixar a disputa em alta nas pesquisas para favorecer Beto Pereira, que parece ter dificuldade para chegar aos dois dígitos.

Por falar em dificuldade, tirar Rose Modesto do processo eleitoral parece ser o maior dos desafios da cúpula tucana. É que ela tem uma “briga” de longa data com Pereira. Foi por causa dele que ela deixou o PSDB, em 2020, logo após a reeleição de Marquinhos Trad (PSD). Em novembro daquele ano, não houve mais espaço para Rose no partido e, desde aquela época, Beto Pereira virou pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

Os caciques tucanos têm tentado conversar com Rose, mas ela parece estar muito disposta a enfrentar Beto Pereira. Aliás, já o enfrentou várias vezes: dentro do partido, para o comando do diretório estadual, em briga que acabou sem vencedor e com o cacique Sérgio de Paula alçado ao comando para apartar o ímpeto de ambos, e pela liderança da bancada federal de Mato Grosso do Sul na legislatura passada.

Em meio ao impasse entre eles, sobrou para a ex-senadora e atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), assumir a liderança na ocasião.

Ao que tudo indica, Rose parece disposta a encarar mais uma briga com Beto, apesar do entendimento dos tucanos de que, quanto menos adversários nas eleições, melhor.

Já com relação a Lucas de Lima, um acordo teria sido costurado para que o parlamentar desista da pré-candidatura, porém, até o momento, isso ainda não se confirmou.

FORTALECIDO

O Correio do Estado procurou o ex-governador Reinaldo Azambuja para comentar sobre as articulações da legenda para as eleições do dia 6 de outubro.

Ele disse à reportagem que, até o dia 5 de abril, o momento é de fortalecer “os nossos quadros nos municípios, fazendo novas filiações e preparando uma chapa forte”.

“Depois, vamos trabalhar com as alianças, de olho no pleito do dia 6 de outubro. Quem nós conseguirmos trazer, será bem-vindo”, declarou.

Azambuja completou dizendo que, graças à gestão municipalista na sua administração, que está tendo continuidade com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o partido conta hoje com 51 dos 79 prefeitos do Estado filiados à legenda.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o PSDB mantém conversas com o MDB e com André Puccinelli a respeito da candidatura própria da legenda ou não em Campo Grande.

A reportagem apurou que o ex-governador do MDB aguarda os resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas para definir seu futuro. Entretanto, a chance de André Puccinelli apoiar a candidatura de Beto Pereira é muito grande.