Bolsonaristas tentarão mostrar força em Mato Grosso do Sul neste domingo

As lideranças bolsonaristas de Mato Grosso do Sul estão se mobilizando para promover, na manhã deste domingo, uma mobilização nas cidades de Campo Grande e Dourados para demonstrar apoio a Jair Bolsonaro (PL), por causa das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) restringindo a movimentação do ex-presidente da República.

Na prática, o ato político nas duas maiores cidades do Estado também será uma demonstração de força da direita, que ficou meio abalada, principalmente a ala ligada ao agronegócio, depois que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) assumiu ter contribuído para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciasse a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos norte-americanos.

Ao Correio do Estado, muitos representantes do agronegócio em Mato Grosso do Sul ficaram insatisfeitos com as articulações do filho de Bolsonaro nos Estados Unidos, que culminaram com o anúncio do tarifaço de Trump contra produtos brasileiros. Apesar disso, os organizadores dos atos políticos em Campo Grande e Dourados contam com a participação dos empresários rurais.

Seguindo o exemplo de outras cidades brasileiras que também farão atos em prol do ex-presidente, em Campo Grande e Dourados também adotaram a palavra de ordem “reage Brasil”, que foi escolhida como tema central, substituindo pautas anteriores que não obtiveram a aderência esperada.

Uma das motivações para a mobilização é a tentativa de ocupar as ruas antes do que grupos de movimentos da esquerda, pois há a preocupação da direita com manifestações contrárias a Bolsonaro.

CAPITAL

Em Campo Grande, uma ala da direita ligada ao deputado estadual Coronel David, que é presidente municipal do PL, pretende fazer uma carreata, onde são esperados centenas de veículos, incluindo automóveis, caminhonetes e caminhões, enquanto na ala ligada ao ex-deputado estadual Capitão Contar, presidente estadual do PRTB, convocou os bolsonaristas para uma motociata.

Os dois atos políticos devem começar às 10h deste domingo, com a concentração da motociata no Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, e a outra nos Altos da Avenida Afonso Pena, no Parque dos Poderes, entretanto, todos vão terminar na Praça do Rádio, no centro da cidade, onde serão realizados discursos das principais lideranças da direita na cidade.

“Estamos organizando uma grande concentração na praça com direito a buzinaço e, depois, nós temos um encontro com a verdade e com a liberdade. A manifestação reage Brasil não é apenas um ato político, é um grito de milhões que se recusam a aceitar a tirania disfarçada de justiça. Estamos vendo um verdadeiro cerco contra o presidente Bolsonaro, contra pessoas do seu em torno e contra cidadãos que hoje são tratados como presos políticos por terem se manifestado no 8 de Janeiro de 2023”, criticou o Coronel David.

Ele completou que a Constituição Federal está sendo rasgada diante dos olhos da população brasileira e o silêncio não pode ser a resposta. “É por isso que chamo cada brasileiro e brasileira da nossa Capital e do nosso Estado, que valoriza a liberdade, a democracia e o devido processo legal para ocupar as ruas de forma pacífica, mas determinada. Reaja, Brasil, porque quem cala consente e nós não vamos consentir com a perseguição”, afirmou.

MOTOCIATA

No caso da motociata, o Capitão Contar explicou que o tema será “motociata pela democracia e liberdade” e que, apesar de esperar 800 motociclistas, o número sempre surpreende positivamente. “Este não é apenas um chamado para manifestações nas ruas, é um apelo do povo brasileiro direto ao Senado Federal para que cumpra o seu papel constitucional e atue em defesa da democracia e do Brasil”, falou.

Os motociclistas vão se concentrar no Yotedy a partir das 9h30min e vai sair de lá às 10h, tendo como itinerário o Parque dos Poderes, a Avenida Afonso Pena, o Aeroporto Internacional, a Praça do Rádio, além dos atos da Avenida Afonso, onde terá dispersão. “Vamos passar pela Praça do Rádio e nos somar aos demais movimentos. Pedimos que os participantes vistam as cores verde e amarelo”, solicitou o ex-deputado.

Com a manifestação, ele espera que os 29 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que já tramitam no Senado, não continuem engavetados. “Não podemos normalizar abusos e nem tolerar o desrespeito ao estado de direito. Passou da hora de pautar o impeachment de Moraes e dar aos senadores a oportunidade de exercerem sua responsabilidade e analisarem as condutas dele. O Brasil precisa de instituições fortes, mas também responsáveis. É sobre limites entre os Poderes e equilíbrio institucional. É sobre democracia, liberdade, respeito e garantia da Constituição”, assegurou.

SAIBA

Em Dourados, os bolsonaristas também realizarão uma carreata pela Avenida Marcelino Pires. “No dia 3 de agosto, todos nós, brasileiros de bem, vamos às ruas novamente para manifestarmos nossa indignação em relação a tudo que os brasileiros vêm sofrendo em relação à injustiça que o presidente Bolsonaro está enfrentando”, disse o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).