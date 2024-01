Bolsonaro e Michele estarão em Campo Grande para evento destinado às mulheres

A ex-primeira dama da República, Michelle Bolsonaro e seu esposo Jair Messias Bolsonaro estarão em Campo Grande no dia 24 de fevereiro, em um evento destinado para mulheres do Partido Liberal (PL), no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Em suas redes sociais, a presidente da PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bittencourt, confirma a visita da ex-primeira dama e convida todas as mulheres do Estado para participar do evento.

Segundo a organização, ocorrerá uma coletiva de imprensa no local.

De acordo com a agenda de Michele e de Jair Bolsonaro, a visita é somente em Campo Grande. Não há confirmações se haverá visitas no interior do Estado.

A ex-primeira dama tem viajado pelo país com objetivo de atrair mulheres para o partido.

O evento que contará com Michelle e Jair Bolsonaro começa às 10h. Os portões serão abertos a partir das 8h.

Os ingressos serão gratuitos, mas limitados. Interessados em participar deste encontro podem se inscrever neste link.



Encontro

Segundo a organização, o Partido Liberal (PL) tem como objetivo reunir as mulheres do Estado para se filiar, visando as eleições municipais de 2024.

O Encontro do PL Mulher em Mato Grosso do Sul busca incentivar e engajar a participação das mulheres na política e contará com a participação da presidente nacional, Michelle Bolsonaro, e da vice-presidente nacional, deputada federal Amália Barros. Elas serão recebidas pela presidente estadual do PL Mulher Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt.

O slogan da caravana que percorre o Brasil realizando o encontro é “O PL é o partido das mulheres!”.

De acordo com a organização, qualquer cidadão pode participar do evento.

Confirma a programação abaixo:

