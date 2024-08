Bolsonaro e seu filho Eduardo prometem vir a MS para pedir voto a Beto e Marçal

Deputado federal Eduardo Bolsonaro ao lado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos do PL - Foto: Reprodução

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e o seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, prometem vir a Mato Grosso do Sul em setembro para participar das campanhas eleitorais dos candidatos a prefeito do PSDB em Campo Grande e Dourados, Beto Pereira e Marçal Filho, respectivamente.

O Correio do Estado apurou com fontes de Brasília (DF) que o deputado federal – chamado pelo pai de 03,

por ser o terceiro filho do ex-presidente – deve ser o primeiro a visitar o Estado, logo na primeira quinzena de setembro, enquanto Bolsonaro pode vir em seguida, na reta final da campanha eleitoral dos dois tucanos.

Caso o ex-presidente confirme as visitas a Campo Grande e a Dourados para as campanhas eleitorais de Beto e Marçal, ele estará, na prática, descumprindo a segunda promessa feita à senadora Tereza Cristina (PP): de que, apesar de apoiar as candidaturas dos dois tucanos, não subiria nos palanques de ambos durante a campanha eleitoral.

“TRAIÇÃO”

Com relação à primeira promessa quebrada com a parlamentar, ela e Bolsonaro tinham firmado o compromisso de fazer uma aliança do PP com o PL em Campo Grande e Dourados, onde os progressistas têm como candidatos à reeleição os prefeitos Adriane Lopes e Alan Guedes, respectivamente.

Entretanto, o ex-presidente não cumpriu com o combinado e fechou uma coligação com o PSDB, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel, provocando o descontentamento de Tereza Cristina.

Ela, por sua vez, chegou até a se encontrar novamente com Bolsonaro e pediu a ele para não subir nos palanques dos tucanos nas duas maiores cidades do Estado.

Na época, a senadora chegou a revelar que teria dito ao ex-presidente que se ele gostasse tanto dela como tem o costume de afirmar publicamente, ele não viria a Campo Grande e Dourados até o fim das eleições municipais. Contudo, pelo jeito, Bolsonaro vai “trair” novamente a sua ex-ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

CAMPANHA

As vindas de Bolsonaro e do filho 03 a Campo Grande e Dourados seria uma estratégia do PSDB para “convencer” os bolsonaristas das duas cidades que não estão pretendendo votar em Beto Pereira e Marçal Filho, por conta de os dois serem candidatos tucanos, partido considerado de esquerda pelos militantes da direita.

A cúpula do PSDB acredita que, com a presença principalmente do ex-presidente, pode convencer os bolsonaristas descontentes a mudarem de ideia e votarem nos candidatos tucanos, ajudando Beto Pereira a chegar no segundo turno em Campo Grande e fazendo com Marçal Filho seja eleito em Dourados, onde o candidato já lidera as pesquisas de intenção de voto divulgadas oficialmente.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o PSDB projeta que a capacidade de mobilização de Bolsonaro na reta final da campanha eleitoral – que no caso de Campo Grande seria no fim do primeiro turno – pode ser o combustível necessário para levar Beto com folga ao segundo turno e consolidar Marçal com a vitória em Dourados.

Em ambas as cidades, a ideia é realizar dois megaeventos políticos para reunir a militância tucana e a de direita, que é muito numerosa tanto em Campo Grande quanto em Dourados, municípios onde

o ex-presidente obteve mais votos na eleição para presidente da República em 2022, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Correio do Estado procurou o presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, para confirmar as informações sobre as duas visitas. Contudo, até o fechamento desta reportagem, não houve resposta. O espaço, porém, continua aberto para futuras declarações.

Saiba

A última vez que Jair Bolsonaro veio ao Estado foi em junho de 2022, para entregar 300 apartamentos populares na região do Bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Na oportunidade, ele também participou de uma motociata pelas ruas da Capital. Ele também foi a Ponta Porã para entregar o radar de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab), reforçando a segurança na fronteira com o Paraguai. Outra cidade visitada por Bolsonaro foi Corumbá, a primeira a recebê-lo.

