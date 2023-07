Bolsonaro perde influência, mas ainda é quem mais puxa voto em Campo Grande; Lula ganha espaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são as personalidades que mais influenciam o eleitor de Campo Grande na escolha do candidato a prefeito, indica pesquisa Ipems/Correio do Estado realizada entre os dias 18 e 19 de julho.

De maio para cá, a influência de Jair Bolsonaro, que ainda é quem mais influencia o eleitor da Capital, caiu, enquanto a de Lula, subiu.

A pesquisa mais recente indica que 27,68% dos eleitores de Campo Grande decidirão seu voto sob influência de Jair Bolsonaro. Na pesquisa realizada entre os dias 30 e 31 de maio deste ano, este índice era de 35,88%.

Atualmente, o presidente Lula influencia o voto de 22,53% dos eleitores da capital de Mato Grosso do Sul. No fim de maio, este mesmo índice era de 16,43%, crescimento de 6,1 pontos percentuais segundo o Ipems.

A terceira maior influenciadora de votos em Campo Grande é a atual ministra do Planejamento e ex-senadora Simone Tebet (MDB). A pesquisa indica que 6,14% dos eleitores da Capital votariam sob influência dela. Em maio, este percentual era de 7,76.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) ultrapassou a senadora Tereza Cristina (PP) na quarta posição entre os influenciadores, segundo o Ipems. Ele exerce influência sobre 5,73% do eleitorado da Capital atualmente, e a senadora, sobre 4,83%. No fim de maio, o percentual de Tereza Cristina era de 4,99% e o de Riedel, de 4,48%.

A pesquisa ainda mostrou que o senador e ex-prefeito Nelsinho Trad (PSD) influencia 4,09% dos eleitores da Capital e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) influencia 3,41% dos eleitores. Há quase dois meses, eles influenciavam, respectivamente, 3,93% e 1,36%.

Escreva a legenda aqui

Estimulada

A pesquisa estimulada do Ipems/Correio do Estado, cujas 400 entrevistas foram feitas nos dias 18 e 19 de julho, indicou empate técnico nas três primeiras posições: Adriane Lopes aparece na frente, com 26,17%; Zeca do PT em segundo, com 25,34%; Beto Pereira em terceiro, com 18,44%; e Marcos Pollon na sequência, com 9,18%; os indecisos ou que afirmaram que anulariam o voto ou votariam em branco somaram 20,22%.

Regiões

O Ipems também aferiu o desempenho dos pré-candidatos nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Zeca do PT lidera a disputa nas regiões do Bandeira, Lagoa e Anhanduizinho; Beto Pereira tem a dianteira nas regiões Imbirussu e Centro; e Adriane Lopes tem o melhor desempenho nas regiões Segredo e Prosa.

Assine o Correio do Estado

Marcos Pollon ficou em quarto em seis regiões, apenas no Centro, onde Beto Pereira lidera e Zeca do PT está em segundo, que ele ficou na frente de Adriane Lopes.