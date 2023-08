Bolsonaro tenta reduzir valor de multas e adia pagamento mesmo após milhões via Pix

fortalecimento

A legenda chega a 46 prefeitos filiados em Mato Grosso do Sul e consolida-se como a sigla com mais gestores municipais

No fim deste mês, o PSDB de Mato Grosso do Sul ganhará o reforço de mais quatro prefeitos, elevando para 46 o número de gestores municipais no ninho tucano, conforme informou ontem ao Correio do Estado o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido.

Os novos prefeitos filiados são Maycol Henrique Queiroz de Andrade, de Paranaíba, que deixará o PDT, Gilson Marcos da Cruz, de Juti, que sairá do PSD, Gerolina da Silva Alves, de Água Clara, que se desfiliará do PSD, e Donizete Aparecido Viaro, de Paranhos, que no momento está sem partido.

“Os quatro prefeitos consultaram suas bases e analisaram que seria melhor que se filiassem ao PSDB. Somos gratos pela confiança e pela parceria, que agora se torna mais estreita e produtiva com esses novos filiados. Eu quero trazer as pessoas para uma discussão política madura, política de resultado e compromisso com as cidades do nosso estado”, disse Reinaldo Azambuja, agradecendo pelo voto de confiança.

AVANÇO

O ex-governador também ressaltou que a chegada dos quatro novos prefeitos contribui com o avanço da estruturação do partido em Mato Grosso do Sul.

“Essas novas filiações fortalecem o PSDB e abrem caminho para mais progresso e desenvolvimento para a população desses municípios. Estamos consolidando um partido para representar e contribuir com as soluções que as pessoas esperam e merecem”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que o partido está agregando novos filiados e se fortalecendo para as eleições municipais do próximo ano.

“Hoje somos a maior força política do Estado e temos responsabilidade de corresponder às expectativas da população dos municípios administrados por prefeitos do PSDB”, argumentou.

Nos últimos três meses, o presidente estadual do PSDB também já abonou as filiações dos prefeitos Lúcio Roberto Calixto, de Santa Rita do Pardo, Juliano Ferro, de Ivinhema, Fábio Florença, de Miranda, Rogério Torquetti, de Tacuru, e Lídio Ledesma, de Iguatemi.

Agora, proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior do Brasil, com Eduardo Riedel como governador, 3 deputados federais, 6 deputados estaduais, 46 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

Ao Correio do Estado, Reinaldo Azambuja declarou que o PSDB não quer ser um partido isolado e, por isso, vai procurar dialogar com todos os partidos aliados, citando PP, PSB, Republicanos e MDB, buscando uma ampla aliança onde for possível.

“Na política, temos de conversar com todo mundo e respeitar as questões locais. Onde der para compor, vamos fazer isso”, finalizou.

Confira os 46 prefeitos do PSDB no Estado

Edinaldo Bandeira (Amambai), Nildo Alves (Anastácio), Edson Takazono (Anaurilândia), Odilon Ribeiro (Aquidauana), Alexandre Garcia (Aral Moreira), Germino Roz (Batayporã), Reinaldo Benites (Bela Vista), Kazuto Horii (Bodoquena), André Nezzi (Caarapó), Neco Pagliosa (Caracol), Valdecy Costa (Cassilândia), João Krug (Chapadão do Sul), Marcela Lopes (Corguinho), Marcelo Iunes (Corumbá), Jean Fogaça (Douradina), Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna), Juvenal Consolaro (Figueirão), Lídio Ledesma (Iguatemi), Marcos Pacco (Itaporã), Paulo Franjotti (Japorã), Edson Nogueira (Jaraguari), Eraldo Leite (Jateí), Marcos Calderan (Maracaju), Fábio Florença (Miranda), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo), Rhaiza Matos (Naviraí), Valdir Júnior (Nioaque), Guga (Novo Horizonte do Sul), Eduardo Campos (Ponta Porã), Nelson Cintra (Porto Murtinho), Cleidimar Camargo (Rio Negro), Francisco de Paula (Rochedo), Jeferson Tomazoni (São Gabriel do Oeste), José Fernando (Selvíria), Francisco Piroli (Sete Quedas), Rogério Torquetti (Tacuru), Clóvis do Banco (Taquarussu), Henrique Wancura Budke (Terenos), Angelo Guerreiro (Três Lagoas), Marcos Benedetti (Vicentina), Lúcio Roberto Calixto (Santa Rita do Pardo), Juliano Ferro (Ivinhema), Maycol Queiroz (Paranaíba), Gilson da Cruz (Juti), Gerolina Alves (Água Clara) e Donizete Viaro (Paranhos).