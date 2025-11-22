Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

prisão preventiva

Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha 'elevado risco de fuga', diz Moraes

O ex-presidente foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

22/11/2025 - 07h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF - pelo placar de 4x1 - a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PFO ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse que Jair Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", na decisão em que determinou prisão do ex-presidente neste sábado, 22.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF - pelo placar de 4x1 - a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

Assine o Correio do Estado

Política

Alckmin: Em dezembro, devemos assinar acordo Mercosul-UE

A declaração ocorreu nesta sexta-feira (21), que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deverá ser assinado

21/11/2025 21h00

Compartilhar
Vice-presidente, Geraldo Alckmin

Vice-presidente, Geraldo Alckmin Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Continue Lendo...

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deverá ser assinado em dezembro de 2025.

O vice-presidente foi questionado por jornalistas sobre o interesse do governo do Uruguai - integrante do Mercosul - em aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP) de forma unilateral, mas não respondeu especificamente sobre o assunto.

"O Mercosul envolve questões de livre comércio. Nós temos quatro países, entrando a Bolívia, passamos a cinco países que têm união aduaneira. Então, livre comércio e união aduaneira."

Ele destacou acordos recentes feitos pelo Mercosul, com Singapura em 2023, e com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), este ano.

"Em dezembro, deve assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Mais de quase um quarto de século depois (do início das negociações), 25 anos."

Por fim, Alckmin disse que há negociações para ampliar linhas tarifárias de preferência.

"Não é livre comércio, mas você amplia linhas tarifárias de preferência. Brasil-México, Mercosul-Índia."
 

Assine o Correio do Estado

Política

Moraes decreta prisão de Alexandre Ramagem

Na ação do golpe, Ramagem foi condenado por três crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa

21/11/2025 19h00

Compartilhar

Crédito: Gustavo Moreno / STF

Continue Lendo...

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) que deixou o País mesmo condenado a 16 anos de reclusão por envolvimento com a trama do golpe. Ramagem estaria em Miami (EUA).

O deputado chegou aos EUA em setembro, segundo revelou o portal PlatôBR. Ramagem teria seguido trajeto que incluiu um voo até Boa Vista e, depois, viagem de carro até a fronteira com a Venezuela ou a Guiana.

O ministro do Supremo Tribunal Federal deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na difusão vermelha da Interpol, lista dos mais procurados em todo o mundo.

O decreto de prisão de Ramagem - que estava com o passaporte apreendido e proibido de sair do País, sanções aplicadas no julgamento da ação do golpe - acolheu pedido da Polícia Federal e manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Na ação do golpe, Ramagem foi condenado por três crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele sempre negou ligação com a trama do golpe.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)

2

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

3

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?