Câmara aprova medida provisória de parcelamento de compensação tributária

"Até as últimas consequências"

Com foto de soldado morto com a face desfigurada, Zeca do PT, cobrou durante a sessão desta terça-feira (07) esclarecimentos do Regimento de Bela Vista sobre o que aconteceu durante o treinamento militar

O deputado estadual Zeca do PT, durante a sessão na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (07), afirmou que irá "até as últimas consequências" pela verdade do que aconteceu durante o treinamento militar que resultou na morte do soldado Vinicius Riquelme, de 19 anos, e deixou vários recrutas hospitalizados.

Durante a fala, Zeca apresentou um requerimento para o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), o general Luiz Fernando Estorilho Baganha, e também para o comandante do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro, o Coronel de Kenji Alexandre Nakamura, solicitando com urgência quais medidas serão tomadas para elucidar o que aconteceu com o soldado Vinicius Riquelme, de 19 anos, que morreu um dia após o treinamento.

"Esta casa não pode se omitir com os fatos terrivelmente negativos que ocorreram no treinamento militar da unidade do Exército em Bela Vista. A história de que não passou de mera virose não é verdadeira", pontuou Zeca.

O parlamentar chegou a erguer o celular e mostrou para os pares da casa a foto de Vinícius no caixão com o rosto desfigurado e comentou acerca das inúmeras denúncias de familiares dos recrutas de que foram vítimas de violência permanente.

Para verificar a situação na sexta-feira (10), Zeca estará em Bela Vista onde tem um encontro agendado com as famílias e chegou a afirmar que irá levar o caso "até as últimas consequências" a apuração do que de fato aconteceu durante o treinamento que interrompeu a vida de um jovem soldado de 19 anos.

Entenda

Entre os dias 22 e 26 de abril, um treinamento do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro, terminou com vários recrutas internados com desidratação severa, o mais grave do soldado Vinícius, que chegou a ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, no dia 27 de abril e não resistiu acabou indo a óbito em torno de 6h45.

O laudo da causa de morte apontou "Choque, Necrose centro lobular, Disturbio Hidroeletrolítico, Desidratação, Síndrome infecciosa, realização de exercícios físicos rigorosos".

De início o 10 RCMEC emitiu nota dizendo que as internações ocorreram em decorrência a um surto de influenza, entretanto, a defesa refuta a hipótese, já que até o momento não há qualquer indício de que Vinícius tenha sido contaminado.

O advogado Fernando Lopes de Araujo, que representa a mãe de Vinícius, Nilda Ibanes Acosta, solicitou o laudo necroscópico que leva 30 dias para ficar pronto.

