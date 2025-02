Câmara de Campo Grande entra na 'Guerra dos Bonés' do Congresso Federal

INVESTIMENTO

O gestor Júlio Buguelo (PSD) apresentou projetos para a aquisição de varredora mecânica e construção de pontes na zona rural

O prefeito de Glória de Dourados, Júlio Cleverton dos Santos (PSD), o “Júlio Buguelo”, esteve, ontem (17), em Brasília (DF), para reunião na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) para buscar recursos para diversas obras e projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população rural do município.



Durante a reunião com a superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Luciana Barros, e com o diretor de implementação de programa e gestão de fundos da Sudeco, Raimundo Veloso, o prefeito apresentou projetos para a aquisição de uma varredora mecânica e para a construção de pontes na zona rural.



Júlio Buguelo ainda pediu recursos para fazer o cascalhamento das estradas vicinais do município, bem como a liberação de recursos para a construção de barracões de suinocultura por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).



“A infraestrutura rural, composta por pontes e vias em bom estado, desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de municípios como Glória de Dourados. Essas estruturas garantem a conectividade entre as áreas rurais e urbanas, facilitando o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços básicos e a mobilidade da população”, declarou o prefeito ao Correio do Estado.



Ele acrescentou que a aquisição da varredora mecânica visa melhorar a limpeza urbana e a coleta de resíduos nas áreas urbanas e rurais do município, enquanto a construção de pontes e o cascalhamento das estradas vicinais são essenciais para garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola, beneficiando diretamente os produtores rurais.

Malha viária

“O cascalhamento é uma solução econômica para rodovias rurais, reduzindo a erosão e garantindo trafegabilidade mesmo em condições climáticas adversas. Glória de Dourados tem uma malha viária de 250 quilômetros de estradas vicinais, que conectam propriedades rurais produtoras de soja e milho, bem como para a criação de bovinos à zona urbana e a outros municípios”, argumentou Júlio Buguelo.



O gestor ressaltou que, antes do investimento em cascalhamento, produtores rurais relatavam perdas de até 20% nas safras de soja e milho devido a atrasos no transporte. “Por isso, solicitei apoio para a implementação de um programa de fomento à suinocultura com recursos do FCO. A criação de barracões de suinocultura vai gerar emprego e renda para a população local, além de fortalecer a economia do município”, assegurou.



Na avaliação do prefeito, essas obras e projetos são fundamentais para o desenvolvimento de Glória de Dourados. “A aquisição da varredora mecânica irá melhorar a qualidade de vida da população, enquanto as obras de infraestrutura na zona rural vão beneficiar diretamente os produtores rurais”, finalizou.

