Câmara quer aumentar número de deputados; MS segue com oito na bancada

Saúde

Parlamentar do PT, a mais jovem da bancada federal de Mato Grosso do Sul, vai se licenciar para cirurgia, marcada para o próximo dia 12

Uma das parlamentares mais jovens do Brasil, e a mais jovem de Mato Grosso do Sul, a deputada federal Camila Jara (PT), revelou nesta terça-feira (6) que está com câncer na tireóide.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a deputada federal disse que aos 30 anos recebeu uma notícia que ninguém gostaria de ouvir: “fui diagnosticada com câncer”, disse.

Ela demonstrou tranquilidade no vídeo, e disse aos seus seguidores que os médicos estão bem esperançosos no tratamento e que no caso dela, as chances de cura são altas.

Em suas redes sociais Camila Jara ainda disse que pediu licença médica para passar pela cirurgia. “O procedimento está marcado para o dia 12 de maio. A previsão é de um dia de observação na UTI e até cinco dias de internação hospitalar”, informou a deputada em comunicado.

Após a cirurgia Camila Jara será submetida a iodoterapia. Depois deste período ela continua suas atividades parlamentares, porém, de forma remota.

“Estou confiante e otimista com o tratamento. Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e reafirmo que sigo firme com o compromisso do nosso mandato”, concluiu a deputada.

Camila Jara foi eleita em 2022 com 56.552 votos. Foi considerada uma das surpresas daquela eleição. Ela compõe a bancada do PT de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados juntamente com o deputado Vander Loubet.



