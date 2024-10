Campo Grande: liderança entre os homens leva Adriane a ter vantagem sobre Rose

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O levantamento da Paraná Pesquisas feito em parceria com o Correio do Estado, publicado nesta segunda-feira (14), mostra que, o voto masculino que tem colocado Adriane Lopes numericamente à frente de Rose Modesto na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

A pesquisa mostra, que entre os eleitores do sexo masculino, 50,8% preferem Adriane Lopes, enquanto 36,8% preferem Rose Modesto.

Entre o público feminino, o equilíbrio é maior e as duas candidatas que disputam o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande estão numericamente empatadas: ambas as candidatas têm 45,6% de preferência entre as mulheres.

Nos dois gêneros, o total de indecisos (não sabe ou não respondeu) é o mesmo: 3,7%. A diferença é que homens disseram mais que anularão o voto ou votarão em branco (8,7%) que as mulheres (5%).

A pesquisa

Levantamento Paraná Pesquisas/Correio do Estado para o segundo turno das eleições municipais em Campo Grande mostra a atual prefeita e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), numericamente à frente da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

No cenário estimulado, em que os nomes das candidatas são apresentados aos entrevistados, Adriane Lopes aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Rose Modesto tem 41,6% da preferência. Os que não sabem ou não responderam representam 3,7% do total de eleitores, e os votos brancos e nulos, 6,7%.

A pesquisa, registrada sob o número MS-06954/2024, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro. Foram entrevistados 700 eleitores. A amostragem representa um grau de confiança de 95%, o que significa que, se a mesma pesquisa for realizada com a mesma metodologia em 100 oportunidades, em 95 os resultados serão os mesmos ou estarão dentro da margem de erro do levantamento, que é de 3,8%, para mais ou para menos.

Adriane Lopes e Rose Modesto estão tecnicamente empatadas quase no limite de margem de erro do levantamento do Paraná Pesquisas.

Faixa etária

Quando se trata de faixa etária, Adriane Lopes lidera entre adultos e idosos, e Rose tem vantagem, ainda que por uma estreita margem, entre o público mais jovem.

No público entre 16 anos e 24 anos, Rose tem 46,8% da preferência, e Adriane, 45,5%. Os que votarão em branco ou em nenhuma delas são 5,2%, e os que não sabem ou não quiseram responder, 2,6%.

Na faixa etária seguinte, Adriane assume a dianteira, tem 49% do público com idade entre 25 anos e 34 anos, contra 40,8% de Rose. Os que não votarão em nenhuma delas são 7,5% e os que não sabem ou não quiseram opinar, 2,7%.

Pessoas com idade entre 35 anos e 44 anos também dão preferência a Adriane. Nessa faixa, a atual prefeita tem 47,6% da preferência, conforme o Paraná Pesquisas, e Rose Modesto, 40,8%. Os que não votarão em ninguém ou anularão são 8,2%, e os que não souberam ou não responderam, 3,2%.

Entre 45 anos e 59 anos, Adriane Lopes tem 50,8% das intenções, e Rose, 38,7%. Os que anularão o voto ou votarão em branco nessa faixa etária são 6,1%, e não souberam ou não quiseram responder, 4,4%.

Por fim, na faixa etária acima 60 anos, o equilíbrio volta a existir, porém, com pequena vantagem numérica para Adriane, que tem 45,3%, enquanto Rose tem 43,9%. Brancos e nulos somam 6,1%, e não souberam ou não responderam, 4,7%.

Escolaridade

Quando se trata de escolaridade, Adriane tem vantagem numérica em empate técnico entre os eleitores com Ensino Médio e Ensino Fundamental e leva boa vantagem entre os eleitores com Ensino Superior, aponta o levantamento do Paraná Pesquisas, em parceria com o Correio do Estado.

Entre os eleitores com Ensino Superior, Adriane Lopes tem 50,7% dos votos, e Rose, 38,1%. Brancos e nulos nessa faixa são 6,7%, e indecisos, 4,5%.

Entre os eleitores com Ensino Médio, Adriane Lopes tem 46,2% dos votos, e Rose, 44,2%. Os que votarão em branco ou anularão são 5,8%, e os indecisos, 3,8%.

Entre eleitores com Ensino Fundamental, Adriane tem 47,6% das intenções, e Rose 41,6%. Os que anularão ou votarão em branco somam 8,1%, e os que não souberam ou não responderam, 2,7% .

Mais pesquisas

O Correio do Estado e o Paraná Pesquisas farão mais uma sondagem até a data das eleições do segundo turno, agendado para o dia 27.

Nas eleições de 2022, o instituto com sede em Curitiba (PR) esteve entre os que tiveram um dos melhores índices de acerto em relação ao resultado das urnas.

Assine o Correio do Estado