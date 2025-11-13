Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Eleições 2026

Capitão Contar acerta filiação ao PL para "dobradinha" com Azambuja ao Senado

O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, fez o anúncio na noite de ontem no DF pelas suas redes sociais

Daniel Pedra

Daniel Pedra

13/11/2025 - 08h30
Como o Correio do Estado já tinha adiantado na semana passada, no fim da tarde de ontem, direto de Brasília (DF), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou, por meio de postagem nas suas redes sociais, a filiação do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) ao partido para disputar uma vaga ao Senado ao lado do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda.

“O ex-deputado estadual Capitão Contar, o mais votado da história de Mato Grosso do Sul, está retornando ao Partido Liberal. Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil. Estou muito feliz com seu retorno. Seja bem-vindo, Capitão!”, escreveu.

Na prática, a chegada de Capitão Contar ao PL e o lançamento da pré-candidatura dele ao Senado pelo partido, fazendo uma “dobradinha” com Azambuja provoca uma verdadeira reviravolta na corrida eleitoral às duas cadeiras para senador da República por Mato Grosso do Sul, afinal, acaba com as especulações sobre quem estaria ao lado do ex-governador na disputa pelas duas vagas à Câmara Alta do Brasil.

Com essa aliança entre Contar e Azambuja, automaticamente ficam fora do páreo do grupo do governador Eduardo Riedel (PP) para o pleito do próximo ano o senador Nelsinho Trad (PSD), a senadora Soraya Thronicke (Podemos), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Gerson Claro (PP), o deputado federal dr. Luiz Ovando (PP) e a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL).

O Correio do Estado questionou o ex-governador sobre o anúncio feito pelo presidente nacional do PL e Azambuja reforçou que a prioridade é reeleger o governador Riedel. 

“Eu já tinha convidado ele para se filiar ao PL e agora o Valdemar convidou também. E ele é bem-vindo, pois, se a gente quiser ganhar da esquerda temos de unir a direita e o centro-direita. Assim como a Rose Modesto foi adversária e hoje é aliada, como o André foi adversário e hoje está com a gente, o Contar poderá ser um bom companheiro também”, declarou.

Azambuja ressaltou que, com o Capitão Contar no PL, o partido ficará mais forte e isso também vai fortalecer o palanque para a reeleição do governador e para fazer dois senadores da direita. 
“Ninguém tem vaga garantida, nem eu. Por isso, temos que ver melhor a condição dos pré-candidatos para serem eleitos com as pesquisas qualitativas e quantitativas. Hoje, o Contar tem apresentado um bom desempenho e é um pré-candidato com musculatura política”, analisou.
Já o Capitão Contar disse à reportagem que na reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu o convite para retornar ao partido e ser senador com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

“Temos um objetivo em comum de fortalecer a direita em todo o País, consolidar um projeto nacional e ampliar a presença de parlamentares comprometidos com os valores da liberdade, da Constituição e do povo brasileiro, na Câmara e no Senado. É um retorno ao PL e ao grupo que estou desde 2018, quando me comprometi a representar os sul-mato-grossenses apoiado por Jair Bolsonaro”, declarou.
Ele completou que entende que diante do cenário atual é fundamental que se tenha condições de dar um basta aos abusos e interferências de poderes. 

“Sou imensamente grato ao PRTB que abriu as portas para uma candidatura ao governo do Estado e que nos permitiu fazer uma eleição histórica. Nosso país precisa de uma grande força para construir a maioria no Senado, com a possibilidade de fazer 25 senadores eleitos pelo PL. Será um momento decisivo para o Brasil. Mais do que nunca, o Brasil precisa de todos nós”, finalizou.

CORTE DE CONTAS

Jerson Domingos se despede do TCE-MS presidindo pela última vez a Sessão do Pleno

A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro

12/11/2025 17h52

O presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, entrega placa de homenagem ao conselheiro Jerson Domingos, que se aposentou da Corte de Contas do Estado

Divulgação

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, que no próxima sexta-feira (14) completará 75 anos de idade e terá de se aposentar compulsoriamente do cargo, despediu-se, nesta quarta-feira (12), comandando, pela última vez, a Sessão do Pleno da Corte de Contas.
 
O presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou o comando em reconhecimento à marcante trajetória de Jerson Domingos à frente da Corte de Contas. A simbólica homenagem ocorreu durante a 11ª sessão plenária, que contou também com a participação dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.
 
Também participaram presencialmente o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Junior, sendo que o conselheiro Waldir Neves participou de forma virtual.
 
A trajetória de Jerson Domingo na instituição foi amplamente reconhecida por todos os conselheiros e servidores, em um vídeo institucional, que deixou emocionado o homenageado. Na sessão, o presidente Flávio Kayatt fez questão de ler a carta de congratulações, enviada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em reconhecimento ao trabalho realizado por Jerson Domingos como conselheiro em Mato Grosso do Sul.
 
“Em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, expressamos, nesta data, nossa mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro. O encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”, discorreu. 

Legado 

Com 30 anos de vida pública, primeiro, atuando como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e depois como presidente da Casa de Leis, ele cumpriu dez anos como conselheiro do TCE-MS, sendo dois deles como presidente.
 
Em sua gestão na presidência, Jerson Domingos implementou um modelo que priorizou a orientação preventiva aos gestores públicos, buscando o diálogo e a cooperação técnica. Essa postura resultou na humanização do TCE-MS, aproximando-o ainda mais dos jurisdicionados e servidores da Corte de Contas.
 
“Um legado que fica para a história dos Tribunais de Contas do País”, como frisou o procurador-geral de contas do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Junior, em seu discurso.
 
O grande destaque de sua gestão, além da valorização do servidor público, foi a criação do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), enquanto presidiu a Corte, considerado modelo no Brasil.
 
A iniciativa une municípios, órgãos de controle e gestores em um objetivo comum: garantir um início de vida digno, saudável e com acesso à educação e cuidados básicos. O programa, focado na transversalidade e na efetivação dos direitos previstos no Marco Legal da Primeira Infância, se consolida como o principal legado social de sua atuação.
 
“Sou grato a Deus por me conceder esta oportunidade. Considero-me um dos muitos afortunados no Brasil por ter recebido carinho, amor, respeito e consideração. Retribuo tudo isso com uma única palavra: gratidão. Agradeço ao amigo e presidente Flávio Kayatt por todo apoio, aos conselheiros Waldir, Iran, Célio, Patrícia, Osmar, Marcio Monteiro, por toda parceria e pelas palavras de carinho. No momento da minha partida, peço apenas uma coisa a vocês, que reservem em seus corações um espaço para Jerson Domingos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo o que fizeram por mim”, agradeceu.
 
A aposentadoria compulsória encerra uma etapa da vida pública de Jerson Domingos, mas seu legado de gestão orientativa, humanizada e comprometida com o futuro das novas gerações permanece como uma marca indelével na história do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.
 

Política

Governadores de oposição pedem mais tempo para debater projeto de combate ao crime organizado

Quatro governadores e dois vice-governadores estiveram com o presidente da Câmara

12/11/2025 17h35

Reunião com governadores sobre o marco legal do combate ao crime organizado

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Governadores de partidos de oposição se encontraram com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e pediram um prazo maior para votar o projeto de combate ao crime organizado (PL 5582/25). Eles estiveram com Motta após participarem de sessão solene do Congresso Nacional, no Senado, que homenageou a ação policial no Rio de Janeiro contra facções criminosas.

“Desde que fui eleito presidente da Câmara, a porta do meu gabinete está sempre aberta para debater os assuntos de interesse do Brasil. Diálogo e conciliação fazem o país avançar com equilíbrio e nessa pauta não será diferente”, afirmou o presidente em suas redes sociais.

Governadores de sete estados formaram o "consórcio da paz" em 30 de outubro, dois dias após a megaoperação no Rio contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Os participantes são: Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Celina Leão (Progressistas, vice-governadora do DF), Eduardo Riedel (Progressistas-MS).

Desses, estiveram com Motta os governadores Claudio Castro, Zema, Caiado, Jorginho Mello e os vice-governadores Daniel Vilela (GO) e Celina Leão.

O governador do Rio disse que pediu um prazo de 30 dias para que a Câmara aprove uma proposta. Para Castro, é preciso ouvir o Judiciário, secretários de Segurança e operadores do direito que tratam do tema. "Queremos uma lei que vá ao encontro do que precisamos, majoritariamente isso. Discordamos da rapidez desse projeto”, defendeu Castro.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, defendeu um amplo debate entre todos os Poderes para construir um projeto “ouvindo lideranças, desapaixonadamente de partidos políticos”, acrescentou.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que não se trata de um tema de campanha eleitoral, mas de uma preocupação real da sociedade brasileira. “Não é assunto de campanha eleitoral, é um assunto de governabilidade”, reforçou.

