Carlão confirma pedido de afastamento de João Rocha e posse de Claudinho Serra na Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o “Carlão”, confirmou há pouco ao Correio do Estado que a prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), já comunicou à Casa de Leis que o vereador João Rocha (PP) vai pedir afastamento para assumir o cargo de secretário municipal de Governo e Relações Institucionais.



Além disso, Carlão informou que o primeiro suplente da vaga de vereador, Claudinho Serra (PSDB), que hoje ocupa cargo de secretário municipal na Prefeitura de Sidrolândia, também lhe telefonou para comunicar que vai pedir exoneração da função no município vizinho para que seja empossado na Câmara de Campo Grande.



Em conversa com a reportagem, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande disse que só aguarda o posicionamento oficial de João Rocha para conceder o afastamento para convocar Claudinho Serra para tomar posse como vereador.



“A prefeita me ligou, disse que teve uma conversa com o João Rocha e que ele será o novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais. Ele quem será o responsável por fazer a ponte com as entidades e sociedade civil organizada”, declarou.



A escolha de João Rocha para substituir Marcio Cesar Oliveira da Fonseca foi uma solicitação da senadora Tereza Cristina (PP-MS) para selar a filiação de Adriane Lopes ao partido em Mato Grosso do Sul.



Após a comunicação oficial de João Rocha, Carlão informou ao Correio do Estado que oficializará o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) para a convocação de Claudinho Serra.

A reportgem entrou em contato com o vereador João Rocha e com o suplente de vereador Claudinho Serra, mas, até o fechamento desta matéria, nenhum deles retornou. O espaço continua aberto para que ambos possam se manifestar.

Filiação ao PP

Na edição desta segunda-feira (21), o Correio do Estado trouxe que já foi batido o martelo para que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que atualmente está no Patriota, se filia ao PP em Mato Grosso do Sul, sendo que o nome dela deve ser anunciado de forma oficial nos próximos dias pela nova sigla.



Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a entrada do vereador João Rocha (PP) como o novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais é para selar o acordo feito pela prefeita Adriane Lopes com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e com o presidente estadual do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.



A reportagem apurou ainda que o PP já está preparando um grande evento político para recepcionar a prefeita e as demais figuras políticas estaduais, bem como nomes importantes dos setores empresarial e produtivo do Estado que também devem se filiar ao partido, que já dará a largada para que Adriane Lopes tente a reeleição em 2024.



Sobre a aliança que o PP tem com o PSDB em Mato Grosso do Sul, conforme levantado pelo Correio do Estado, em Campo Grande, os dois partidos devem se enfrentar na disputa pela prefeitura municipal, pois os tucanos também já bateram o martelo de que não vão abrir mão da candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) em 2024.



O acordo firmado entre Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel (PSDB) é que, caso ou Adriane Lopes ou Beto Pereira avancem para o 2º turno das eleições municipais do próximo ano, aquele que não conseguir avançar vai, obrigatoriamente, apoiar a candidatura do outro, mantendo viva a aliança que elegeu o governador nas eleições do ano passado.

Recuperação da imagem

Com a definição da prefeita de reforçar o quadro político do PP em Mato Grosso do Sul, o Correio do Estado apurou que já foi dada a largada para uma mudança de postura de Adriane Lopes perante a população e também perante a mídia da Capital.



Quem acompanha as mídias sociais da prefeita de Campo Grande já deve ter percebido, nos últimos dias, que Adriane Lopes “renasceu das cinzas”, pois tem aparecido mais ativa e participativa nos eventos nos quais está presente, demonstrando uma clara transformação da água para o vinho.



O objetivo, conforme informaram para a reportagem, é recuperar o tempo perdido para que o nome da prefeita conquiste o eleitorado campo-grandense e, também, se despregue do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), tanto que a ordem é mostrar que a atual gestão municipal não tem mais nada relacionado com a do ex-mandatário.



As saídas de Mario Cesar Oliveira da Fonseca e da secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo, e ainda, nos próximos dias, do atual secretário municipal de Saúde, vereador Sandro Benites, e do atual diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso, seriam uma demonstração desse afastamento de Marquinhos Trad.



Além disso, caberá ao substituto de Mario Cesar, o vereador João Rocha, a articulação com a Câmara Municipal para pavimentar a reeleição de Adriane Lopes. No entanto, para assumir o cargo, ele terá de se licenciar do mandato, abrindo vaga para o primeiro-suplente, que é Claudinho Serra (PSDB), que talvez não fique com o cargo por estar muito bem empregado na prefeitura de Sidrolândia.



No entanto, pela legislação eleitoral, para renunciar ao cargo de vereador, Serra primeiro precisará ser empossado para, só então, abrir mão da vaga de suplente. Dessa forma, quem pode acabar ficando no lugar de João Rocha é o segundo-suplente, que é o Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite (PSDB), isso porque a vaga pertence ao partido e não ao atual vereador, que trocou o ninho tucano pelo PP.

