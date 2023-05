Carlão recebe de João Rocha pedido de licença e suplente assume nesta terça-feira

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o “Carlão”, recebeu, na tarde desta segunda-feira (22), o pedido oficial de licença do vereador Professor João Rocha (PP), que assumirá a vaga de secretário municipal de Governo e Relações Institucionais no lugar de Marcio Cesar Oliveira da Fonseca.



No lugar de João Rocha, tomará posse, na sessão desta terça-feira (23), o primeiro suplente Claudinho Serra (PSDB), que já teria pedido exoneração do cargo de secretário municipal de Sidrolândia.



Segundo Carlão, na solenidade de posse do novo vereador, João Rocha fará um pronunciamento de 10 minutos e em seguida o suplente Claudinho Serra assumirá o mandato.



No início da tarde de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande já tinha confirmado ao Correio do Estado que a prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), comunicou à Casa de Leis que o vereador João Rocha pediria afastamento para assumir o cargo de secretário municipal de Governo e Relações Institucionais.



Além disso, Carlão informou que o primeiro suplente da vaga de vereador, Claudinho Serra (PSDB), que hoje ocupa cargo de secretário municipal na Prefeitura de Sidrolândia, também lhe telefonou para comunicar que pediria exoneração da função no município vizinho para que seja empossado na Câmara de Campo Grande.



“A prefeita me ligou, disse que teve uma conversa com o João Rocha e que ele será o novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais. Ele quem será o responsável por fazer a ponte com as entidades e sociedade civil organizada”, declarou Carlão.



A escolha de João Rocha para substituir Marcio Cesar Oliveira da Fonseca foi uma solicitação da senadora Tereza Cristina (PP-MS) para selar a filiação de Adriane Lopes ao partido em Mato Grosso do Sul.



Após a comunicação oficial de João Rocha, Carlão informou ao Correio do Estado que oficializará o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) para a convocação de Claudinho Serra.

Novo secretário

O vereador João Rocha, que assume, provavelmente nesta terça-feira (22), a função de secretário municpal de Governo e Relações Institucionais, disse que tem como desafio ajudar a prefeita Adriane Lopes a pavimentar um caminho para reeleição.

“Vou estabelecer politicamente um bom relacionamento com a Câmara. Fazer o melhor que a gente pode para atender a população e ajudar a prefeita nesta missão de fazer a gestão da cidade, articulação política, mas com entregas que precisam e estão sendo feita”, declarou.

O vereador aponta os desafios que lhe fizeram aceitar a missão não tão fácil, já que assume o mandato na véspera do período eleitoral.

“É um desafio não só do vereador João Rocha, como do partido, acreditando nas boas intenções da prefeita, que pretende e está fazendo um bom trabalho. É uma questão de confiança no trabalho. Ela tem as melhores intenções de fazer o melhor que ela pode”, justificou.

Um dos maiores desafios, na avaliação do novo secretário, é construir uma base de sustentação forte e ele aponta a receita. “Diálogo. Política se faz om dialogo, entendimento, maturidade. Tenho quase 15 anos (de Câmara), nas mais diversas funções. Tem o respeito que temos com os colegas, e a reciprocidade é o ponto forte. É fundamental ter uma receptividade e reciprocidade. Se os colegas são bem recebidos, há reciprocidade. Não se realiza um bom trabalho de forma sozinha, mas do agrupamento de pessoas, partidos e projetos importantes”, pontuou.

O vereador confirma que a indicação passou pelo partido, o que significa o início de uma construção política para filiação da prefeita. “É o início de uma construção política e partidária. Primeiro passo para uma construção. Tem que estar construindo. Acredito na força do trabalho”, disse.

João Rocha já esteve no Poder Executivo, à frente das secretarias de esporte no Estado e Capital, mas vê no novo cargo algo diferente. Ele afirma não estar pensando em questões eleitorais, ainda que, caso queira concorrer à reeleição, precise voltar à Câmara já no mês de março do próximo ano.

“É sempre um novo desafio e possibilidade de aprendizado. Neste momento, o objetivo por ter aceito o convite é participar desta construção do melhor para nossa cidade. Para avançar, as vezes, precisa abrir mão de algumas coisas. Não posso estar lá pensando em reeleição, ou não faz nenhum trabalho e nem outro. Não é por interesse politico, mas estar contribuindo a administração”, concluiu.

Filiação ao PP

Na edição desta segunda-feira (21), o Correio do Estado trouxe que já foi batido o martelo para que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que atualmente está no Patriota, se filia ao PP em Mato Grosso do Sul, sendo que o nome dela deve ser anunciado de forma oficial nos próximos dias pela nova sigla.



Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a entrada do vereador João Rocha (PP) como o novo secretário municipal de Governo e Relações Institucionais é para selar o acordo feito pela prefeita Adriane Lopes com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e com o presidente estadual do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.



A reportagem apurou ainda que o PP já está preparando um grande evento político para recepcionar a prefeita e as demais figuras políticas estaduais, bem como nomes importantes dos setores empresarial e produtivo do Estado que também devem se filiar ao partido, que já dará a largada para que Adriane Lopes tente a reeleição em 2024.



Sobre a aliança que o PP tem com o PSDB em Mato Grosso do Sul, conforme levantado pelo Correio do Estado, em Campo Grande, os dois partidos devem se enfrentar na disputa pela prefeitura municipal, pois os tucanos também já bateram o martelo de que não vão abrir mão da candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) em 2024.



O acordo firmado entre Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel (PSDB) é que, caso ou Adriane Lopes ou Beto Pereira avancem para o 2º turno das eleições municipais do próximo ano, aquele que não conseguir avançar vai, obrigatoriamente, apoiar a candidatura do outro, mantendo viva a aliança que elegeu o governador nas eleições do ano passado.

Recuperação da imagem

Com a definição da prefeita de reforçar o quadro político do PP em Mato Grosso do Sul, o Correio do Estado apurou que já foi dada a largada para uma mudança de postura de Adriane Lopes perante a população e também perante a mídia da Capital.



Quem acompanha as mídias sociais da prefeita de Campo Grande já deve ter percebido, nos últimos dias, que Adriane Lopes “renasceu das cinzas”, pois tem aparecido mais ativa e participativa nos eventos nos quais está presente, demonstrando uma clara transformação da água para o vinho.



O objetivo, conforme informaram para a reportagem, é recuperar o tempo perdido para que o nome da prefeita conquiste o eleitorado campo-grandense e, também, se despregue do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), tanto que a ordem é mostrar que a atual gestão municipal não tem mais nada relacionado com a do ex-mandatário.



As saídas de Mario Cesar Oliveira da Fonseca e da secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo, e ainda, nos próximos dias, do atual secretário municipal de Saúde, vereador Sandro Benites, e do atual diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso, seriam uma demonstração desse afastamento de Marquinhos Trad.



Além disso, caberá ao substituto de Mario Cesar, o vereador João Rocha, a articulação com a Câmara Municipal para pavimentar a reeleição de Adriane Lopes. No entanto, para assumir o cargo, ele terá de se licenciar do mandato, abrindo vaga para o primeiro-suplente, que é Claudinho Serra (PSDB), que talvez não fique com o cargo por estar muito bem empregado na prefeitura de Sidrolândia.



No entanto, pela legislação eleitoral, para renunciar ao cargo de vereador, Serra primeiro precisará ser empossado para, só então, abrir mão da vaga de suplente. Dessa forma, quem pode acabar ficando no lugar de João Rocha é o segundo-suplente, que é o Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite (PSDB), isso porque a vaga pertence ao partido e não ao atual vereador, que trocou o ninho tucano pelo PP.

