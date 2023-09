O falecimento do ex-senador Antonio João Hugo Rodrigues, de 75 anos, ocorrido na noite de segunda-feira, em Campo Grande, após complicações cardíacas, provocou comoção na classe política de Mato Grosso do Sul. Afinal, apesar de empresário e jornalista, AJ, como era conhecido, também respirava política 24 horas por dia e, graças a isso, assumiu a vaga de senador em 2006, como primeiro-suplente de Delcídio do Amaral, que na época se afastou para concorrer ao cargo de governador pelo PT.

Ele também foi o fundador do PSD em Mato Grosso do Sul com o idealizador da legenda no Brasil, Gilberto Kassab, porém, já no fim de sua vida, estava sem filiação partidária. Ao Correio do Estado, o ex-senador Delcídio do Amaral, atual presidente estadual do PTB, recordou o período em que se afastou para que o amigo assumisse a cadeira no Senado enquanto disputava a eleição para governador.

“O Antonio, como eu sempre o chamava, foi uma das primeiras pessoas que me despertou para a política, isso era 1998. Depois nós nos juntamos, nos unimos, tivemos um mandato de senador, e foi um mandato de muitas realizações, de muitos investimentos e voltados não só para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil”, recordou o político.

Para ele, AJ foi seu grande companheiro na vida política. “Era um cara a quem devo muito quando eu abracei a vida política. Tivemos nossas divergências, mas que são absolutamente normais porque a vida é dinâmica e a gente melhora na divergência. Então, ele vai fazer muita falta, porque era uma figura emblemática no jornalismo sul-mato-grossense. Não só na política, na economia, nos esportes e na cultura”, ressaltou.

Delcídio revelou que foi Antonio João que falou seu nome antes que ele sequer imaginasse ser político. “Eu estava no Ministério de Minas Energia com o então presidente da República Itamar Franco e, aí, o destino nos uniu. Ele foi meu primeiro-suplente em uma campanha extraordinária, para a qual foi muito importante. Depois cumprimos juntos o mandato, e eu sempre fui muito companheiro do Antonio e admirador de toda equipe que ele comandou”, relatou.

O presidente estadual do PTB não deixou de lembrar do lado polêmico. “Todos os líderes são polêmicos, e quem conviveu com ele sabe que toda aquela dureza como tratava as pessoas próximas era menor do que o coração que tinha”, garantiu, recordando que falou com AJ na semana passada e ele estava bem. “Nós almoçamos por duas [horas], três horas e conversamos sobre tudo quanto é coisa do passado, do presente e do futuro”, revelou.

Na opinião do ex-senador, AJ simbolizava muito para a mídia de Mato Grosso do Sul. “A maioria dos jornalistas de política, de economia e da área cultural passou por ele e pelo Correio do Estado e o Diário da Serra, mais especificamente pelo Correio do Estado. Quer gostem ou não, ele foi um grande protagonista, não só da mídia, mas da política, e um grande amigo também”, assegurou.

Delcídio pontuou que o ex-senador deixou um exemplo do jeito dele, “porque a vida é assim, cada um é de uma maneira, mas eu, que convivi com o Antonio nos bons e nos maus momentos, sei quantas pessoas ajudou de forma silenciosa, sem que a maioria soubesse”. “Fiquei muito triste com o que aconteceu, um beijão meu querido amigo Antonio, que Deus te receba de braços abertos. Fique bem. Estamos segurando as pontas aqui por você. Valeu, irmão!”, despediu-se.



CONGRESSISTA

O senador Nelsinho Trad (PSD), que neste ano, quando o Correio do Estado completou 69 anos, gravou um vídeo em que relembrou que a última entrevista concedida pelo seu pai Nelson Trad foi para este jornal, estendeu o carinho e sentimentos a AJ, a quem considerava uma pessoa marcante, pois quem o conheceu, jamais o esquecerá.

“Muito autêntico em tudo, deixou o seu talento eternizado no jornalismo. Sua vida fez parte da história de criação e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Apaixonado pelas orquídeas, me convenceu a colocá-las pelas ruas de Campo Grande. Cultivamos muitas mudas juntos e, agora, fica a minha gratidão pela sua amizade e apoio na vida política. Desfrute da paz e do amor divinos nos braços de Deus”, disse, lembrando que compôs um vídeo institucional em que destaca, com fotos, as paixões de Antonio João e momentos que compartilhou, acrescentando a frase: “Obrigado por me acolher como um filho”.

Já a senadora Tereza Cristina (PP) disse que foi um dia de luto para Mato Grosso do Sul. “Perdemos em Campo Grande meu amigo Antonio João, o AJ, jornalista, empresário, ex-senador, notável por sua contribuição para a política brasileira. Com sua argúcia e capacidade de análise, foi guru de gerações de políticos, tendo contribuído em momentos decisivos para o nosso estado, desde a sua criação. Minhas condolências à família, aos amigos e aos colegas de profissão, sobretudo do jornal que dirigiu, o Correio do Estado”, declarou.

O deputado federal Beto Pereira (PSDB), que ontem presidiu a sessão da Câmara dos Deputados, fez questão de registrar no plenário da Casa de Leis o falecimento de Antonio João. “Antonio João foi um homem à frente do seu tempo e contribuiu muito para a comunicação de Mato Grosso do Sul. Um jornalista polêmico e um empresário dinâmico. O Estado perde um grande expoente do jornalismo”, disse.

Para o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), Antonio João foi um amigo muito querido. “Eu tinha uma excelente relação com ele, até porque a minha esposa, a Verônica, ajudou ele durante muitos e muitos anos, desde a época da mãe dele, dona Enedina Hugo Rodrigues, na Fundação Barbosa Rodrigues. A minha esposa era a presidente da fundação, aí depois ela deixou a presidência, mas continuou ajudando o Antonio João, que assumiu a presidência. Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima”, relatou.

O parlamentar completou que Antonio João era sempre muito polêmico e gostava de política. “Ele estava sempre dando a opinião dele. Eu tenho impressão de que ele vai fazer muita falta para todos nós que estamos na política há muitos anos. Eu sempre gostava muito de conversar com ele, de ouvir os conselhos, então, senti muito essa morte. Infelizmente não estou em Campo Grande. Não pude ir ao velório, mas a minha esposa foi lá me representar”, informou, registrando que “o ex-senador foi corajoso, empreendedor, e Mato Grosso do Sul perde um grande líder na comunicação”.

A deputada federal Camila Jara (PT) pontuou que, ao se despedir de Antonio João, Mato Grosso do Sul despede-se também de uma parte de sua história. “Campo-grandense orgulhoso de suas raízes, homem culto e jornalista apaixonado, Antonio João solidificou o nome de Mato Grosso do Sul na imprensa nacional, conduzindo exemplarmente o Grupo Correio do Estado, tanto nas coberturas diárias das notícias como diante dos desafios e das transformações da tecnologia”, declarou.

Para a parlamentar, como presidente da Fundação Barbosa Rodrigues, AJ desenvolveu inúmeros projetos sociais, de educação e cultura, que marcaram centenas de famílias e contribuíram muito para o desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. “Despedimo-nos agradecendo por seu amor pela verdade e por Mato Grosso do Sul. Prestamos nossos sentimentos à família, funcionários e amigos”, completou.



ASSEMBLEIA E CÂMARA

Parlamentares de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul aprovaram, na manhã de ontem, moções em homenagem a Antonio João. Na Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, prestou homenagem ao ex-senador, lembrando sua importância e de toda sua família para o jornalismo sul-mato-grossense.

A moção aprovada pela casa, foi lida pelo vereador Otávio Trad, representando os demais parlamentares: “Moção a Antonio João Hugo Rodrigues e a toda sua família, pela sua importância para a política sul-mato-grossense, pela sua importância para o jornalismo aqui em nossa capital, sendo um daqueles que fizeram do Correio do Estado o que ele é hoje, uma grande potência jornalística no Estado, que vem se modernizando, mas que, lá atrás, teve alguém que plantou uma sementinha para hoje a gente ver toda a estrutura de um dos jornais de grandes circulação aqui do estado de Mato Grosso do Sul”.

O vereador Silvio Pitu (PSD) acrescentou que Campo Grande teve ontem uma manhã triste com o recebimento da notícia do falecimento de AJ. “O ex-senador, jornalista e empresário Antonio João sem dúvidas deixou o seu legado no jornalismo e na política. Estará sempre em nossa memória e em nossos corações”, ressaltou.

Já na Assembleia Legislativa de MS, o deputado estadual Coronel David (PL) leu a moção aprovada em nome de todos os demais. “Apresento moção de pesar endereçada aos familiares de Antonio João Hugo Rodrigues com a seguinte redação: ‘A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Coronel David, vem consignar seus votos de profundo pesar pelo falecimento do grande jornalista e empresário da comunicação e, portanto, com misto de tristeza e respeito pelo seu falecimento, os membros da Alems apresentam essa mensagem’”, discursou.

Além disso, Coronel David completou para o Correio do Estado que cultivou uma amizade duradoura com Antonio João. “Estabeleci parcerias com a Fundação [Barbosa Rodrigues] quando estava no comando da Polícia Militar Ambiental, em 2000. Desde então, sempre foi parceiro e um amigo de boas conversas. Sempre me tratou com respeito e fidalguia. Inegável o seu papel de liderança na comunicação do Estado. Ficam as boas lembranças e o amor que ele tinha pelo Estado e também pelo Pantanal”, relatou.

Atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerson Claro (PP) usou as redes sociais para deixar sua homenagem a Antonio João. “Mato Grosso do Sul perdeu hoje Antonio João Hugo Rodrigues, jornalista, ex-senador e empresário, que, ao longo dos anos, contribuiu de forma significativa para o crescimento da comunicação em nosso estado. Descanse em paz”, postou.

POLÍTICOS

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), também fez questão de prestar uma última homenagem ao ex-senador Anonio João. “Recebi a notícia do falecimento do empresário e jornalista Antonio João com muito pesar. AJ era um visionário cujo legado na comunicação e política ecoará eternamente. Que Deus o receba de braços abertos e console a todos os familiares”, estimou.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, reforçou que o Estado perdeu um jornalista arrojado e corajoso, combativo e eficiente na arte de transmitir informações para a população. “Antonio João ou AJ como nós o conhecíamos, militou no Correio do Estado desde garoto, dirigiu a TV Campo Grande, as rádios do grupo e estendeu sua liderança para outros veículos, como o Diário da Serra e a TV Guanandi. Nesses veículos, ele fez parte e ajudou a escrever a história do nosso estado, porque atuou como profissional de imprensa e político, chegando a representar Mato Grosso do Sul no Senado. Vai-se o homem e fica seu legado, este não morre”, pontuou.

O também ex-governador André Puccinelli (MDB) gravou um vídeo para suas redes sociais em que lembrou do companheiro de pescarias pelos rios de Mato Grosso do Sul. “Antonio João era um excelente jornalista, sabia escrever muito bem, muitos gostavam dele, outros não gostavam, como só acontece com jornalista questionador. Perdemos um amigo. Meu amigo pescador, que vá em paz e que Deus o acolha, pois você merece”, declarou.

A ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), atual superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, também lembrou que Antonio João deixou um legado para todo o jornalismo de Mato Grosso do Sul. “Com o jornalismo impresso e com o telejornalismo, ele foi uma figura emblemática que sempre esteve presente na política e nas decisões importantes. Sua participação como senador com certeza faz parte da história de Mato Grosso do Sul, onde contribuiu em uma área tão importante como é a área da imprensa”, falou.

O ex-senador e professor Pedro Chaves disse ao Correio do Estado que tem um carinho muito especial pelo Antonio João. “Fomos colegas de infância e morávamos perto um do outro. Ele sempre foi uma pessoa muito afável, muito alegre comigo. A relação republicana também foi cordial e fraterna. Seu pai era o exemplo, o seu J. Barbosa Rodrigues fez muito pela Academia [Sul-Mato-Grossense] de Letras e pelo Instituto Histórico e Geográfico [de Mato Grosso do Sul], doando muitas obras. Seu Barbosa deu esse legado para o filho, e o Antonio João seguiu exatamente os passos do pai, tornando-se um grande jornalista, um raro talento, de competência comprovada e que mudou os rumos de Mato Grosso do Sul ao ajudar na sua criação, em 1977”, recordou.