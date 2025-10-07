Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Com dois processos no Conselho de Ética, Pollon diz que punições "enfraquecem a democracia"

O parlamentar deve responder por dois processos instaurados pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por envolvimento em eventos no mês de agosto

Karina Varjão

Karina Varjão

07/10/2025 - 17h15
Após a abertura de dois processos na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pollon (PL) divulgou uma nota reafirmando a legalidade e a legitimidade constitucional de suas ações parlamentares. 

“Qualquer tentativa de penalidade não atinge apenas a minha pessoa, mas atinge diretamente as prerrogativas parlamentares e, por consequência, enfraquece o Parlamento e os pilares da nossa democracia representativa”, declarou Pollon. 

Segundo o parlamentar, os dois processos são atos distintos, de natureza política, e estão amparados pelas garantias previstas na Constituição Federal. 

Ele também afirmou que “confia no processo legal, na imparcialidade dos membros do Conselho de Ética e na solidez das instituições democráticas”, reforçando seguirá “firme na missão confiada pelo povo de Mato Grosso do Sul e do Brasil, em defesa da liberdade, da justiça e dos valores que sustentam a nação”. 

Procedimentos

O primeiro procedimento diz respeito a um discurso pró-anistia realizado no dia 3 de agosto, em Campo Grande. 

A fala, feita fora do ambiente institucional da Câmara, foi usada como base para a representação, juntamente com outros episódios envolvendo o deputado, como a participação no motim que ocupou o plenário da Câmara, no mesmo mês. 

Pollon alegou, na época, que, por se tratar de uma manifestação pacífica e fora do ambiente da Casa, seu discurso estaria protegido pela imunidade parlamentar. Em defesa, ainda argumenta que o ato foi político e legítimo, típico de atividade parlamentar.

A penalidade deliberada é a suspensão de mandato por trinta dias.

“Discursar é não apenas um direito, mas uma das funções essenciais do mandato, atividade indispensável à democracia e integralmente protegida pela Constituição, independente do conteúdo da fala”, afirmou. 

O segundo procedimento está relacionado à ocupação simbólica da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, durante um ato de obstrução política, deliberando a penalidade de suspensão do mandato por noventa dias. 

Pollon defende que a obstrução é um instrumento legítimo de debate, amplamente utilizado por diferentes partidos ao longo dos anos. 

“Não se trata de ofensa à ordem, mas do exercício do debate político, parte vital do funcionamento do Parlamento”, ressaltou. 

De acordo com o Conselho de Ética, as atitudes do parlamentar configuram “procedimento incompatível com o decoro parlamentar”. 

Além de Marcos Pollon, Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) também tiveram processos abertos. Eles são acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), informou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu juntar as representações da Mesa Diretora contra os três deputados, por isso serão analisadas em conjunto. Somente o procedimento contra Marcos Pollon por discurso feito em Campo Grande caminhará de forma separada.

Eleições 2026

União Brasil enfrenta cenário turbulento a 1 ano das eleições

Enquanto o presidente da sigla, Antônio Rueda, quer ficar na oposição ao governo Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre segura uma ala do partido dando sustentação ao presidente

07/10/2025 15h42

Antonio Rueda, presidente do União Brasil

Antonio Rueda, presidente do União Brasil

O União Brasil enfrenta, a um ano das eleições, o cenário mais turbulento entre os principais partidos de centro e centro-direita. Com três indicações em cargos de primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mais uma série de indicados em outros postos, o partido se prepara para um movimento de afastamento formal do Palácio do Planalto, mas sem uma coordenação central capaz de fechar esse consenso.

Enquanto o presidente da sigla, Antônio Rueda, trabalha para unificar a legenda com um discurso de distanciamento - quase de oposição - ao governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), segura uma ala do partido dando sustentação ao Planalto.

Esse movimento ganhou força nos últimos dias com a decisão do ministro do Turismo, Celso Sabino, de ficar no cargo, apesar da ordem dada por Rueda para deixar o ministério, como mostrou o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Antes de decidir ficar no cargo, Sabino e aliados vinham tentando emplacar a atual secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes, como sua sucessora. Diferentemente do ainda ministro do Turismo, ela não é filiada ao União Brasil. Poderia assumir a pasta sem desrespeitar a ordem dada pela legenda.

O União Brasil surgiu da fusão do Democratas (DEM) - ex-PFL e que historicamente fez oposição ao PT - com o PSL, pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. As duas siglas eram formadas por políticos essencialmente antipetistas. Alguns remodelaram o discurso para participar da base de apoio ao governo nos anos iniciais.

A proximidade das eleições, porém, exige distanciamento de parte dos quadros para dialogar com o eleitorado antipetista.

Antes de Sabino decidir ficar no ministério, fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que a indicação de Ana Carla para o Turismo seria uma forma de manter ao menos parte do apoio dos parlamentares da sigla. O quadro virou. Com apoio de 46 dos 59 integrantes da bancada da legenda, o ministro decidiu ficar no governo.

Ao lado de Lula, em Belém, na semana passada, Sabino mandou recados ao União Brasil e deu a entender que será voz governista dentro da legenda. O posicionamento pode não durar muito tempo, já que o partido analisa na quarta-feira, 8, se o expulsa ou não da legenda. Desejando o apoio de Lula na disputa por uma cadeira no Senado, o ainda ministro afirmou, na semana passada, que “nenhum partido vai afastá-lo do povo” e que o petista pode contar com ele “onde estiver para segurar a mão”.

O União Brasil tem 59 deputados e seis senadores, a maior bancada do Centrão. No Senado, conta com a força de Alcolumbre, que influencia outras siglas.

Fontes afirmam que não há espaço, por ora, para reaproximação com Lula, apesar da boa relação de alguns integrantes com o Planalto. Avaliam que esse momento “já passou”, sobretudo após a federação firmada com o Partido Progressista (PP) nos últimos meses.

União Brasil e PP formaram a União Progressista - federação que obriga atuação conjunta por quatro anos. A aliança se aproxima do bolsonarismo e deve apoiar um candidato da direita.

Além da proximidade com Bolsonaro, o União Brasil ainda tem um pré-candidato próprio ao Planalto. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, colocou-se na disputa presidencial. Integrantes avisaram que ele tem os próximos meses para mostrar viabilidade eleitoral. O indicativo é que a sigla não lançará um nome sem chance, como ocorreu em 2022 com a candidatura da senadora Soraya Thronicke, hoje no Podemos de Mato Grosso do Sul.
 

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho sustenta reeleição mesmo que seja "removido" da aliança entre PP e PL

O senador acredita que ainda falta muito tempo para a definição de chapas para 2026 e muita coisa pode acontecer

07/10/2025 08h20

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) durante discurso na tribuna do Senado

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) durante discurso na tribuna do Senado Foto / Divulgação Agência Senado

Após as cúpulas do PP e do PL, leia-se governador Eduardo Riedel, senadora Tereza Cristina e ex-governador Reinaldo Azambuja, terem praticamente excluído a possibilidade de o senador Nelsinho Trad (PSD) ocupar a segunda vaga ao Senado no pleito do próximo ano, o Correio do Estado procurou o parlamentar para saber se, caso seja confirmado que ele está fora dos planos da aliança da direita, ainda tentará a reeleição e a resposta foi sim.

Ele descartou a possibilidade de abrir mão da candidatura à reeleição caso não possa ser o escolhido para fazer dobradinha com Azambuja ao Senado em 2026 e, dessa forma, tentar uma vaga para a Câmara dos Deputados.

“Sou candidato a senador”, respondeu à reportagem, descartando qualquer chance de desistir de concorrer à reeleição ao atual cargo para buscar uma cadeira na câmara baixa do Congresso Nacional. No entanto, o senador não acredita que PP e PL devem definir quem fará a dobradinha com Azambuja na disputa pelo Senado antes de abril do próximo ano.

“Penso que essa decisão deve ocorrer mais adiante, até pelos envolvidos diretamente, pois temos bons quadros que apresentam muitas virtudes. Penso que muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte e que o plano da conjuntura nacional vai ser outro ingrediente a ser medido e certamente terá peso”, afirmou.

Perguntando se, nesse sentido, ainda há uma luz no fim do túnel para fechar a parceria com o ex-governador no pleito pelas duas vagas à câmara alta do Congresso Nacional, Nelsinho se mostrou otimista. 
“Para mim, não tem ninguém no escuro.

Todos têm boas chances. Entretanto, temos que entender que tudo isso precisa combinar também com povo que no fim é quem decidirá os dois eleitos”, argumentou.

REUNIÃO

No domingo, o governador Riedel reuniu-se com a senadora Tereza e com o ex-governador Azambuja para tratar sobre o nome do segundo pré-candidato ao Senado na chapa da direita no pleito do próximo ano.

O Correio do Estado apurou com interlocutores das três principais figuras políticas sul-mato-grossenses que o nome da aliança para fazer “dobradinha” com Azambuja na disputa pelas duas vagas para senadores da República nas eleições do próximo ano no Estado ainda não está definido, porém, os mais cotados são o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP), e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB).

No entanto, conforme informações obtidas pela reportagem, Capitão Contar terá de migrar para o PL ou para o PP para compor a chapa da direita.

Ainda há a possibilidade de um quarto nome, caso as pesquisas qualitativas e quantitativas que serão encomendas pelas lideranças dos dois partidos apontarem alguma surpresa quanto aos eleitores, como, por exemplo, o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), ou outro que possa surgir.

O que teria sido combinado na reunião fechada realizada ontem na casa do governador é que o arco de partidos que formarão a aliança para trabalhar pela reeleição de Riedel terá de atuar forte também para eleger dois senadores, um será Azambuja, enquanto o outro será o que tiver melhor desempenho nas pesquisas, pois o grupo já sabe que terá pela frente, bem provavelmente, a pré-candidatura da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com o apoio maciço do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

