Com Lula na China, Vander Loubet ressalta a Rota Bioceânica

Integrando a comitiva presidencial que foi à China junto ao presidente Lula (PT), o deputado federal Vander Loubet (PT), comemorou os resultados positivos da agenda. Ao todo são 15 protocolos, memorandos e planos assinados pelo presidente e o primeiro ministro Xi Jinping.

De acordo com o parlamentar, os chineses querem seguir expandindo seus investimentos em infraestrutura no Brasil e isso deve ser benéfico para Mato Grosso do Sul, inclusive para a Rota Bioceânica.

"Isso é importante para nós, porque tanto no plano rodoviário, com a Rota Bioceânica, quanto no plano ferroviário, com a Malha Oeste, há espaço e oportunidades para recebermos esses investimentos da China", afirmou Loubet.

Para o deputado, também há outros pontos positivos para Mato Grosso do Sul, dentro dos acordos firmados, que se referem ao comércio de carne brasileira para a China.

"Essa viagem serviu para consolidar o processo de abertura do mercado chinês para a nossa carne, nossas proteínas animais. Isso com certeza vai beneficiar os produtores de Mato Grosso do Sul e os frigoríficos que estão aguardando para exportar para a China", pontuou o deputado.

Nessa área, do agronegócio, foram assinados um plano de trabalho de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal e um protocolo sobre requisitos sanitários e de quarentena para proteína processada de animais terrestres a ser exportada do Brasil para a China.

Acordos

Os acordos firmados, nesta sexta-feira (14), entre Brasil e China devem somar cerca de R$ 50 bilhões em investimentos, segundo cálculos informados pelo Ministério da Fazenda.

Pelas redes sociais, o presidente Lula informou que os acordos vão ajudar o Brasil a avançar em áreas como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia da informação, saúde e infraestrutura.

Um dos destaques é o avanço na parceria entre os dois países na construção do satélite CBERS-6, munido de uma tecnologia que permite o monitoramento de florestas como a Amazônia mesmo com nuvens.

Foi acertada ainda a criação de um grupo de trabalho para implementar medidas que facilitem o comércio bilateral e cooperações nas áreas de pesquisa e inovação, tecnologias da informação e comunicação, promoção industrial e investimentos na economia digital.

Rota Bioceânica

Conforme informações do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC), mais da metade das estacas de concreto armado sobre as quais serão erguidos os pilares da ponte da Rota Bioceânica já foram concluídas.

A estrutura que ligará a cidade paraguaia de Carmelo Peralta ao município brasileiro de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, está com conclusão prevista para dezembro de 2024. No início de abril a obra havia atingido 14,43% do projeto.

