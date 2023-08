Com mais quatro filiações nesta semana, PSDB vai chegar a 46 prefeitos no Estado

Como o Correio do Estado já tinha adiantado no início deste mês de agosto, o PSDB de Mato Grosso do Sul irá filiar, nesta semana, os prefeitos Gilson Cruz (Juti), Donizete Viaro (Paranhos), Maycol Queiroz (Paranaíba) e Gerolina Alves (Água Clara), chegando a 46 gestores municipais no partido.

“A vinda dessas importantes lideranças mostra que estamos caminhando para um partido ainda mais fortalecido. Nossa tucana Gerolina volta ao ninho depois de uns anos em outra sigla. A vinda de Donizete, Gilson e o Maycol traz um novo fôlego para o nosso partido, assim como a filiação do Professor Lucio, um nome que acreditamos para Douradina”, explicou o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB.

Os atos iniciam nesta quinta-feira (31), às 19 horas, em Juti, com a filiação de Gilson Cruz, enquanto na sexta-feira (1º), às 10 horas, em Paranhos, será a vez de o prefeito Donizete Viaro assinar sua ficha de filiação e, no mesmo dia, mas às 19 horas, em Paranaíba, o prefeito Maycol Queiroz ingressa no partido. Para finalizar, no sábado (2), o evento de filiação será às 10 horas em Água Clara, quando a prefeita Gerolina Alves retorna ao PSDB.

Com essas filiações, o PSDB de Mato Grosso do Sul tem diretório nos 79 municípios, 243 vereadores, 46 prefeitos, 16 vice-prefeitos, seis deputados estaduais, três federais e o governador Eduardo Riedel.

“Os quatro prefeitos consultaram as suas bases e analisaram que seria melhor que se filiassem ao PSDB. Somos gratos pela confiança e parceria que agora se torna mais estreita e produtiva com esses novos filiados. Eu quero trazer as pessoas para uma discussão política madura, política de resultado e compromisso com as cidades do nosso Estado”, disse Reinaldo Azambuja, agradecendo pelo voto de confiança.

O ex-governador também ressaltou que a chegada dos quatro novos prefeitos contribui com o avanço da estruturação do partido em Mato Grosso do Sul. “Essas novas filiações fortalecem o PSDB e abre caminho para mais progresso e desenvolvimento para a população desses municípios. Estamos consolidando um partido para representar e contribuir com as soluções que as pessoas esperam e merecem”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que o partido está agregando e se fortalecendo para as eleições municipais do próximo ano. “Hoje somos a maior força política do Estado e temos responsabilidade de corresponder às expectativas da população dos municípios administrados por prefeito do PSDB”, argumentou.

Nos últimos três meses, o presidente estadual do PSDB também já abonou as filiações dos prefeitos Lúcio Roberto Calixto, de Santa Rita do Pardo, Juliano Ferro, de Ivinhema, Fábio Florença, de Miranda, Rogério Torquetti, de Tacuru, Lídio Ledesma, de Iguatemi, e Lúcio Roberto Calixto, de Santa Rita do Pardo.

Ao Correio do Estado, Reinaldo Azambuja declarou que o PSDB não quer ser um partido isolado e, por isso, vai procurar dialogar com todos os partidos aliados, citando PP, PSB, Republicanos e MDB, buscando uma ampla aliança onde for possível. “Na política, temos de conversar com todo mundo e respeitar as questões locais e, onde der para compor, vamos fazer isso”, finalizou.

Assine o Correio do Estado