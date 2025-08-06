Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Comissão da Câmara aprova convite para encarregado de negócios dos EUA esclarecer tarifaço

Requerimento aprovado solicita explicações de Escobar "acerca das declarações referentes à possível imposição de tarifas comerciais de até 50% sobre produtos brasileiros"

Da Redação

Da Redação

06/08/2025 - 22h00
A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 6, um requerimento de convite para o comparecimento do encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para a prestação de esclarecimentos sobre o "tarifaço" estabelecido pelo presidente Donald Trump.

De autoria do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), o requerimento aprovado solicita explicações de Escobar "acerca das declarações referentes à possível imposição de tarifas comerciais de até 50% sobre produtos brasileiros".

O requerimento também menciona "recentes tratativas do governo norte-americano com autoridades brasileiras que não integram formalmente a estrutura diplomática nacional" e cita como exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na sessão da CFT, o presidente do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG), defendeu explicações sobre "o porquê de os Estados Unidos estarem agindo dessa forma, sendo que eles têm superávit comercial com o Brasil".

Ainda não há data marcada para o comparecimento de Escobar. De acordo com Correia, há uma previsão de que o encarregado compareça no dia 13 ou no dia 20 de agosto, mas o colegiado ainda está alinhando a questão com a embaixada dos Estados Unidos.

Bets

Campanha tenta barrar pandemia da jogatina em MS

O projeto de lei foi aprovado na manhã desta quarta-feira (24), diante do cenário de superendividamento causado pelo consumo em jogos de apostas virtuais

06/08/2025 17h43

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Projeto de Lei 10/2025, que trata de medidas para proteger o consumidor contra jogos de apostas virtuais, foi aprovado em segunda discussão nesta quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O PL, de autoria do deputado estadual Pedro Kemp (PT), prevê medidas para evitar que o consumidor caia no superendividamento e sofra outros impactos causados por apostas virtuais em Mato Grosso do Sul.

Entre os objetivos da lei estão a proteção por meio da conscientização da população sobre os riscos das apostas virtuais à saúde mental e a proteção contra fraudes no setor.

A justificativa do projeto aponta que, nos últimos quatro anos, o país foi tomado pela prática de consumo que ficou conhecida como "bets".

“Como consequência da dependência em jogos, os consumidores dos serviços das plataformas seguem cada vez mais endividados, deixando de atender às necessidades mínimas da família, como, por exemplo, alimentação e medicamentos”, diz o texto do projeto.

A campanha de conscientização, segundo o texto do PL, será realizada em parceria entre o poder público e outras instituições.

3 bilhões em apostas online

Segundo levantamento realizado pelo Banco Central, somente beneficiários do Bolsa Família, em todo o país, usaram cerca de R$ 3 bilhões em plataformas de jogos virtuais, como o “jogo do tigrinho” ou as “bets”.

O relatório, apresentado em agosto de 2024, indicou que os beneficiários movimentaram esse montante para empresas de apostas em apenas um mês.

Os dados apontaram que 5 milhões de beneficiários apostaram — destes, 70% são chefes de família. A média do valor apostado via Pix foi de cerca de R$ 100.

Uso indevido

Buscando evitar o uso indevido do benefício em apostas online, o governo federal debateu, em outubro de 2024, restrições a meios de pagamento voltados a esses jogos virtuais.

Na época, chegou a anunciar o bloqueio de cerca de dois mil sites de apostas e cassinos online. A medida foi anunciada após reunião comandada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforçou que o presidente impôs medidas firmes para combater a prática.

"O objetivo é proteger os beneficiários e garantir que o dinheiro seja usado para necessidades da população, como alimentação", destacou o ministro.

** Com informações do MDS

rompimento

PT ensaia saída do Governo após Riedel criticar prisão de Bolsonaro

Presidente estadual da sigla, Vander Loubet disse que governador demonstra fidelidade ao extremismo de direita

06/08/2025 16h30

Deputado federal Vander Loubet

Deputado federal Vander Loubet Foto: Zeca Ribeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul pode deixar a base do governo estadual após o governador Eduardo Riedel (PSDB), diretamente da Ásia, criticar publicamente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala do governador, feita em suas redes sociais, foi interpretada pela sigla como um alinhamento com pautas e posturas da extrema direita, o que rompe com os princípios acordados entre as partes desde o segundo turno das eleições de 2022, quando os petistas declararam apoio a Riedel por considerá-lo um representante da centro-direita "sensata e democrática".

Atualmente, o governo estadual conta com dois petistas em sua composição. Em janeiro de 2023, Washington Willeman de Souza foi nomeado titular da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), órgão responsável por fomentar a agricultura familiar no estado. Além dele, Viviane Luiza da Silva ocupa a Secretaria de Estado da Cidadania, uma das pastas mais importantes na gestão social do governo estadual, responsável por oito subsecretarias.

Após a publicação em que Riedel defende o ex-presidente Bolsonaro e critica o Supremo Tribunal Federal (STF), a relação entre ambos os lados se estremeceu. Abaixo, a íntegra do posicionamento de Riedel:

“Prisão domiciliar, com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído são excessos judiciais que geram temerária escalada de tensão política e jurídica no país.
Nada disso ajuda os brasileiros neste momento de grandes e graves incertezas econômicas e só compromete ainda mais a pacificação do país!
Falo neste momento do continente asiático, onde justamente estamos buscando novos mercados e saídas para as exportações de produtos de Mato Grosso do Sul, atingidos pelas medidas americanas e pela crise político-institucional entre os dois países. A responsabilidade pública e o esforço de todos agora devem ser na direção de flexibilizar e reduzir as tensões, retomando progressivamente o diálogo e não o contrário!
Precisamos pensar menos em política e mais no país agora! E o Brasil real precisa da normalidade institucional para superar os inúmeros desafios de um país ainda muito injusto e desigual! Que voltem urgente a serenidade e o bom senso!”

A declaração gerou reações imediatas dentro da legenda petista. De acordo com o presidente estadual do partido, deputado federal Vander Loubet, o teor das mensagens de Riedel aproxima o governador de pautas antidemocráticas e dificulta a manutenção do acordo que levou o PT a compor o governo. Abaixo, a íntegra da fala do deputado Vander Loubet. 

"No 2º turno das eleições de 2022, o PT declarou apoio público a Riedel por considerar que o governador representava uma centro-direita sensata e democrática.
Porém, as recentes declarações e notas oficiais do governador com mensagens que identificam fidelidade ao extremismo de direita — como os ataques ao STF, a defesa cega de Jair Bolsonaro e o apoio à chantagem retaliatória do Donald Trump tornam difícil a manutenção desse acordo.
Entramos no governo estadual pela porta da frente e, se tivermos que sair, também será pela porta da frente, algo que acontece quando as diferenças se tornam inconciliáveis.
Convocamos uma reunião no PT-MS para segunda-feira com nossos parlamentares e lideranças e vamos discutir essa saída."

O dirigente destacou a atuação do partido dentro da gestão estadual e o apoio contínuo do governo federal ao Mato Grosso do Sul, inclusive em administrações municipais de oposição.

"Demos ao governo estadual a nossa contribuição, atuando e melhorando o desempenho das políticas públicas de fomento à agricultura familiar. E até em Campo Grande, uma gestão de direita, o governo Lula está presente, com 95% dos investimentos que a cidade tem", declarou. 

Debandada

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na manhã de hoje (6), os deputados do PT Pedro Kemp e Gleice Jane criticaram as manifestações em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e também sinalizaram "dar as costas" para a atual gestão.  

"Eu não poderia deixar de comentar o que houve ontem no Congresso Nacional, um protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputados e senadores que o apoiam, ocuparam as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, impedindo que as sessões fossem abertas e a votação de projetos importantes para o País, como o que isenta do pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física [IRPF] para quem ganha até R$ 5 mil e outros projetos importantes para a economia do País", registrou o deputado Pedro Kemp.

O deputado também comentou na sessão sobre o tarifaço imposto sobre as exportações brasileiras pelo presidente dos Estados Unidos que começa hoje. 

"Hoje entra em vigor o tarifaço em cima de uma série de produtos, e vai prejudicar o agronegócio. Me causou estranheza a manifestação do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel  pelo que vem acontecendo no País. É lamentável quando os ataques à economia do Brasil e as afrontas ao Poder Judiciário não são condenados. Bolsonaro antecipou sua prisão porque deliberadamente não cumpriu as medidas cautelares".

Por sua vez, a deputada Gleice Jane também se pronunciou sobre as falas de Riedel e disse que a manutenção dos petistas na base de governo "não é saudável para a democracia". 

"Quero lembrar que é necessário fazer um grande debate nesse Estado e continuar nesse Governo não é saudável para a democracia, o País. Porque não é primeira vez que o Governo Riedel se manifesta dessa forma, mais que urgente que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras tome essa decisão. Bolsonaro está sendo condenado em prisão domiciliar para garantir que as investigações sejam feitas. Também me admirei com o movimento de domingo em que a bandeira americana esteve acima da brasileira, não podemos ser um país subserviente, temos que ter muita seriedade nesse processo", ressaltou Gleice Jane.  

A saída dos petistas do governo estadual poderá representar uma mudança significativa no equilíbrio político de Mato Grosso do Sul, fim de uma aliança que, até então, era considerada estratégica para ambos os lados.  A sigla possui uma reunião marcada para segunda-feira (12) e deve definir os próximos passos da legenda no estado, selando oficialmente o rompimento entre o partido e o governo tucano. 

