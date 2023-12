Representantes do Governo de Mato Grosso do Sul foram a Dubai, nos Emirados Àrabes Unidos, no início de dezembro para participar da COP 28 (Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas), que reúne as principais lideranças mundiais para debater os problemas enfrentados com as mudanças climáticas.

Foram investidos R$ 120.225,48 - oriundos dos cofres estaduais - em diárias de seis representantes do Estado, e passagens aéreas para quatro.

Estiveram em Dubai: Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc); Thais Fernanda Silva Guimarães, coordenadora de Cooperação Internacional e Comércio Exterior da Semadesc; Artur Henrique Leite Falcete, secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc; Pedro Mendes Neto, coordenador de Regulação, Normas e Negociações Socioambientais da Semadesc; André Borges, diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul); e Guilherme Pimentel, até então jornalista nomeado na Secretaria Estadual de Governo de Mato Grosso do Sul.

Transporte

Somente em passagens aéreas, foram investidos R$ 62.142,89. As mais caras, do secretário Jaime Verruck, custaram R$ 27.827,86. A mais barata foi a de Thais Fernanda, que custaram R$ 5.598,11. Confira:

Representante Valor das passagens aéreas Jaime Verruck R$ 27.827,86 Artur Falcete e Pedro Mendes Neto R$ 18.889,32 Guilherme Pimentel R$ 9.827,60 Thais Fernanda R$ 5.598,11 R$ 62.142,89

Diárias

As diárias, somadas, custaram R$ 58.082,59. Jaime Verruck, Artur Falcete e Thais Fernanda foram os que mais geraram gastos por dia, com R$ 1.732,4 empenhados. Na sequência, estão Pedro Mendes Neto, com diária de R$ 1.679,90; André Borges, com diária de R$ 1.683,23; e Guilherme Pimentel, com diária de R$ 1.677,16.

Representante Valor Total Dias em Dubai Jaime Verruck R$ 8.662,00 Cinco Artur Falcete R$ 12.126,81 Sete Thais Fernanda R$ 12.126,81 Sete Pedro Mendes Neto R$ 11.759,33 Sete André Borges R$ 8.416,16 Cinco Guilherme Pimentel R$ 5.031,48 Três R$ 58.082,59

Os gastos gerais do Governo do Estado com diárias e passagens foram publicados no Diário Oficial Eletrônico n. 11.363 - SUPLEMENTO IV, na última terça-feira (26).

COP 28

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas foi realizada entre os dias 30 de novembro e 13 de dezembro em Dubai, nos Emirados Àrabes Unidos.

No dia 1º de dezembro, o secretário Jaime Verruck participou do Painel de Governança Multinível para o fortalecimento da integração climática nacional.

No domingo (3), Jaime Verruck e André Borges apresentaram o sistema Carbon Control, plataforma inovadora implementada pelo Governo do Estado que vai reunir dados das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de diversos setores econômicos de Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira (5), o Governo de MS assinou um Memorando de Entendimento com o Earth Innovation Institute e a Mercuria, trading global localizada na Suíça, para a realização de estudo técnico sobre o potencial de emissões de créditos de carbono por desmatamento evitado em Mato Grosso do Sul, por meio de REDD+ jurisdicional.

