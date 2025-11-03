Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Confusão

Conflito e expulsão marcam congresso da Juventude do PT/MS

Evento para eleger nova direção e delegados terminou com retirada de 2/3 dos participantes e acusações de irregularidade

Alison Silva

Alison Silva

03/11/2025 - 17h45
O congresso municipal da Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul, destinado a eleger nova direção e delegados para o congresso estadual, foi palco de confusão, expulsão e uma retirada em massa de participantes no último domingo (2).

O cerne da crise foi a composição da Comissão Eleitoral, integrada por candidatos em disputa, reunião realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sista).

As imagens que circulam das ocorrências foram obtidas da transmissão ao vivo de Ladielly Souza, assessora da deputada federal Camila Jara e, na ocasião, candidata a uma das vagas em disputa.

Reprodução / Redes Sociais 

O evento contava com a inscrição de duas chapas principais: uma tendo Ladielly Souza como candidata, representando as correntes Construindo um Novo Brasil (CNB) e Articulação de Esquerda, e outra com Natália Braga, pelas correntes Avante PT e Resistência Socialista.

A polêmica surgiu em torno da Comissão Eleitoral, órgão responsável por organizar e fiscalizar o pleito.

De acordo com informações apuradas com os presentes, dois membros dessa comissão eram, simultaneamente, candidatos: a própria Ladielly Souza e Paulo Phelipe, assessor da vereadora Luiza Ribeiro. Paulo Phelipe era o candidato inicial da chapa da CNB/Articulação de Esquerda até a véspera do congresso, quando renunciou e cedeu sua vaga para Ladielly, que já integrava a Comissao Eleitoral.

Diante da situação, o advogado e filiado Carlos Justino, representando a chapa Avante PT/Resistência Socialista, formalizou uma questão de ordem. Ele pediu o cancelamento imediato do congresso, argumentando vício de forma e conflito de interesses devido à presença de candidatos na comissão eleitoral.

A sequência do vídeo feito pela assessora da deputada federal mostra o momento em que a discussão se acirra, culminando com a expulsão de Carlos Justino do local do evento. A medida foi tomada pela mesa organizadora, que rejeitou o questionamento.

Insatisfeitas com a condução do processo e a decisão de manter o congresso mesmo com os questionamentos não resolvidos, a bancada da Avante PT e da Resistência Socialista, que apoiava a candidata Natália Braga, decidiu se retirar coletivamente do local.

Aproximadamente dois terços dos participantes aptos a votar acompanharam a retirada. Segundo um dirigente, a medida “esvaziou o congresso e colocou em dúvida a legitimidade do resultado da eleição que se seguiu”.


“Embora a juventude concordasse, a comissão não concordou com a suspensão do congresso. Parte da juventude se retirou do Congresso, porque candidato não pode ser membro de comissão, assim como membro de comissão não pode ser candidato”, declarou Justino ao Correio do Estado. 

À reportagem, disse que entrará com recurso junto ao diretório estadual do partido para impugnar o pleito, vencido por Ladielly.

Por sua vez, Paulo Phelipe optou por não se pronunciar sobre o ocorrido. "Prefiro resguardar o partido e sua história, vou agir internamente nas instâncias cabíveis para manutenção da ordem, democracia e principios partidários", declarou. 

O Correio do Estado entrou em contato com Ladielly Souza, entretanto não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. 

Política

ADPF das Favelas: Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação do Rio

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das prova

02/11/2025 13h30

Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes determinou neste domingo a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação policial da semana passada, no Rio de Janeiro, contra facção criminosa.

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá ser intimado para garantir o respeito à decisão.

Moraes é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas. A decisão deste domingo atende a pedido da Defensoria Pública da União. A operação resultou em pelo menos 120 pessoas mortas.

Audiências

Moraes estará no Rio amanhã, em uma série de audiências com autoridades do Estado para colher informações sobre a operação. Entre elas, estão reuniões com o governador Cláudio Castro, às 11h, e com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), às 18h.

As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes, da última quarta-feira, 29, para que Cláudio Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Além disso, hoje, Moraes designou audiência conjunta, na próxima quarta-feira, 5, às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos; a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Anjos da Liberdade; e a Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas.

Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h de terça-feira, 4

Na chamada ADPF das Favelas, o Supremo determinou, em abril deste ano, uma série de regras para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. A corte determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente.

Na ocasião, as medidas foram classificadas como "malditas" por Castro e, segundo o governador, são responsáveis pelo avanço do crime organizado.

Política

Lula diz que investimento em bioeconomia é a principal ferramenta para evitar desmatamento

Em visita à cidade de Belém (PA), o presidente também destacou as potencialidades da Região Norte do País

01/11/2025 21h00

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: CanalGov/Reprodução

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 1º, que o investimento em bioeconomia pode ser considerado a principal ferramenta para evitar o desmatamento florestal. Em visita à cidade de Belém (PA), ele também destacou as potencialidades da Região Norte do País nesse modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos.

"Aos poucos nós vamos poder mostrar ao mundo que o Brasil não é só o Sul, não é só o Rio de Janeiro que é muito bonito, não é só São Paulo que é muito industrializado. É importante que as pessoas conheçam outras regiões do Brasil", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

O presidente participou da entrega das obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro e da ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém.

O investimento nos dois projetos soma R$ 683 milhões, no âmbito dos recursos destinados à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ele não falou com a imprensa após a visita às obras; também não houve pronunciamentos públicos.

Lula sugeriu ainda que o problema do desmatamento poderia ser resolvido com a bioeconomia porque, segundo ele, haveria um "sentido econômico" no aproveitamento sustentável dos recursos naturais. "Os interesses econômicos da sociedade e das nossas famílias vão ser o fator preponderante para que ele [cidadão] não desmate mais e para que a gente crie um novo tipo de economia no Brasil. E o Pará pode ser a porta de entrada desse novo modelo de desenvolvimento", avaliou.

A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 do mesmo mês. O encontro internacional reunirá chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.
 

 

