Congressistas brasileiros e dos EUA discutem ataques à democracia

A vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos dias 14 e 15 de maio, seria para oficializar aliança no segundo maior município de MS

O PP e o PL já teriam batido o martelo sobre fazer uma aliança no município de Dourados, o 2º maior de Mato Grosso do Sul, para as eleições municipais deste ano, apoiando a pré-candidatura à reeleição do atual prefeito Alan Guedes (PP) no pleito do próximo dia 6 de outubro.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a aliança teria sido costurada em Brasília (DF) pela senadora Tereza Cristina, líder do PP no Senado Federal, diretamente com o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, sendo avalizado pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).

Ainda de acordo com a apuração da reportagem, na visita que Bolsonaro fará a Dourados nos próximos dias 14 e 15 de maio é possível que o ex-presidente da República já faça o anúncio oficial da aliança entre o PP e PL no município para reeleger Alan Guedes como prefeito por mais quatro anos.

A princípio, o presidente municipal do PL em Dourados, o deputado federal Rodolfo Nogueira, pretendia lançar a esposa dele, Gianni Dias Aguilar Nogueira, atual secretária da comissão provisória municipal do partido, como pré-candidata a prefeita.

No entanto, as lideranças nacionais do PL – leia-se Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro – entenderam que o nome dela ainda não teria a capilaridade política para disputar e vencer uma eleição para a prefeitura de um município do porte de Dourados.

Agora, conforme essas mesmas fontes informaram ao Correio do Estado, é bem provável que Gianni Nogueira seja indicada para ser a pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Alan Guedes para ganhar maturidade política e, nas eleições de 2026, tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa, fazendo uma dobradinha com o marido, que tentará a reeleição para a Câmara dos Deputados.

Com a definição dessa aliança em Dourados, o prefeito Alan Guedes ganha força para buscar a reeleição, afinal, o município é um grande polo bolsonarista em Mato Grosso do Sul e, com o apoio do ex-presidente, ele pode reverter a corrida eleitoral, pois, nas últimas pesquisas intenções de voto divulgadas publicamente, aparece em segundo lugar.

VISITA BOLSONARISTA

Nos próximos dias 14 e 15 de maio, Jair Bolsonaro vai a Dourados para participar da exposição agropecuária do município, sendo que ele confirmou sua vinda, ao lado de Gianni e Rodolfo Nogueira, dizendo que seu avião pousará em Ponta Porã, de onde se deslocará para o município vizinho.

“É um convite para toda a bancada desse Estado para nós fortalecermos os nossos laços, discutirmos política, conversar com o povo que é muito importante”, disse Bolsonaro.

Ele completou que virá ao Estado para levar a diante a proposta de fazer um Brasil diferente e tendo um partido político com esse objetivo.

“Temos quatro linhas, quatro palavras que nos marcam: Deus, pátria, família e liberdade. A gente vai em frente, então até breve se Deus quiser aí em Ponta Porã, onde vou pousando, e depois em Dourados, em um grande evento com esse casal aqui”, destacou Jair Bolsonaro em sua fala.

A vinda de Bolsonaro a Mato Grosso do Sul é esperada entre seus apoiadores desde o dia 24 de fevereiro deste ano, quando a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, esteve em Campo Grande para o encontro com as lideranças do PL Mulher da Capital.

Na ocasião, enquanto Michelle ocupava o palco, o ex-mandatário apareceu por meio de uma “videoconferência”, rememorando mais uma vez seus tempos como militar em Mato Grosso do Sul.

“Esse estado que me acolheu por três anos lá em nossa querida Nioaque. Ela [Michelle] está presente aí não só levando o nome do PL, bem como a importância das mulheres participarem da política, não por cotas, mas com vontade de ajudar o seu município, seu estado e seu País”, argumentou.

A reportagem tentou entrar em contato com Tereza Crisinta para confirmar a reunião política, mas foi informada que a senadora estaria em viagem internacional em missão pelo Senado Federal.

O espaço continuar aberto para a declaração da parlamentar sul-mato-grossense sobre a questão.

