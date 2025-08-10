Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

O empresário Jason Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/08/2025 - 23h00
O empresário Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo, 10, uma mensagem nas redes sociais em que afirma que "não vai parar" até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "esteja livre". Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

"Para deixar claro: não vou parar, não vou desistir, não vou ceder, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre", escreveu em seu perfil no X, após compartilhar uma publicação que dizia: "É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro".

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, comentou a postagem com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil.

Miller atuou como conselheiro sênior nas campanhas de Trump e mantém relação próxima com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro. De lá, o deputado articula com congressistas americanos a adoção de sanções contra Moraes e outros ministros do STF. No fim de julho, Moraes foi incluído na lista de alvos da Lei Magnitsky pelo governo Trump.

A publicação se soma a outras em que Miller critica o Supremo, Moraes e autoridades brasileiras, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em julho, ele provocou o ministro ao afirmar que Moraes busca protagonismo nas decisões da Justiça contra Bolsonaro.

Antes disso, logo após o ministro autorizar mandados da Polícia Federal contra o ex-presidente, Miller o acusou de adotar "táticas ditatoriais" e pediu para que Bolsonaro "permanecesse forte".

Embora não ocupe cargo no governo americano, Miller é considerado um dos principais conselheiros de Trump e integrou as três campanhas presidenciais do republicano desde 2016, além das equipes de transição em 2016 e 2024.

Ele atua como consultor de Trump em assuntos políticos e estratégias de comunicação. Também fundou a rede social Gettr, que passou a acolher extremistas após bloqueios e suspensões de contas em plataformas como Facebook e Twitter.

Em setembro de 2021, Miller foi recebido pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ao deixar o País, foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília e prestou depoimento no inquérito do STF que investiga a atuação das chamadas "milícias digitais", sob relatoria de Moraes.

Prisão Domiciliar

Kassab diz que há 'vírgulas' na política que não justificam tornozeleira em Bolsonaro

A colocação da tornozeleira se deu após a PF apontar que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura tentativa de golpe de Estado

10/08/2025 12h35

Bolsonaro acompanhou os atos do dia 3 de agosto por video-chamada

Bolsonaro acompanhou os atos do dia 3 de agosto por video-chamada Divulgação

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avalia que pode haver justificativas técnicas para a colocação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como para sua prisão domiciliar, mas que o ambiente político pode não ser o mais adequado para essas ações no momento.

As determinações foram feitas no mês passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga uma suposta tentativa de coagir o Supremo, por meio de sanções americanas. A iniciativa teria como objetivo reverter o julgamento da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente é réu.

"Conversando com constitucionalistas sobre o tema, eles dizem que existem vírgulas na Constituição que justificam essa tornozeleira, mas existem vírgulas na política - e falo eu - que não justificam", disse ele em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar hoje à noite.

A colocação da tornozeleira se deu após a PF apontar que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e dizer que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Moraes ainda determinou a prisão domiciliar após concluir que Bolsonaro descumpriu uma das medidas cautelares que o proibiam de se manifestar nas redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

Segundo o ministro, a restrição foi violada quando o ex-presidente saudou manifestantes em Copacabana, no Rio, por telefone, em ligação feita pelo filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que publicou o vídeo nas redes e depois apagou a postagem - episódio citado na decisão.

Para Kassab, se o clima continuar tenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário, a situação do País poderá se agravar. "Na atual escalada, logo teremos uma guerra entre os Poderes. Os Três Poderes, as três instituições, estão realmente com muita dificuldade na sua estabilidade e na sua convivência", observou

O presidente do PSD também comentou sobre a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição esta semana.

"A ocupação da mesa de uma maneira inadequada não contribui em nada para melhorar a péssima imagem do nosso Legislativo. Isso está criando um afastamento da sociedade, da política, que é muito ruim", criticou.

Kassab também falou sobre o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o mundo, com taxas especificamente elevadas para o Brasil.

"Até o momento, é uma posição unilateral americana. E isso, vindo desse parceiro, afeta as questões internas em todos os campos. Então, eu espero realmente que, com o tempo, caia a ficha dos Estados Unidos de que ele não está usando os instrumentos adequados diante das divergências que ele tem no campo da política", disse, sobre a imposição de Trump de atrelar o aumento das alíquotas ao julgamento de Bolsonaro.

Sobre posicionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderiam ter adicionado mais fôlego a Trump para decidir que o Brasil teria uma das tarifas mais elevadas para exportação de seus produtos aos EUA, Kassab afirmou que, por mais que o presidente do Brasil emita suas opiniões, não há justificativa para o presidente americano apresentar medidas desse calibre.

"Se essa for a razão, não justifica."

Postura

Tarifas: Alckmin reafirma que plano de contingência será anunciado na próxima semana

Alckmin destacou que a prioridade do Executivo é não retaliar os Estados Unidos, mas ampliar o número de setores excluídos da tarifa

09/08/2025 21h00

Vice-presidente Geraldo Alckimin

Vice-presidente Geraldo Alckimin Foto: Divulgação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a dizer neste sábado, 9, que o plano de contingência do governo Lula para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil deve ser anunciado no início da próxima semana. As medidas terão como foco as empresas que mais exportam para o mercado norte-americano.

Alckmin destacou que a prioridade do Executivo é não retaliar os Estados Unidos, mas ampliar o número de setores excluídos da tarifa. "A prioridade não é retaliar, a prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, que fiquem fora dessa questão da tarifa que entendemos extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca, porque eu não posso fazer política regulatória baseada em questões de natureza política partidária", disse à imprensa durante visita à concessionária Guará Motor, em Guaratinguetá (SP),

O vice-presidente reforçou que, na avaliação do governo, o aumento de tarifas é um caminho equivocado que penaliza principalmente a população. "Quando se aumenta a tarifa, quem paga é o consumidor. É o governo que paga, é o consumidor que acaba pagando. Então entendemos que é um perde-perde. Nós devemos ir para um ganha-ganha. Ou seja, aumentar o fluxo de comércio, aumentar a exportação, complementaridade econômica", defendeu.

