Contrário a Lula, Rodolfo Nogueira assina pedido de impeachment do presidente por visita de Maduro

eleições 2024

Nas demais 74 cidades, a executiva estadual optou por pesquisas quantitativas, a fim de apontar os melhores nomes da sigla

Reunião da executiva estadual do PSDB para alinhar as decisões do partido para as eleições municipais Foto: Divulgação

Durante a reunião da executiva estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, realizada no início da semana, em Campo Grande, a fim de alinhar os propósitos, as metas e os objetivos para as eleições municipais de 2024, visando maior agilidade e melhores resultados na prática política, ficou acertada a contratação de pesquisas qualitativas de intenções de votos para as prefeituras de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, essas pesquisas ajudarão a legenda a definir o melhor nome do partido para disputar as eleições municipais do ano que vem nesses cinco maiores municípios de Mato Grosso do Sul.

Além disso, com o mesmo objetivo, também ficou estabelecida a encomenda de pesquisas quantitativas de intenções de votos para as prefeituras das demais 74 cidades do Estado.

Nos casos de Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã, onde, a princípio, o PSDB só tem um único postulante ao cargo de prefeito, as pesquisas vão ajudar a avaliar como esses nomes estão perante a opinião dos eleitores.

Na Capital, o nome já definido é o do deputado federal Beto Pereira, enquanto em Três Lagoas é o do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Cassiano Rojas Maia, e, em Ponta Porã, é o do atual prefeito Eduardo Campos.

Para Dourados, o levantamento qualitativo apontará quem é o melhor nome do PSDB para disputar a prefeitura municipal, pois, no momento, os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira, bem como o deputado federal Geraldo Resende, já se colocaram à disposição para serem o representante tucano a enfrentar o atual prefeito, Alan Guedes (PP).

Em Corumbá, a exemplo de Dourados, há o interesse do secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva, mais conhecido como Pardal, da ex-deputada federal Bia Cavassa e dos vereadores Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira, e Luciano Costa (PSDB).

REPERCUSSÃO

Presidente do diretório municipal do PSDB de Campo Grande, o deputado estadual João César Mattogrosso disse ao Correio do Estado que o mais importante é que o partido está coeso e tranquilo para as eleições municipais de 2024.

“Essas pesquisas serão para consumo interno, e teremos um mix de levantamentos qualitativo e quantitativo para que, lá na frente, possamos sentar com os interessados em disputar as eleições municipais de 2024 para o cargo de prefeito e definir quem será o melhor nome”, declarou o parlamentar.

Já o deputado federal Beto Pereira, que já se colocou como pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas próximas eleições, informou à reportagem que toda e qualquer pesquisa ajudará o núcleo partidário a balizar o retrato do momento e a prospectar seus passos futuros.

“Para um partido que almeja alcançar bons resultados nas eleições municipais do próximo ano e na gestão de cidades importantes, essas pesquisas são ferramentas fundamentais”, assegurou.

A deputada estadual Lia Nogueira, que também já se colocou como pré-candidata a prefeita de Dourados, reforçou que as pesquisas são o caminho mais sensato para definir os candidatos do PSDB para as eleições municipais de 2024.

“O diretório municipal do PSDB de Dourados, por exemplo, já definiu que teremos três nomes para escolher o candidato a prefeito pela legenda, o meu nome, o do deputado estadual Zé Teixeira e o do deputado federal Geraldo Resende”, ressaltou.

CANDIDATURA PRÓPRIA

Recentemente, conforme a parlamentar, os três se reuniram no diretório municipal de Dourados. A partir desse encontro, que também teve a presença dos vereadores da legenda, ficou decidido que o PSDB terá candidatura própria na cidade.

“Nós já comunicamos isso ao presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, e ele viu com bons olhos a nossa decisão. Nós colocamos que existiam algumas arestas, o que é natural em qualquer partido político, mas que já estamos aparando, tudo dentro de um clima muito bom, pois a sigla aqui em Dourados tem muita unidade”, afirmou Lia Nogueira.

Na avaliação dela, durante a reunião com Reinaldo Azambuja, foi possível perceber que essas pesquisas vão apontar qual caminho o PSDB deverá seguir.

“Eu acredito que o PSDB nunca teve nomes tão fortes na disputa pela prefeitura de Dourados como agora. Temos condições de ganhar a eleição da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul”, projetou.

A parlamentar destacou que o ex-governador colocou, na última reunião da executiva estadual do PSDB, que a meta será eleger mais de 40 prefeitos no Estado.

“Então, o que essa pesquisa apontar nós vamos acatar. Se ela mostrar que o melhor nome é o do seu Zé [Teixeira], nós vamos apoiar, se mostrar que é do Geraldo [Resende], também vamos apoiar. E assim foi a declaração tanto do seu Zé quanto do Geraldo”, revelou.

A parlamentar reforçou que os três já estão em consenso quanto a isso.