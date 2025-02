Corumbá recupera importância política no Estado e presença de Riedel amanhã reforça este cenário

A presença do governador Eduardo Riedel (PSDB) em Corumbá (MS), na noite desta quinta-feira (13), para lançamento da programação do Carnaval 2025 demonstra que a cidade pantaneira voltou a ser peça importante no cenário político sul-mato-grossense.



Conforme apuração do Correio do Estado, será a primeira visita de Riedel ao município depois que o prefeito Dr. Gabriel (PSB) tomou posse há 44 dias e indica claramente a credibilidade da nova administração municipal.



"Deixa para trás aquele período de conflitos e falta de sintonia vividos na gestão passada. Corumbá recuperou sua importância política e seguimos trabalhando alinhados com o Estado, bancada federal e Assembleia Legislativa”, declarou Dr. Gabriel.



Ele acrescentou que o governador tem sido parceiro de primeira grandeza da sua administração. “Também não posso deixar de destacar a atuação do deputado estadual Paulo Duarte (PSB) nesse processo. O gabinete dele, em Campo Grande, está se tornando uma extensão para contatos com autoridades e busca de recursos", completou.



As ações do Estado em Corumbá confirmam a recuperação do status político do município, pois, ainda no ano passado, o governador destinou R$ 1,3 milhão para escolas de samba e blocos oficiais.



O repasse antecipado foi para aplicação na preparação dos desfiles de rua do carnaval corumbaense. O maior e mais organizado carnaval da região Centro-Oeste também recebeu verbas do deputado federal Beto Pereira (PSDB) e de outros integrantes da bancada federal.



O Executivo estadual lançou no fim de janeiro licitação - orçada em R$ 22,4 milhões - para serviços de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento (recapeamento) nos bairros Nova Corumbá e Guatós, localizados na parte alta da cidade.



Na primeira semana de fevereiro, o Governo do Estado formalizou acordo para construção de um hospital com 170 leitos. A unidade, que contará com novo modelo de gestão hospitalar, deverá ser concluída e entregue em seis anos.



O acordo com a Prefeitura e Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também encerrou uma ação civil pública que se arrastava há pelo menos sete anos.



"Corumbá começou a viver um novo e grande momento, com união de esforços pelo desenvolvimento e crescimento da cidade e melhoria da qualidade de vida da nossa população. Esse esforço e união foram reconhecidos pelas esferas governamentais e resultou na volta da importância e força política de Corumbá no cenário sul-mato-grossense", declarou o deputado estadual Paulo Duarte.

