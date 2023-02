Costa Neto pode ser chamado a depor sobre minuta do golpe, diz diretor da PF

POLÍTICA

Atualmente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está na 12ª Legislatura

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, eleitos no pleito do ano passado, tomaram posse na Assembleia Legislativa.

Na mesma solenidade, também houve a eleição da Mesa Diretora.

O deputado do PP, Gerson Claro, foi eleito novo presidente da Casa. Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Lucas de Lima (PDT) são também novos integrantes.

Os cargos dentro da mesa diretora serão ocupados da seguinte forma:

Presidente: Gerson Claro (23 votos)

Primeiro vice-presidente: Renato câmara (24 votos)

Segundo vice-presidente: Zé Teixeira (24 votos)

Terceiro vice-presidente: Mara Caseiro (24 votos)

Primeiro secretário: Paulo Corrêa (19 votos)

Segundo secretário: Pedro Kemp (16 votos)

Terceiro secretário: Lucas de Lima (24 votos)

O último ocupante do cargo foi o deputado Paulo Côrrea (PSDB).

Histórico

Mato Grosso do Sul foi criado em 1977, após desmembramento da área do Estado de Mato Grosso.

Em 15 de novembro de 1978, foram eleitos os primeiros deputados estaduais do então novo Estado, com instalação da Assembleia Constituinte no dia 1º de janeiro de 1979.



A Lei Complementar 31/1977 também determinava que, após promulgada a Constituição, a Assembleia Constituinte passaria a exercer o Poder Legislativo.

No dia 1º de janeiro de 1979, tomaram posse, na ocasião, o governa­dor Harry Amorim, quatro desembargadores e os 18 deputados constituintes.



No mesmo dia, os parlamentares realizaram a sessão solene de instalação da Assembleia Constituinte do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sob a presidência inicial de Rudel Trindade, por ser o mais velho entre os deputados, então com 53 anos, foi votada a Resolução 01/1979, que regulamentava o funcionamento da Assembleia Constituinte e à eleição da Mesa Diretora.



Depois de realizadas a votação secreta e a apuração dos votos, foi comunicado por Rudel Trindade que Londres Machado seria o presidente da Assembleia Constituinte. Ele teve 17 votos; um foi em branco.

Veja o nome de todos os presidentes da Assembleia Legislativa desde 1979:

De 1º de janeiro de 1979 a 31 de janeiro de 1983

1ª Composição - Janeiro de 1979 a Janeiro de 1981

Londres Machado foi o primeiro presidente eleito da Assembleia Legislativa (Foto: Arquivo / Correio do Estado)

Londres Machado - presidente

Horácio Cersózimo -1º secretário

Jesus Gaeta - 1º vice-presidente

Walter Carneiro - 2º vice-presidente

Valdomiro Gonçalves - 1º secretário, que substituiu o deputado Horácio Cerzósimo

Getúlio Gideão 2º secretário



2ª Composição - Fevereiro de 1981 a Janeiro de 1983

Valdomiro Gonçalves

Valdomiro Gonçalves - presidente

Zenóbio dos Santos - 1º secretário

Rudel Trindade - 1º vice-presidente

Roberto Orro - 2º vice-presidente

Odilon Nakasato - 3º vice-presidente

Onevan de Matos - 2º secretário

Sultan Rasslan - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 1983 a 31 de janeiro de 1987

1ª Composição - Fevereiro de 1983 a Janeiro de 1985

Walter Carneiro

Walter Carneiro - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Manfredo Corrêa - 1º vice-presidente

Armando Anache - 2º vice-presidente

Daladier Agi - 3º vice-presidente

Londres Machado - 2º secretário

Jorge do Amaral - 3º secretário

2ª Composição - Fevereiro de 1985 a Janeiro de 1986

Gandi Jamil

Gandi Jamil - presidente

Londres Machado - 1º secretário

Armando Anache - 1º vice-presidente

Daladier Agi - 2º vice-presidente

Jorge do Amaral - 3º vice-presidente

Jesus Gaeta - 2º secretário

Valdir Cardoso - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 1987 a 31 de janeiro de 1991

1ª Composição - Fevereiro de 1987 a Janeiro de 1989

Jonatan Barbosa

Jonatan Barbosa - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Ozéias Pereira - 1º vice-presidente

Cícero de Souza - 2º vice-presidente

Valdenir Machado - 3º vice-presidente

Akira Otsubo - 2º secretário

Roberto Razuk - 3º secretário

2ª Composição - Fevereiro de 1989 a Janeiro de 1991



Londres Machado - presidente

Pedro Dobes - 1º secretário

Cláudio Valério - 1º vice-presidente

Roberto Razuk- 2º vice-presidente

Benedito Leal - 3º vice-presidente

Fernando Saldanha - 2º secretário

Cícero de Souza - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 1991 a 31 de janeiro de 1995

1ª Composição - Fevereiro de 1991 a Janeiro de 1993



Londres Machado - presidente

Armando Anache - 1º secretário

Roberto Razuk - 1º vice-presidente

Humberto Teixeira - 2º vice-presidente

Éder Brambilla - 3º vice-presidente

Waldemir Moka - 2º secretário

Cícero de Souza - 3º secretário

2ª Composição - Fevereiro de 1993 a Janeiro de 1995



Cícero de Souza

Cícero de Souza - presidente

Franklin Masruha - 1º secretário

Alberto Rondon - 1º vice-presidente

Akira Otsubo - 2º vice-presidente

Marilene Coimbra- 3º vice-presidente

Roberto Razuk - 2º secretário

Waldir Neves - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 1995 a 31 de janeiro de 1999

1ª Composição - Fevereiro de 1995 a Janeiro de 1997

Roberto Orro

Roberto Orro - presidente

Londres Machado - 1º secretário

Waldemir Moka - 1º vice-presidente

Zeca do PT - 2º vice-presidente

Valdenir Machado - 3º vice-presidente

Maurício Picarelli - 2º secretário

Paulo Estevão - 3º secretário



2ª Composição - Fevereiro de 1997 a Janeiro de 1999



Londres Machado presidente

Waldemir Moka 1º secretário

Celina Jallad 1º vice-presidente

Anilson Prego 2º vice-presidente

Maurício Picarelli 3º vice-presidente

Jerson Domingos 2º secretário

Franklin Masruha 3º secretário

De 1º de fevereiro de 1999 a 31 de janeiro de 2003

1ª Composição - Fevereiro de 1999 a Janeiro de 2001



Londres Machado - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Nelito Câmara - 1º vice-presidente

Maurício Picarelli - 2º vice-presidente

Arroyo - 3º vice-presidente

Sandro Fabi - 2º secretário

Jerson Domingos - 3º secretário

Ary Rigo

2ª Composição - Fevereiro de 2001 a Janeiro de 2003

Ary Rigo - presidente

Londres Machado - 1º secretário

Murilo Zauith - 1º vice-presidente

Celina Jallad - 2º vice-presidente

Nelito Câmara - 3º vice-presidente

Jerson Domingos - 2º secretário

Flávio Kayatt - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro 2007

1ª Composição - Fevereiro de 2003 a Janeiro de 2005



Londres Machado - presidente

Jerson Domingos - 1º secretário

Antônio Braga- 1º vice-presidente

Celina Jallad - 2º vice-presidente

Semy Ferraz - 3º vice-presidente

Roberto Orro - 2º secretário

Paulo Corrêa - 3º secretário

2ª Composição - Fevereiro de 2005 a Janeiro de 2007



Londres Machado - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Roberto Orro - 1º vice-presidente

Semy Ferraz - 2º vice-presidente

Pastor Barbosa - 3º vice-presidente

Jerson Domingos - 2º secretário

Paulo Corrêa - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro 2011

1ª Composição - Fevereiro de 2007 a Janeiro de 2009



Jerson Domingos

Jerson Domingos - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Amarildo Cruz - 1º vice-presidente

Maurício Picarelli - 2º vice-presidente

Ari Artuzi - 3º vice-presidente

Professor Rinaldo - 2º secretário

Paulo Corrêa - 3º secretário



2ª Composição - Fevereiro de 2009 a Janeiro de 2011



Jerson Domingos - presidente

Ary Rigo - 1º secretário

Pedro Kemp- 1º vice-presidente

Maurício Picarelli - 2º vice-presidente

Zé Teixeira - 3º vice-presidente

Dione Hashioka - 2º secretário

Paulo Corrêa - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro 2015

1ª Composição - Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2013



Jerson Domingos- presidente

Paulo Corrêa - 1º secretário

Maurício Picarelli - 1º vice-presidente

Dione Hashioka - 2º vice-presidente

Mara Caseiro - 3º vice-presidente

Paulo Duarte - 2º secretário

Felipe Orro - 3º secretário



2ª Composição - Fevereiro de 2013 a Janeiro de 2015



Jerson Domingos - presidente

Arroyo - 1º secretário

Maurício Picarelli - 1º vice-presidente

Dione Hashioka - 2º vice-presidente

Mara Caseiro - 3º vice-presidente

Pedro Kemp - 2º secretário

Felipe Orro - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 2015 a 31 de janeiro 2019

1ª Composição - Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2017



Junior Mocchi

Junior Mochi - presidente

Zé Teixeira - 1º secretário

Onevan de Matos - 1º vice-presidente

Grazielle Machado - 2º vice-presidente

Mara Caseiro - 3º vice-presidente

Cabo Almi - 2º secretário

Felipe Orro - 3º secretário



2ª Composição - Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2019



Junior Mochi - presidente

Zé Teixeira - 1º secretário

Onevan de Matos - 1º vice-presidente

Grazielle Machado - 2º vice-presidente

Mara Caseiro - 3º vice-presidente

Amarildo Cruz - 2º secretário

Felipe Orro - 3º secretário

De 1º de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro 2023

Paulo Corrêa

Paulo Corrêa - presidente

Eduardo Rocha - 1º vice-presidente

Neno Razuk - 2º vice-presidente

Antônio Vaz - 3º vice-presidente

Zé Teixeira - 1º secretário

Herculano Borges - 2º secretário

Pedro kemp - 3ºsecretário.