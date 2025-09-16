Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Julgamento

CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados

Expectativa é que convocados sejam ouvidos nesta quinta-feira

Agência Brasil

16/09/2025 - 20h00
As esposas de dois dos principais investigados pela cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização dos benefícios previdenciários pagos a milhões de aposentados e pensionistas vão ser convocadas a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Os requerimentos para a convocação da esposa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", Tânia Carvalho dos Santos, e a esposa do empresário Maurício Camisotti, Cecília Montalvão Queiroz, foram aprovados nesta terça-feira (16).

Os deputados federais e senadores que integram o colegiado também aprovaram a convocação do filho do "Careca do INSS", Romeu Carvalho Antunes, bem como dos empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. Os três figuram como sócios do Careca do INSS em empresas que a Polícia Federal (PF) está investigando por suspeitas de movimentarem parte dos valores desviados dos aposentados e pensionistas.

O colegiado também aprovou a convocação do advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo. 

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões. 

O advogado afirma que sua relação com o empresário é “estritamente profissional e legal” e que “os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação”.

Caso a secretaria da CPMI tenha dificuldades para intimar alguma das testemunhas, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou que a Polícia Legislativa do Senado seja acionada imediatamente, em qualquer cidade do país. 

A expectativa é que parte dos convocados seja ouvida nesta quinta-feira (18).

Antônio Carlos Camilo Antunes e Camisotti estão presos preventivamente desde sexta-feira (12), quando a PF deflagrou a Operação Cambota, para aprofundar as investigações acerca das fraudes envolvendo a cobrança de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

O "Careca do INSS" prestaria depoimento à CPMI nesta segunda-feira (16), mas poucas horas antes do horário agendado seus advogados informaram que ele não compareceria à reunião, valendo-se de uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no sábado (13), tornou facultativa a presença do investigado.

Projeto de Lei

Pollon e Rodolfo Nogueira votam contra PL que prevê vale-alimentação de R$ 20 para motoentregadores

Projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação para trabalhadores

16/09/2025 17h00

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon Fotos: Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) a urgência para votação do Projeto de Lei nº 1.579/2025, que garante vale-refeição de R$ 20 para entregadores de aplicativos a cada quatro horas ininterruptas ou seis horas intercaladas de trabalho. A proposta recebeu 300 votos favoráveis e 99 contrários, entre eles os dos deputados sul-mato-grossenses Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, ambos do PL.

O projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação diretamente na plataforma digital, de uso exclusivo para aquisição de alimentos, sem possibilidade de conversão em dinheiro ou desconto na remuneração. O benefício será válido para entregadores cadastrados há pelo menos um mês.

A proposta é de autoria das deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Juliana Cardoso (PT-SP). Elas defendem que a medida busca corrigir uma desigualdade evidente entre o alto faturamento das empresas de aplicativos e a vulnerabilidade social dos entregadores.

Caso seja aprovado em definitivo, o projeto deverá ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em até 90 dias e entrará em vigor após 180 dias da publicação oficial.

Segundo o relatório “Entregas da Fome” (2024), elaborado pela ONG Ação da Cidadania, mais de 13% dos entregadores vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, enquanto 18,5% enfrentam insegurança alimentar leve. O estudo aponta que, mesmo com o crescimento dos lucros das plataformas digitais, os trabalhadores lidam com jornadas exaustivas, falta de direitos trabalhistas e dificuldades severas de acesso à alimentação durante o expediente e em casa.

Protesto 

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Em março deste ano, aproximadamente 50 motoentregadores realizaram uma motociata pedindo melhores condições de trabalho nas principais plataformas de serviço de delivery, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. 

O movimento "Breque Nacional dos Apps 2025" foi convocado por trabalhadores de aplicativos de entregas em diversas cidades do país. Entre as principais pautas estão:

  • Aumento da taxa mínima de entrega para R$ 10,00;
  • Reajuste do valor por quilômetro rodado de R$1,50 para R$ 2,50;
  • Limitação das rotas de bicicleta a um máximo de 3 km;
  • Pagamento integral da taxa por entrega, sem redução em pedidos agrupados.

O movimento buscava dar continuidade às pautas e discussões entre as plataformas digitais e os representantes dos trabalhadores no ano de 2024, mas que não avançaram para resoluções que agradassem os entregadores.

Política

Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito e foi escoltado até o hospital

16/09/2025 16h52

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, saiu nesta terça-feira para atendimento hospitalar. Bolsonaro teria tido um mal-estar e precisou sair de casa. Seu carro foi escoltado pela polícia penal que mantém guarda na frente da residência. O ex-presidente apresentou quadro de pressão baixa, vômito e mal-estar, conforme relato de seu filho o senador Flávio Bolsonaro.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, escreveu o senador em sua rede social.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro deve sempre pedir autorização do Supremo antes de sair de casa para realizar procedimentos médicos. Como há uma emergência, contudo, os advogados podem enviar o atestado médico em seguida.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente já havia se submetido a tratamento dermatológico no domingo, 14, no hospital DFStar.

Além da remoção das lesões na pele, o boletim divulgado no domingo informou que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está “bastante fragilizado com toda a situação”. “Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda”, afirmou Birolini.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) afirmou que Jair Bolsonaro começou a sentir mal ainda ma madrugada desta terça-feira, 16. De acordo com o parlamentar, o ex-presidente teve uma crise de soluços que evoluiu para um quadro de vômitos. Ele disse que é possível que o ex-presidente precise permanecer internado.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, está a caminho de Brasília para acompanhar Bolsonaro. O profissional é quem acompanha a saúde do ex-presidente desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Evair Melo afirmou que o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão, provocou consequências emocionais e impactos na saúde dele.

“Tudo isso naturalmente tem um impacto emocional muito grande”, disse na porta do hospital DFStar, onde Bolsonaro está internado.

 

