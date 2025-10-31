Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES

Crise na segurança pública põe o tema no centro do debate eleitoral

O chefe do Executivo do Estado defende que essa pauta tem de ser tratada de forma integrada e com inteligência

Daniel Pedra

Daniel Pedra

31/10/2025 - 08h00
Ao participar, na noite de ontem, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro, na capital fluminense, de reunião com o governador anfitrião Cláudio Castro (PL) e os demais chefes dos Executivos estaduais da direita, o governador Eduardo Riedel (PP) corroborou em seu discurso que a segurança pública é o assunto de interesse dos brasileiros neste momento e, com toda a certeza, estará presente no debate eleitoral em 2026.

Além de Riedel e Castro, também participaram do encontro os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), bem como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de maneira remota.

Com o objetivo de reforçar o apoio e oferecer ajuda depois da megaoperação policial que deixou mais de 121 mortos e é a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, o encontro dos governadores da direita serviu também para demonstrar a insatisfação deles com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, apresentada pelo governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que está no Congresso Nacional.

A PEC da Segurança Pública propõe a unificação das forças de segurança, mas os chefes dos Executivos estaduais temem a subordinação a Brasília (DF).

“O que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro nesses dias talvez seja o retrato do nível de complexidade e de dificuldade que a segurança pública tomou no Brasil, com diferentes realidades”, declarou Riedel, citando os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde há membros efetivos do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC), seja na prisão, seja nas ruas.

Para ele, a integração é que vai dar a condição de fazer um nível de enfrentamento muito mais eficiente. “A segurança pública está baseada em inteligência, em conhecimento, planejamento e investimento. Todos os estados têm feito um aporte de recursos muito significativo em segurança pública, então, será muito mais eficiente se nós tivermos a capacidade de integrar, e o Consórcio da Paz, proposto pelo governador Cláudio Castro, vai discutir especificamente a integração da segurança pública e assuntos relativos a isso”, assegurou.

O governador Riedel ainda argumentou que não tem uma discussão politizada de enfrentamento à PEC da Segurança Pública ou de ausência de A ou de B, “tem uma necessidade cada vez maior de os estados trabalharem em conjunto para lidar com um tema que é transnacional”.

“Ele não está nas fronteiras de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai nem nas divisas do Rio de Janeiro, Goiás ou São Paulo, ele está permeando em todo o País, e a gente precisa ter essa capacidade, enquanto gestores estaduais, de poder fazer o mesmo em relação ao enfrentamento ao crime organizado”, sugeriu.

Riedel completou que não tem ninguém no Brasil que não tenha ficado sensibilizado pelo que ocorreu no Rio de Janeiro.

“A vinda aqui hoje [ontem], além de me solidarizar, é também para lamentar que o Brasil tenha chegado nesse estágio de situação. Ninguém fica feliz com isso, porque demonstra o grau de periculosidade a que o crime organizado chegou em nosso país, seja no Rio, em São Paulo ou em Mato Grosso do Sul. Temos que nos unir, enquanto gestores públicos estaduais, para buscar soluções comuns. E é isso que a gente está fazendo aqui, nessa visita ao governador Cláudio Castro, abrindo uma discussão de ações efetivas no sentido de buscar soluções efetivas”, concluiu o governador de Mato Grosso do Sul.

*SAIBA

Questionado sobre a diferença entre o Consórcio da Paz e a PEC da Segurança Pública, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a proposta da União. “O único objetivo do governo federal é tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança. É uma determinação que a Constituição de 1988 nos deu. Ele quer transferir aquilo para a diretoria-geral ser do Ministério da Justiça”, disse. 

121 mortos

Políticos de MS divergem sobre megaoperação no Rio: "chacina ou faxina"

Direitistas comemoram a operação, mas esquerdistas lamentam a mortandade

30/10/2025 16h40

Vereadores Rafael Tavares (PL) e Luiza Ribeiro (PT)

Vereadores Rafael Tavares (PL) e Luiza Ribeiro (PT) Montagem de fotos

Deputados e vereadores, bolsonaristas e lulistas de Mato Grosso do Sul, divergem opiniões sobre a megaoperação histórica no Rio de Janeiro, que matou 121 pessoas.

Direitistas chamam a operação de “faxina” e esquerdistas de “chacina”. Ambos têm significados semelhantes, mas sentidos diferentes e ganharam repercussão nas redes sociais.

De acordo com a direita, o termo “faxina” se refere a “limpa” de criminosos e traficantes em favelas. Segundo a esquerda, o termo “chacina” se refere à mortandade em massa de pessoas, desrespeitando os direitos humanos.

Vereador de Campo Grande, Rafael Tavares (PL), direitista, é a favor da operação e parabenizou as Polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro.

“Parabéns ao governador Cláudio Castro. Parabéns a polícia do Rio de Janeiro que prendeu, mandou um monte para a vala e prendeu um monte de fuzil. É dessa forma que a gente vai combater o crime organizado: chegar a paz através da força e é isso que o governador do Rio de Janeiro vem fazendo. Se a esquerda está achando ruim essa operação, é porque o governador do RJ mandou muito bem”, afirmou o vereador, em suas redes.

Deputado Federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, direitista, lamentou as mortes dos policiais e afirmou que o Governo Federal está do lado do crime organizado.

 “Tivemos realmente uma situação lamentável no Rio, que foi o óbito dos quatro policiais, dois civis e dois militares.Todas as políticas do governo Lula são para proteger bandido. Você vê quase que uma sinergia entre o governo federal e o crime organizado. É importante agradecer ao Cláudio Castro e dar graças a Deus que o governador do Rio de Janeiro é do PL, é um governador de direita e tem como principal bandeira levantar a segurança pública e defender a população”, disse o deputado, em vídeo publicado nas redes sociais.

Deputada Federal por Mato Grosso do Sul, Camila Jara (PT), esquerdista, afirmou que a solução é unir forças, entre esquerda e direita, para discutir políticas públicas e votar a PEC da Segurança.

“As cenas de guerra no Rio mostram duas coisas: a direita, que governa o estado há décadas, não tem resposta contra o crime organizado e nem o domínio territorial das facções. Esquerda e direita precisam traçar uma agenda comum na segurança pública. O crime ignora ideologias e a vida das pessoas tem que ser respeitada. Muito triste as cenas de violência que vimos no Rio de Janeiro. É um alerta de que precisamos nos unir para votar a PEC da Segurança e discutir políticas públicas eficientes para a proteção do povo brasileiro”, afirmou a deputada em texto publicado nas redes sociais.

Vereadora de Campo Grande, Luiza Ribeiro, esquerdista, lamentou a mortandade em massa no Rio de Janeiro.

“É impossível falar em segurança pública quando o resultado é dor, medo e extermínio. Nenhuma vida vale menos. Nenhum governo pode chamar de sucesso uma operação que deixa centenas de famílias em luto. O uso de força letal contra tantas pessoas em comunidades vulneráveis não pode ser naturalizado. É um episódio que exige resposta imediata e responsabilização das autoridades envolvidas”, disse a vereadora na sessão ordinária desta quinta-feira (30).

MEGAOPERAÇÃO HISTÓRICA NO RJ

Megaoperação entre policiais x criminosos ocorreu em 28 de outubro de 2025 no Rio de Janeiro. 

Ao todo, 121 pessoas foram mortas, sendo 117 civis e 4 policiais. Esta foi a operação mais letal da história do Brasil, ultrapassando o Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos morreram em confronto com a Polícia Militar de São Paulo.

Corpos enfileirados em praça pública - semelhante a filmes de guerra - roubou a cena do noticiário nacional e internacional.

A ação ganhou repercussão, dividiu opiniões entre esquerda e direita e evidenciou a força do crime organizado em solo carioca.

SEM RENOVAÇÃO

Ingresso de medalhões no PL de MS tira chances de novatos nas eleições de 2026

Mara, Zé Teixeira, Jamilson e Odilon freiam pretensões de Ana Portela, Salineiro, Vivi Tobias e Marcos Derzi no pleito

30/10/2025 08h00

Compartilhar
Os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Jamilson Name e o ex-prefeito Odilon Ribeiro

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Jamilson Name e o ex-prefeito Odilon Ribeiro FOTO: Montagem

Se por um lado a chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja ao comando do PL em Mato Grosso do Sul vai fortalecer politicamente a legenda no Estado, por outro deve frear o sonho de bolsonaristas raízes já filiados à legenda de conquistarem cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e na Câmara dos Deputados.

Isso, porque junto com Azambuja três medalhões do ninho tucano também anunciaram que vão ingressar no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro na janela partidária de março a abril de 2026 e um outro já assinou a ficha de filiação com o ex-governador para disputar o pleito do próximo ano.

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Jamilson Name e Mara Caseiro, todos do PSDB, vão se filiar ao PL durante a janela partidária para, respectivamente, tentarem a reeleição, no caso dos dois primeiros, e a eleição para deputada federal no caso da última, enquanto o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, já deixou o ninho tucano e ingressou no partido de Bolsonaro para concorrer à eleição de deputado estadual.

Com esses três medalhões da política estadual concorrendo a cargos eletivos pelo PL em 2026, as chances de sucesso diminuem consideravelmente para os novatos, que já estão no partido de Bolsonaro, como os vereadores Ana Portela e André Salineiro, a suplente de vereadora Vivi Tobias e o empresário Marcos Derzi.

Enquanto Ana Portela e Vivi Tobias vão tentar vagas na Assembleia Legislativa, André Salineiro e Marcos Derzi sonham mais alto e pretendem disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, porém, os quatro têm pela frente veteranos campeões de votos, que são Zé Teixeira, Jamilson Name, Mara Caseiro e Odilon Ribeiro, nomes que são dados como, praticamente, garantidos nos cargos de deputados estaduais e federais.

Os quatro medalhões atraídos por Azambuja devem ajudar o ex-governador a cumprir a promessa feita a Bolsonaro de que aumentaria o número de cadeiras do PL na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados – no primeiro caso, junto com o deputado estadual Coronel David, o partido deve subir para quatro cadeiras contra as três atuais, enquanto no segundo caso a meta é chegar a três federais contra as duas atuais.

Por outro lado, enquanto o partido deve se fortalecer politicamente, a renovação da legenda fica estagnada, pois os novos quadros não dificilmente são páreos para os quatro nomes postos na disputa, pois têm muito mais base e tempo de vida política contrastando com os novatos, que ainda têm um longo caminho a trilhar.

No entanto, qualquer que seja o desempenho dos novatos, quem deve ganhar mesmo é o PL de Azambuja, que tem a difícil missão de tornar a legenda tão forte quanto era o PSDB em Mato Grosso do Sul. Porém, ele terá o desafio de administrar os egos dos medalhões e dos novatos para que um não prejudique o outro, algo que fatalmente pode, em vez de fortalecer a sigla, torná-la uma presa fácil para os partidos adversários.

Se o ex-governador obter mais esse feito, terá nas mãos peças importantes para fortalecer ainda mais o PL nos próximos pleitos que virão depois de 2026, já começando pelas eleições municipais de 2028, quando serão eleitos os novos prefeitos e vereadores, e, depois, para as de 2030, quando serão disputadas as vagas de governador, senador e deputados estaduais e federais.

*Saiba

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta semana mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o grande eleitor em 2026. Conforme Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, o levantamento demonstrou que não há dúvidas de que, caso ele venha a apoiar alguém no campo da centro-direita no começo da campanha, seu escolhido ganhará muita força. No entanto, assim como vai transferir votos, Bolsonaro também vai passar por rejeição, pois a pesquisa mostrou que a maior parte dos brasileiros quer mudança na forma de governar, assim, será um pleito mais de mudança que de continuidade.

