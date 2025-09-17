Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

GOVERNO FEDERAL

Da oposição, Nelsinho e Rodolfo são os que mais tiveram emendas pagas

Na primeira semana deste mês, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 157,7 milhões do Orçamento da União para o ano

Clodoaldo Silva

17/09/2025 - 08h30
O governo federal empenhou na primeira semana deste mês R$ 157,7 milhões em emendas parlamentares destinadas a Mato Grosso do Sul, montante que corresponde a 53,6% do total de R$ 293,1 milhões reservados à bancada federal do Estado no Congresso do Orçamento da União para este ano.

Ao todo, o Palácio do Planalto liberou R$ 2,3 bilhões em emendas para congressistas de todo o País, e Mato Grosso do Sul concentrou 12,7% desse total, demonstrando a relevância do Estado na estratégia nacional.

Do montante pago aos oito deputados federais e três senadores sul-mato-grossenses, de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), os maiores contemplados foram o senador Nelsinho Trad (PSD) e o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL).

Apesar de ambos fazerem oposição ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente, tiveram os maiores montantes pagos pelo governo federal.

Nelsinho Trad foi beneficiado com o pagamento de R$ 35 milhões, de um total empenhado de R$ 46 milhões, enquanto Rodolfo Nogueira recebeu R$ 28,2 milhões, de um total empenhado de R$ 32,6 milhões.

Depois, pela ordem de pagamentos, aparecem a senadora Soraya Thronicke (Podemos), que recebeu R$ 19,4 milhões, de um total empenhado de R$ 31,5 milhões, o deputado federal Vander Loubet (PT), com R$ 16,5 milhões, de um total empenhado de R$ 22,7 milhões, e a deputada federal Camila Jara (PT), com R$ 16,1 milhões, de um total empenhado de R$ 21,7 milhões.

Mais atrás aparecem o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), que recebeu R$ 13,6 milhões, de um total empenhado de R$ 26,1 milhões, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), com R$ 9,2 milhões, de um total empenhado de R$ 11,6 milhões, e o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), com R$ 7,2 milhões, de um total empenhado de R$ 16 milhões.

Por último estão o deputado federal Marcos Pollon (PL), recebendo R$ 4,8 milhões, de um total empenhado de R$ 20,6 milhões, o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que teve pago R$ 4,5 milhões, de um total empenhado de R$ 37,2 milhões, e a senadora Tereza Cristina (PP), com R$ 3,2 milhões, de um total empenhado de R$ 27,1 milhões.

SENSIBILIDADE POLÍTICA

A liberação das emendas ocorre em um contexto de elevada sensibilidade política para o governo federal. No Congresso Nacional, o debate sobre o projeto que prevê anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023 avança, gerando atenção redobrada do Palácio do Planalto.

Ao mesmo tempo, o empenho das emendas ocorre em meio à tramitação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que investiga fraudes em benefícios previdenciários, envolvendo descontos irregulares em aposentadorias e pensões. A comissão também pressiona o Executivo após a perda da presidência e da relatoria.

Nesse cenário, a liberação das emendas tende a reduzir resistências e consolidar alianças, especialmente diante da prioridade do governo em aprovar propostas de suma importância para o governo federal, sendo vista como estratégia, como para a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais.

Os três fatores principais que influenciam os valores liberados são: tamanho da bancada de deputados federais em cada unidade da federação, a parcela obrigatória de 50% para a saúde e a liberdade discricionária dos parlamentares sobre quanto de suas emendas individuais querem destinar como transferências especiais.

O empenho dos recursos ainda depende da aprovação prévia dos planos de trabalho cadastrados pelas prefeituras nos ministérios responsáveis. Tecnicamente, o empenho corresponde à primeira etapa da execução orçamentária: é o momento em que o governo formaliza a reserva do valor previsto, garantindo que ele será pago futuramente.

Após essa fase, ocorre a liquidação, quando o serviço ou obra é atestada, e, finalmente, o pagamento, com a liberação efetiva da verba.

Julgamento

CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados

Expectativa é que convocados sejam ouvidos nesta quinta-feira

16/09/2025 20h00

CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados

CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados Divulgação/Senado Federal

As esposas de dois dos principais investigados pela cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas sem autorização dos benefícios previdenciários pagos a milhões de aposentados e pensionistas vão ser convocadas a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Os requerimentos para a convocação da esposa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", Tânia Carvalho dos Santos, e a esposa do empresário Maurício Camisotti, Cecília Montalvão Queiroz, foram aprovados nesta terça-feira (16).

Os deputados federais e senadores que integram o colegiado também aprovaram a convocação do filho do "Careca do INSS", Romeu Carvalho Antunes, bem como dos empresários Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. Os três figuram como sócios do Careca do INSS em empresas que a Polícia Federal (PF) está investigando por suspeitas de movimentarem parte dos valores desviados dos aposentados e pensionistas.

O colegiado também aprovou a convocação do advogado Nelson Willians, dono de um dos mais caros escritórios de advocacia do país e que se tornou conhecido por ostentar em suas redes sociais uma vida de luxo. 

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o escritório do advogado movimentou cerca de R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas, entre 2019 e 2024, e grande parte dessas transações envolveram Maurício Camisotti, a quem teriam sido repassados ao menos R$ 15,5 milhões. 

O advogado afirma que sua relação com o empresário é “estritamente profissional e legal” e que “os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação”.

Caso a secretaria da CPMI tenha dificuldades para intimar alguma das testemunhas, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou que a Polícia Legislativa do Senado seja acionada imediatamente, em qualquer cidade do país. 

A expectativa é que parte dos convocados seja ouvida nesta quinta-feira (18).

Antônio Carlos Camilo Antunes e Camisotti estão presos preventivamente desde sexta-feira (12), quando a PF deflagrou a Operação Cambota, para aprofundar as investigações acerca das fraudes envolvendo a cobrança de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

O "Careca do INSS" prestaria depoimento à CPMI nesta segunda-feira (16), mas poucas horas antes do horário agendado seus advogados informaram que ele não compareceria à reunião, valendo-se de uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) que, no sábado (13), tornou facultativa a presença do investigado.

Projeto de Lei

Pollon e Rodolfo Nogueira votam contra PL que prevê vale-alimentação de R$ 20 para motoentregadores

Projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação para trabalhadores

16/09/2025 17h00

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon Fotos: Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) a urgência para votação do Projeto de Lei nº 1.579/2025, que garante vale-refeição de R$ 20 para entregadores de aplicativos a cada quatro horas ininterruptas ou seis horas intercaladas de trabalho. A proposta recebeu 300 votos favoráveis e 99 contrários, entre eles os dos deputados sul-mato-grossenses Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, ambos do PL.

O projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação diretamente na plataforma digital, de uso exclusivo para aquisição de alimentos, sem possibilidade de conversão em dinheiro ou desconto na remuneração. O benefício será válido para entregadores cadastrados há pelo menos um mês.

A proposta é de autoria das deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Juliana Cardoso (PT-SP). Elas defendem que a medida busca corrigir uma desigualdade evidente entre o alto faturamento das empresas de aplicativos e a vulnerabilidade social dos entregadores.

Caso seja aprovado em definitivo, o projeto deverá ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em até 90 dias e entrará em vigor após 180 dias da publicação oficial.

Segundo o relatório “Entregas da Fome” (2024), elaborado pela ONG Ação da Cidadania, mais de 13% dos entregadores vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, enquanto 18,5% enfrentam insegurança alimentar leve. O estudo aponta que, mesmo com o crescimento dos lucros das plataformas digitais, os trabalhadores lidam com jornadas exaustivas, falta de direitos trabalhistas e dificuldades severas de acesso à alimentação durante o expediente e em casa.

Protesto 

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Em março deste ano, aproximadamente 50 motoentregadores realizaram uma motociata pedindo melhores condições de trabalho nas principais plataformas de serviço de delivery, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. 

O movimento "Breque Nacional dos Apps 2025" foi convocado por trabalhadores de aplicativos de entregas em diversas cidades do país. Entre as principais pautas estão:

  • Aumento da taxa mínima de entrega para R$ 10,00;
  • Reajuste do valor por quilômetro rodado de R$1,50 para R$ 2,50;
  • Limitação das rotas de bicicleta a um máximo de 3 km;
  • Pagamento integral da taxa por entrega, sem redução em pedidos agrupados.

O movimento buscava dar continuidade às pautas e discussões entre as plataformas digitais e os representantes dos trabalhadores no ano de 2024, mas que não avançaram para resoluções que agradassem os entregadores.

