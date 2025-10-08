Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Declaração

Debate sobre candidatura ao Senado fica para dezembro, diz Simone Tebet

Ministra garantiu ainda que manterá domicílio eleitoral e, caso seja candidata ao Senado, será por Mato Grosso do Sul

Alison Silva e Laura Brasil

08/10/2025 - 18h15
Em agenda nesta quarta-feira (8), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB) destacou que o debate sobre sua candidatura ao Senado em 2026, ficará para dezembro, debate a ser alinhado junto do presidente Lula. 

Nesta semana,  negou ao Correio do Estado a boataria de que vai trocar o MDB pelo PSB para ser candidata ao legislativo por São Paulo nas eleições gerais do próximo ano.

"Se eu for candidata, provavelmente vai ser um debate para o final do ano ainda, lá para dezembro, o que meu coração pede é ser candidata para o Mato Grosso do Sul", disse ao Correio do Estado. 

O aval veio após consulta feita pela reportagem à direção nacional da legenda sobre a possibilidade de a ex-senadora tentar retornar ao cargo em 2026 pelo partido, já que o ex-governador André Puccinelli, presidente de honra da legenda no Estado, declarou, no dia 4 de julho deste ano que, para ela ser candidata teria de deixar a sigla ou trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo em razão da aproximação com o PT.

Em nota oficial enviada ao jornal, o MDB nacional disse que “nenhuma decisão foi tomada” sobre a questão, entretanto, completou que “se o tema chegar à executiva nacional, será deliberado de forma colegiada”. “De antemão, informamos que Simone Tebet tem todo o apoio para ser candidata em Mato Grosso do Sul se ela decidir por esse caminho”, destacou o partido.

Do mesmo modo, disse que a sondagem de outros partidos é algo natural. "É natural que outros partidos nos procurem. Não procurem só a mim, procurem outros ministros também. Sou do MDB desde criancinha, eu nasci dentro do partido, eu sou fiel até nisso, né? Um único namorado, um único marido e um único partido.", disse.

Portanto, se porventura a ministra for candidata ao Senado no Estado, é muito provável que ela faça a mesma coisa para que a relação dela com o presidente Lula possa tirar votos dos demais candidatos do MDB, incluindo André Puccinelli que tentará uma vaga na Assembleia Legislativa.

O Correio do Estado apurou que, em uma eventual candidatura de Simone Tebet a senadora pelo MDB em Mato Grosso do Sul, não pedirá votos para o presidente Lula quando estiver nos palanques de colegas do próprio partido ou de outras legendas ligados ao PL de Bolsonaro, como é o caso do governador Eduardo Riedel (PP), em respeito ao posicionamento deles.

Além disso, é bem provável que o MDB, mesmo apoiando um candidato em nível nacional, vá liberar as bancadas regionais, como aconteceu quando o ex-presidente da República, Michel Temer, foi candidato a vice na chapa da ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), e, em Mato Grosso do Sul, o partido teve liberdade de apoiar quem quisesse, com anuência da executiva nacional, em função da rivalidade dos emedebistas com os petistas no Estado.

*Colaborou Daniel Pedra

Reunião

Soraya vai ao Ministério do Esporte atrás de "socorro" para reabrir Morenão

Projeto inicial prevê reabertura parcial para até 12 mil torcedores

07/10/2025 17h45

Foto: Divulgação

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) se reuniu, nesta segunda-feira (7), com o ministro do Esporte, André Fufuca, em busca de recursos para reforma e reestruturação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), interditado desde 2022.

O estádio, que pertence à União e é administrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

“Desde o início do meu trabalho no Senado, tenho buscado fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Já destinei mais de R$ 5 milhões para Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e quero ampliar esse alcance, especialmente para os clubes de futebol, apesar das barreiras burocráticas. O esporte transforma vidas e é isso que queremos incentivar”, afirmou Soraya na reunião. 

O secretário Marcelo Miranda reforçou a importância da recuperação do estádio para o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense. “O Morenão é o principal estádio do estado, com uma estrutura e arquitetura incríveis. Eu sou apaixonado por esse estádio. Estamos em um momento de retomada do futebol, mas a UFMS não tem condições para arcar com a reforma. O certo é investir em infraestrutura esportiva para reduzir a dependência dos clubes”, destacou.  

O ministro André Fufuca demonstrou apoio à proposta e se comprometeu a analisar o projeto para viabilizar parte dos recursos ainda este ano. Ele também sugeriu a busca por modelos de parceria público-privada (PPP) para acelerar a recuperação do espaço e devolver o Morenão à população.

Reabertura

Em julho, o deputado Pedrossian Neto (PSD) disse que o espaço interditado desde 2022, deve passar por um equilíbrio entre projeto e orçamento. À época, declarou que entre os próximos passos para uma eventual reabertura estavam a finalização dos estudos técnicos contratados pela Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul).

Só com esses números em mãos, segundo o deputado, será possível dimensionar o tamanho do investimento necessário para a reabertura parcial do estádio. Há especulações de que os valores possam variar entre R$ 10 milhões e R$ 40 milhões, mas o deputado acredita que a cifra real será mais modesta.

“Tudo depende do que for proposto. Se for uma reforma básica para reabrir parte do estádio, é viável. Mas, se começarem a querer fazer tudo do melhor padrão, com arquibancadas novas, cobertura, acessibilidade total, aí o custo sobe muito. O desafio é equilibrar o projeto com o orçamento possível”, explicou na ocasião.

O impasse em torno da reforma e da concessão do espaço se mantém entre representantes do governo do Estado e da UFMS. Passadas três audiências públicas, o deputado estadual à frente da articulação falou sobre o histórico das discussões e apontou os principais entraves que ainda emperram o avanço do projeto de revitalização do estádio. 

O processo de reabertura teve início com um aporte de recursos estaduais, repassados à UFMS via Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), para uma reforma inicial. Em função da lentidão das obras, houve rescisão de contrato com a empresa responsável e os valores foram devolvidos ao governo do Estado.De acordo com o deputado, os impasses se concentram em exigências feitas pela UFMS.

Segundo Pedrossian Neto, a universidade quer garantir o direito de utilizar a arena para eventos universitários, receber eventual pagamento de outorga, caso haja, manter o Memorial do Futebol e o Museu da Ciência existentes no local, além de querer que a manutenção do estádio seja assumida pelo Estado logo após a assinatura do convênio, algo que, segundo o deputado, o governo rejeita, pois pretende transferir essa responsabilidade a uma futura empresa concessionária por meio de uma parceria público-privada (PPP).

“O governo quer apenas o instrumento jurídico para começar o projeto da PPP. Não pretende assumir a manutenção do estádio por conta própria”, resumiu o deputado. Ele destacou que a Agesul já contratou uma empresa para realizar o orçamento de uma reforma parcial, que incluiria apenas parte da arquibancada coberta, com 12 mil lugares. Dois terços do estádio permaneceriam intocados.

INTERCÂMBIO

Jerson Domingos apresenta programa sobre Primeira Infância no RS

O conselheiro do TCE-MS está em Porto Alegre (RS) para tratar da colaboração interestadual na área da educação

07/10/2025 17h32

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, e o conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do TCE-MS, durante encontro em Porto Alegre (RS)

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, e o conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do TCE-MS, durante encontro em Porto Alegre (RS) Reprodução

Durante encontro com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron de Moraes, em Porto Alegre (RS), o conselheiro Jerson Domingos, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), apresentou o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), que busca a implementação de políticas públicas voltadas a crianças de zero a 6 anos de idade, com foco na promoção e na garantia de seus direitos.
 
“Quero agradecer imensamente ao secretário Sandro Caron por nos receber aqui no Rio Grande do Sul, um estado que tem os costumes e a cultura muito parecidos com os de Mato Grosso do Sul. Por isso, a prioridade de vir até aqui conversar e trazer a experiência do nosso Estado para suprir as necessidades, quanto às vagas e ideias, na formação de pessoas com uma personalidade voltada aos conceitos religiosos e aos conceitos das nossas obrigações com a nossa Constituição”, disse Jerson Domingos.
 
O conselheiro ainda aproveitou para convidar o secretário de Segurança Pública do Rio Grande ao TCE-MS para conhecer de perto a execução do PPI nos municípios de Mato Grosso do Sul. “Nós temos avançado em relação a encontrar soluções para os problemas da primeira infância. Nesse sentido, será um prazer receber o delegado Sandro Caron e toda a sua equipe para trocarmos informações. E, dessa forma, cada vez mais, tentar fazer o Brasil que todos nós queremos”, projetou.
 
Jerson Domingos reforçou que é preciso conscientizar a classe política de que a primeira infância é o momento mais importante para se investir na educação para que, no futuro, não se tenha que investir em presídios. “Ou seja, podemos investir agora ou deixar para depois, gastando mais dinheiro público e naquilo que não se deveria gastar. Precisamos investir em pessoas, em formar melhores personalidades, melhores cidadãos. Eu quero, daqui 20 anos, um secretário muito mais eficiente do que você”, ressaltou.
 
O delegado de Polícia Civil Sandro Caron reforçou que sabe dos laços históricos, culturais, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. “Eu agradeço ao senhor por ter vindo aqui nos passar essa experiência, esse programa com foco na primeira infância. Embora seja um profissional da área de segurança, eu sou um entusiasta do investimento na educação, pois é o que vai melhorar o Estado como um todo, inclusive também na área de segurança pública”, argumentou.
 
O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul parabenizou o conselheiro Jerson Domingos. “Foi um privilégio para a gente e, com certeza, vamos querer conhecer ainda mais o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI) porque acredito que é algo de ponta hoje no Brasil. Parabéns ao TCE-MS e muito obrigado ao conselheiro Jerson Domingos, que criou o PPI quando era presidente da Corte de Contas de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Goiás

O conselheiro Jerson Domingos também já compartilhou a experiência do TCE-MS com as políticas voltadas à Primeira Infância em Goiás durante o 6º Seminário da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da Região Centro-Oeste (UNCME) e o 16º Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de Goiás.
 
A palestra de abertura dos seminários foi ministrada pelo vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, a convite do presidente da UNCME, conselheiro Manuel Humberto Gonzaga Lima. O conselheiro esteve acompanhado de Daniel Goulart, coordenador do Pacto pela Primeira Infância do TCE-GO.
 
Durante a apresentação, Jerson Domingos que também é presidente do Comitê do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), destacou a importância da cooperação entre os Tribunais de Contas e os Conselhos Municipais de Educação na promoção de políticas públicas eficazes para a Primeira Infância.
 
“Trago o abraço de Mato Grosso do Sul ao estado de Goiás e também ao estado de Mato Grosso. Agradeço por nos oportunizar apresentar o que já construímos no nosso estado. Essa troca de ideias nos permite aprender conjuntamente, com um único objetivo: fazer da sociedade o que todos nós desejamos — a instrução e o desenvolvimento pleno da primeira infância”, declarou.
 
O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância (PPI), desenvolvido pelo TCE-MS, tem se consolidado como referência nacional e inspirado outras Cortes de Contas na implementação de ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento das crianças em seus primeiros anos de vida.

