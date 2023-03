Defesa de Bolsonaro diz que quer entregar armas e joias, mas não tem endereço

REGIMENTO INTERNO

Após entrega do atestado é declarada vacância do cargo; Gleice Jane terá prazo de 30 dias para tomar posse

Após a morte do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que aconteceu na última sexta-feira (17), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aguarda o atestado de óbito para convocar a suplente, Gleice Jane (PT), para tomar posse.

Segundo o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), apenas após o recebimento do atestado de óbito será declarada a vacância do cargo.

“O artigo 80 do regimento interno trata de vacância no caso de morte ou de renúncia. A declaração do falecimento acontece com o atestado de óbito. Para fazer qualquer convocação, primeiro o procedimento é ter o atestado de óbito, declaração de vacância e aí sim a convocação”, explicou.

A expectativa é que o atestado seja entregue ainda hoje na Assembleia Legislativa.

Após a convocação, a suplente tem o prazo de 30 dias para tomar posse, podendo solicitar a prorrogação de prazo por mais 15 dias.

Suplente

Em entrevista ao Correio do Estado, a 1ª suplente de deputada estadual do PT, professora Gleice Jane Barbosa, afirmou que ainda vive o processo de luto pela perda do companheiro Amarildo e que se recupera de um problema de saúde.

Ela foi diagnosticada com a síndrome de Guillain Barré, um distúrbio autoimune no qual o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo.

A professora afirmou, no entanto, que está preparada para assumir o cargo de deputada estadual quando for convocada.

Gleice Jane é professora, sindicalista, feminista e será a primeira mulher do PT a assumir uma cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Ela iniciou sua militância no movimento estudantil em 2003, quando foi a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na gestão 2003/2004.

Nesse mesmo período, foi diretora da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE/MS) e presidiu o maior sindicato de educação do município de Dourados.

Morte de Amarildo Cruz

O deputado estadual Amarildo Cruz morreu na última sexta-feira (17), dois dias depois de ser internado no Hospital Proncor, em Campo Grande.

Ele foi internado com uma pneumonia, que deu origem a uma infecção pulmonar generalizada. A causa ainda é um mistério.

O quadro se agravou rapidamente, tendo sido o deputado intubado e precisando de diálise após falha nos rins. Ele teve três paradas cardíacas, sendo a última fatal.

Formado em Direito, Amarildo Cruz era Fiscal Tributário Estadual desde a década de 80 e cumpria seu quinto mandato na Assembleia Legislativa.

Em três oportunidades conquistou voto entre os 24 aprovados na eleição. Em outras duas disputas ficou na suplência e acabou assumindo a cadeira no meio do mandato.

Em maio de 2021, assumiu vaga depois da morte do deputado Cabo Almi, outro petista que morreu vítima de Covid.