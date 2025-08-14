Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Coação

Deputado da "tropa de choque" de Bolsonaro ameaça vítima de golpe internacional

Vítima de estelionato diz que Rodolfo Nogueira deu "carteirada" e a intimidou após reportagem revelar investigação contra seu chefe de gabinete por golpe em troca de dólares por reais

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

14/08/2025 - 17h34
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), um dos principais integrantes da “tropa de choque” do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Congresso Nacional, é acusado de ameaçar a fonoaudióloga e empresária Larissa Carvalho de Oliveira Martins.

A ameaça, segundo ela, surgiu após a publicação de reportagem do Correio do Estado, informando que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o chefe de gabinete de Rodolfo Nogueira por estelionato, ao intermediar uma troca de dólares por reais para um empresário do setor náutico que estava com “medo do tarifaço”. Larissa conseguiu os reais para o empresário (aproximadamente R$ 24 mil), mas recebeu um comprovante falso da transação financeira.

“O deputado federal Rodolfo Nogueira telefonou afirmando que era do setor agropecuário, que possuía grande influência e recursos financeiros, e que acionaria seus advogados contra a vítima caso fosse divulgada a informação de que a pessoa envolvida no golpe financeiro é seu chefe de gabinete em Brasília”, afirma Larissa, em boletim de ocorrência por ameaça lavrado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Larissa informou, no documento policial, que deseja representar criminalmente contra Rodolfo Nogueira. Até a ameaça declarada por Larissa, Rodolfo Nogueira era parte indireta da trama. O alvo do boletim de ocorrência por estelionato é o chefe de gabinete do deputado federal sul-mato-grossense, Babington dos Santos.

“Fui procurada pelo Sr. Babington dos Santos, conhecido como Bob, assessor do deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, dizendo que tinha um amigo chamado Ernani Parcionik, que era um empresário muito renomado e bem-quisto, e que queria fazer uma transação financeira. Essa transação seria a troca de uns dólares em reais, pois ele estava com medo do tarifaço e precisava de reais”, informou Larissa à Polícia Civil.

“Por toda a deferência do Bob, resolvi pegar o dinheiro que tinha para pagar minhas contas do mês e fiz a transação. Após feita, o Sr. Ernani me mandou um comprovante falso e sumiu. Entrei em contato com o Bob e este ‘lavou as mãos’”, complementou Larissa, ao pedir a abertura de investigação por estelionato contra Babington, com possíveis consequências para Ernani Parcionik.

O Correio do Estado teve acesso a uma mensagem de áudio enviada por Babington a Larissa, na qual ele primeiramente pede desculpas, pois estava trabalhando na coletiva de imprensa “por causa da prisão (domiciliar) do (Jair) Bolsonaro”.

“É um amigo nosso, muito conhecido, muito bem estruturado em todo o Brasil, de direita. Ele quem faz o Boat Show, uma feira de barcos, lanchas e iates”, descreveu o chefe de gabinete de Rodolfo.

O empresário, que Bob enfatizou ser “de direita”, disse estar muito preocupado “com a situação do tarifaço” — anunciado pelo presidente republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho do ano passado.

Em entrevista ao Correio do Estado, Larissa disse que ainda não recebeu, nem de Parcionik nem de Bob, os R$ 24 mil. “Dava quase US$ 5 mil”, disse.

 

Partes do boletim de ocorrência contra Rodolfo Nogueira

Política

Tereza Cristina pede à Justiça para visitar Bolsonaro

Encaminhado ao STF, pedido de senadora não estipula data específica para encontro com ex-presidente

14/08/2025 10h15

Foto: Evaristo Sá - AFP

A senadora Tereza Cristina (PP) formalizou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que possa visitar  o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias. Encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, a solicitação"entra na fila" dos mais de 64 pedidos já realizados, segundo levantamento do Estadão. O pedido não possui uma data específica, já que a senadora está em viagem. 

Entre os visitantes que receberam aval estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ) e Zucco (PL-RS), além de familiares e profissionais de saúde e segurança de Bolsonaro.

Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília (DF), no próximo sábado (16), data em que ele receberá outras quaro visitas.

A decisão, assinada no âmbito da Ação Penal (AP) 2668, permite a permanência do ex-presidente na unidade por até oito horas. Os advogados deverão apresentar ao STF atestado de comparecimento, com data e hora dos atendimentos, no prazo de até 48 horas. Se encontrarão com o ex-presidente: senador Rogério Marinho (PL-RN); deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ); vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo (PL) e o deputado estadual de São Paulo, Tomé Abduch (Republicanos). 

Saiba*

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas pelo STF. Ele responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Política

Após polêmica sobre autismo, Pollon é notificado pela corregedoria da Câmara

Deputado tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar sua defesa

14/08/2025 08h45

Pollon em sessão da Câmara usa uma gravata em alusão ao espectro autista

Pollon em sessão da Câmara usa uma gravata em alusão ao espectro autista Foto: Divulgação

Após polêmica sobre o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, o deputado federal Marcos Pollon (PL) foi notificado nesta quarta-feira (13) pela corregedoria da Câmara, para junto de outros parlamentares, se explicar sobre o motim que pedia anistia aos investigados pelos atos do 8 de janeiro. 

A notificação tem com base o fato de Pollon ter tomado assento na cadeira da mesa diretora, além do discurso realizado no último dia 3, em uma manifestação do movimento Reaja Brasil. 

“Vamos continuar lutando até que o último manifestante seja libertado. Eu tenho plena consciência por quem eu estava lutando. Vamos continuar denunciando os casos de tortura e violência contra os presos políticos do 8 de janeiro que continuam encarcerados. 

A partir da notificação, Marcos Pollon tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar sua defesa. Após isso, a Corregedoria terá 40 dias úteis para elaborar o parecer. O deputado esclarece que irá montar a sua defesa baseado na constituição e na legislação, baseado na liberdade de expressão e manifestação. “Apesar do que tem sido falsamente noticiado, não vou usar a questão do espectro para defender os meus atos”, destacou.

O parlamentar destaca que o exercício de obstrução, realizado pelos parlamentares é uma ferramenta amplamente usada na história do parlamento federal, inclusive pelos autores da representação. "Esse é um exemplo de que estamos em uma ditadura. Querem imputar crime em atos usuais. Vão perseguir a oposição para não terem concorrência nas eleições do ano que vem", completou. 

O ocorrido

Alvo de representação que será analisada pelo Conselho de Ética e na lista dos parlamentares que podem ser suspensos pela ocupação que impediu o trabalho da Câmara Federal por mais de 30 horas, Anteriormente, Pollon também se defendeu nas redes sociais dizendo que é autista e que, por isso, não estava entendendo o que acontecia no momento em que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) tentou retomar a cadeira para comandar a sessão da última semana. 

Na ocasião, Pollon e o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) foram os últimos parlamentares a deixar o espaço no momento em que Motta tentou assumir sua função para iniciar os trabalhos.

"Estão dizendo que ele (Marcel van Hattem) sentou na cadeira do Hugo Motta e que ele me incentivou a ficar lá. Isso é mentira. Olhem as imagens. Eu sou autista e não estava entendo o que estava acontecendo ali naquele momento", argumentou Pollon.

O vídeo traz um trecho de um momento anterior em que ele diz para o colega do Novo: "Eu não entendi. Não vou sair".

Segundo a versão de Pollon, ele afirmou que pediu que Marcel van Hattem o acompanhasse até lá para orientá-lo.

"E eu sentei na cadeira do Hugo Motta e ele sentou ao meu lado pois é uma pessoa que eu confio. E falei: 'Me orienta pois pelo que nós combinanos haveria um rito para a desocupação do espaço e esse combinado não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse", afirmou.

Dias antes, o deputado chamou o presidente da Casa, Hugo Motta, de "bosta" e "baixinho de um metro e 60".

A declaração foi dada em discurso inflamado durante manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início deste mês. 

Após o fato, o parlamentar afirma que tem sido alvo de ataques preconceituosos e capacitistas, com falas retiradas de contexto, e que a questão estaria sendo usada para desviar o foco de sua principal pauta -anistiar aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

“Não vamos descansar enquanto não conseguirmos soltar todas as vítimas do 8 de janeiro. Pessoas estão sendo torturadas. Manifestantes já morreram dentro da cadeia. A anistia é necessária com urgência”, afirmou Pollon, fato confirmado pelo Correio do Estado. 

No vídeo alvo de críticas, Pollon relata que pediu a Van Hattem que o acompanhasse para lhe dar suporte como autista, já que não havia compreendido um acordo prévio sobre a desocupação de um espaço. “Eu não estava entendendo e só sairia dali quando tivéssemos uma resposta positiva para as vítimas do 8 de janeiro”, disse. O deputado tornou público o diagnostico de autismo em 28 de novembro de 2024.

Inicialmente, o episódio levou Motta a sugerir a suspensão de até seis meses do mandato de Pollon, Van Hattem, Zé Trovão (PL-SC) e Júlia Zanatta (PL-SC) por motim. A deputada sul-mato-grossense Camila Jara (PT) será alvo de análise separada por suposta agressão ao deputado Nicolas Ferreira (PL-MG).

Veja a lista dos deputados que devem explicações à corregedoria: 

  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Camila Jara (PT-MS)
  • Zé Trovão (PL-SC);
  • Júlia Zanatta (PL-SC);
  • Marcel van Hattem (Novo-RS);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP);
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Zucco (PL-RS);
  • Allan Garcês (PL-TO);
  • Caroline de Toni (PL-SC);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);

Atualizado para acréscimo de informações*

