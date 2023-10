Política

Eduardo Riedel se reuniu com representantes dos pescadores para tratar de preservação ambiental e avaliar demandas do setor

Nesta sexta-feira (20) o governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu com representantes dos pescadores profissionais, amadores e esportistas do Estado para avaliar quais são as demandas do setor e discutir metas de preservação dos rios e combate ao assoreamento.

Riedel também tratou da reativação do Conselho Estadual de Pesca (Conpesca), uma promessa de sua campanha nas eleições do ano passado que está próxima de se tornar realidade. A minuta do decreto que reorganiza e institui o Regimento Interno do Conpesca foi aprovada no dia 22 de setembro deste ano, e desde então o Governo se empenha em reestruturar o órgão, que ficará responsável por discutir as principais demandas do setor e tomar as devidas deliberações.

Segundo o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, em 20 dias serão nomeados os membros do Conselho, e os assuntos tratados durante a reunião já devem começar a ser debatidos.

“Foi uma reunião extremamente produtiva, em que o governador recebeu o conjunto de reinvindicações do setor e vai avaliar as questões com a equipe técnica do Imasul e da Semadesc, para ver que alinhamento pode ser feito. Todas as decisões devem ser tomadas no período da Piracema, pois se houver mudanças já começa no início da pesca no ano que vem”, afirmou o secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O secretário ponderou que além das diversas pautas na mesa, o entendimento fundamental sobre a pesca é a preservação ambiental.

“Este é o ponto que todos concordam, temos que recuperar a água nos nossos rios, combater o assoreamento, entre outras ações. Tudo isto cria uma situação adequada para pesca”.

Além de tratar das demandas da pesca profissional, outro foco do Governo é tornar a atividade um grande atrativo turístico do Estado.

“Esta atividade é extremamente relevante para manter toda a cadeia produtiva. Também foram discutidos temas como incêndios florestais, iscas e alguns questões (legislações) que competem ao Estado e União”.

Diálogo aberto

Além de representantes dos pescadores, a reunião teve a participação de prefeitos de cidades importantes da pesca no Estado, assim como deputados estaduais que fazem parte da Frente Parlamentar da Pesca. Eles elogiaram o bom diálogo aberto com o governador para discutir as demandas do setor.

Demandas serão avaliadas pelo Governo

“Várias pautas que foram discutidas aqui, com representantes das mais variadas regiões do Estado. O governador ouviu todas as demandas e elas serão avaliadas com sua equipe o que pode ser atendido. Vai ser tudo debatido até a abertura da pesca no ano que vem”, descreveu a deputada Mara Caseiro, presidente da Frente Parlamentar.

O prefeito de Coxim, Edilson Magro, agradeceu ao governador por travar esta discussão com o setor.

“Reunião muito boa, o nosso pedido específico é que o governador tenha um olhar especial para classe de pescadores, não apenas em relação a questão de liberações, mas também sobre o assoreamento dos rios. Lá na nossa cidade o Estado já atua por meio do Prosolo, fazendo um trabalho nos afluentes do Rio Taquari”.

Maria Antônia Poliana, pescadora profissional há 43 anos, aproveitou a reunião para apresentar as reivindicações dos profissionais da Bacia do Rio Paraná.

“Importante apresentar nossas demandas, que muitas vezes são diferentes da Bacia do Rio Paraguai. Um dos nossos temas foi sobre o tamanho máximo dos peixes para pesca”, explicou.

