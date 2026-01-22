Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Deputado de MS critica faculdades de Medicina que tiveram nota ruim no Enamed

Luiz Ovando pontua que avaliar sem que o estudante despreparado "sofra consequências" não protege o paciente

Laura Brasil

22/01/2026 - 16h44
O deputado federal Luiz Ovando (PP-MS), médico cardiologista, criticou a expansão dos cursos de Medicina no país e o fato de o Ministério da Educação (MEC) não impedir a atuação de “profissionais despreparados”.

Além disso, o parlamentar saiu em defesa da criação de um Exame de Proficiência, defendido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que demonstraria se o médico recém-formado possui o conhecimento necessário para exercer a profissão.

Em Mato Grosso do Sul, os cursos de Medicina da Anhanguera Uniderp e da UniCesumar, em Corumbá, ficaram com conceito 2, considerado insatisfatório. A avaliação, embora gere sanções às universidades privadas, não impede a atuação desses profissionais no mercado.

Ovando, que defende a qualidade da formação médica no Congresso Nacional, entende que a situação ocorre devido à expansão desenfreada dos cursos de Medicina no país, sem considerar se os locais oferecem o mínimo de estrutura necessária.

Ainda conforme pontuou, a saúde da população não deve ser submetida a improvisos nem a soluções paliativas.

O caso ganhou força após a implementação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) pelo Ministério da Educação, que avalia o desempenho dos estudantes, mas não prevê qualquer restrição àqueles que não alcançam a nota mínima.

Segundo dados do Enamed, 99 cursos de Medicina tiveram notas 1 ou 2 e, com isso, ficaram abaixo de 60% no critério de proficiência, que avalia o domínio dos conhecimentos básicos da área.

“Avaliar sem exigir consequências não protege o paciente. O Enamed mede, mas não filtra. A medicina exige preparo comprovado, porque lida diretamente com vidas humanas”, afirmou o deputado.

Exame Nacional

O deputado, alinhado ao Conselho Regional de Medicina (CRM), defende a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), nos moldes do que já ocorre com os advogados, em que apenas os aprovados consigam o registro profissional.

“Não se trata de elitismo nem de perseguição a recém-formados. Trata-se de responsabilidade. Quem não demonstra competência técnica não pode assumir o risco de decidir sobre a vida do outro”, ressaltou.

Medidas

As universidades que não alcançaram boas notas podem sofrer sanções do Ministério da Educação (MEC). Além disso, o Conselho Federal de Medicina estuda uma resolução que pode impedir cerca de 13 mil estudantes formados em cursos com notas 1 e 2 de exercerem a profissão.

Por meio de nota, o CFM afirmou que o resultado do Enamed revela um cenário preocupante na formação médica no país.

O Conselho ressaltou que denuncia, há mais de uma década, os riscos da abertura desordenada de cursos de Medicina, sem o devido respeito a critérios de qualidade, em locais sem infraestrutura adequada e sem condições para que os estudantes coloquem em prática o aprendizado.

Com isso, o CFM reforçou a necessidade da aplicação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), no qual o estudante precisaria ser aprovado para obter o registro profissional, a exemplo do que ocorre com os profissionais do Direito.

“Assegurando que apenas médicos devidamente capacitados atuem, garantindo maior segurança à população brasileira”, informou o CFM.
 

ELEIÇÕES 2026

Boulos vem a MS dia 5 para reforçar as pré-candidaturas de Fábio Trad e Vander Loubet

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência viajará pelo Brasil para divulgar o programa "Governo do Brasil na Rua"

21/01/2026 16h31

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, estará no próximo mês em Mato Grosso do Sul

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, estará no próximo mês em Mato Grosso do Sul Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A partir de fevereiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), viajará pelo Brasil para divulgar o programa “Governo do Brasil na Rua” e, em Mato Grosso do Sul, ele está confirmado que virá no dia 5 de fevereiro, quando aproveitará para reforçar as pré-candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) a governador e do deputado federal Vander Loubet (PT) a senador da República.

Segundo o secretário-geral do PT de Mato Grosso do Sul, Agamenon Rodrigues do Prado, nesta quinta-feira (22) o partido vai definir a agenda política de Boulos no Estado para não atrapalhar os compromissos dele como ministro. 

“A nossa chapa majoritária, o Fábio Trad, a nossa vice, a Dona Gilda, e o deputado federal Vander, além de lideranças do partido e da Federação Brasil da Esperança e do PSOL queremos conversar com ele sobre a conjuntura nacional”, adiantou.

Agamenon Rodrigues completou que o PT vai aproveitar para celebrar os 46 anos do partido e ainda o aniversário da deputada federal Camila Jara, que é dia 10 de fevereiro, mas será antecipado para o dia 5 para aproveitar a presença do Boulos em Mato Grosso do Sul. “É essa a nossa intenção”, afirmou.

Para Fábio Trad, a vinda do ministro Boulos reforça o compromisso político do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em administrar para todos. “Porém, com ênfase nos mais pobres. Ele tem as melhores credenciais políticas para ser o porta-voz do presidente Lula com os movimentos sociais”, assegurou.

Já Camila Jara revelou que, depois da visita a Mato Grosso do Sul, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência seguirá para Salvador (BA). “Boulos deverá percorrer os 26 estados do país e o Distrito Federal até o dia 26 de junho”, informou.

A viagem começará por Macapá (AP) e Porto Alegre (RS), sendo que, antes do carnaval, o ministro desembarcará em Palmas (TO) e Teresina (PI), seguindo ainda para Goiânia (GO), Vitória (ES), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA).

O programa Governo na Rua abrange iniciativas de 11 ministérios, com o objetivo de explicar projetos à população, com busca ativa de possíveis beneficiários de ações do governo, a exemplo do Acredita, Pé de Meia, Reforma Casa Brasil e Aqui Tem Especialistas.

A estratégia prevê ainda que o ministro participe de entrevistas a rádios e TVs locais para reforçar a comunicação das ações do governo e reúna-se com lideranças de movimentos sociais.

Ao nomeá-lo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Lula pediu a Boulos para reforçar a ligação do governo com bases sociais e movimentos populares. Além de aumentar a presença da militância nas ruas, o ministro tem como desafio fortalecer a conexão entre governo e eleitores afastados da base, especialmente, em periferias.

Dona Beca, mãe de Vander e irmã de Zeca do PT, morre aos 83 anos

Aparecida deu entrada no Hospital Militar e precisou ser submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Devido a complicações, nesta quarta-feira (21), ela não resistiu

21/01/2026 15h22

Reprodução Redes Sociais

O Partido dos Trabalhadores informou o falecimento de Aparecida dos Santos Loubet, conhecida como Dona Beca, aos 83 anos, mãe do deputado federal Vander Loubet e irmã de Zeca do PT.

Dona Beca foi trazida na semana passada de Porto Murtinho para Campo Grande e estava internada no Hospital Militar, onde deu entrada com quadro de diarreia e acabou não resistindo, vindo a óbito nesta quarta-feira (21).

Quando deu entrada no hospital, passou por exames que constataram a presença de um tumor no intestino, sendo necessária uma cirurgia para a retirada.

“A operação foi exitosa, mas, por conta da condição frágil de saúde, Beca contraiu uma infecção urinária que não pôde ser curada, levando-a a um quadro irreversível”, diz a nota.

Aparecida Loubet era dona de casa, foi casada com Bernardo Loubet - falecido em setembro de 2021 - e deixa os filhos Darlei, Elizabeth e Vander, além de netos e bisnetos.

O corpo será levado para Porto Murtinho, município de origem da família, onde ocorrerão o velório e o sepultamento, na quinta-feira (22), a partir das 17h.

O deputado Zeca do PT lamentou a morte da irmã por meio de sua conta no Instagram.

“Hoje, com enorme tristeza, me despeço da minha irmã mais velha, Aparecida dos Santos Loubet, mãe do deputado federal Vander Loubet, que faleceu aos 83 anos. Descanse em paz, minha querida Beca”.

No Dia das Mães do ano passado, Vander publicou em suas redes sociais a homenagem que fez à mãe e compartilhou a surpresa preparada para ela. Confira:

 

 

 

