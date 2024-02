Deputado de MS mira em Lewandowski para tentar tirar holofotes de Bolsonaro

eleições 2024

O médico assinará ficha de filiação após Paulo Duarte assumir cadeira de deputado estadual; vice deverá ser Bia Cavassa

Favorito para vencer a eleição para prefeito de Corumbá no pleito deste ano, conforme as pesquisas de intenções de votos divulgadas até o momento, o ex-vereador Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel, vai se filiar ao PSB nos próximos dias para sair candidato.

Além disso, conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, o jovem médico, natural de Corumbá e que vai completar 42 anos em junho, terá como candidata a vice-prefeita a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB), que também aparece bem nas pesquisas eleitorais.

Segundo a reportagem apurou, Dr. Gabriel deve assinar a ficha de filiação depois que o presidente estadual do PSB, Paulo Duarte, assumir a cadeira de deputado estadual no lugar de Rafael Tavares, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em decorrência de o PRTB ter fraudado a cota de gênero nas eleições gerais de 2022 em Mato Grosso do Sul.

A chapa formada por Dr. Gabriel e Bia Cavassa já está sendo considerada imbatível, pois unirá os dois nomes que estão melhor colocados nas pesquisas de intenções de votos, sem contar que ambos trazem na bagagem os votos de dois ex-prefeitos de Corumbá campeões de votos – o falecido Ruiter Cunha de Oliveira, que era esposo de Bia Cavassa, e Paulo Duarte.

APOIO

Além disso, a provável composição contará com o apoio do presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, e do governador Eduardo Riedel, pois o atual prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, que também é do partido, não conseguiu emplacar seu secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva, o Pardal, como o nome dos tucanos no município.

Também pesa a favor da candidatura de Dr. Gabriel a baixa rejeição da população, de acordo com as pesquisas de intenções de votos já divulgadas pela mídia – o médico aparece com menos de 6%, o que, em termos porcentuais, é considerado sem rejeição.

O Correio do Estado procurou o presidente estadual do PSB, mas ele preferiu não comentar as informações obtidas pela reportagem, entretanto, durante os desfiles das escolas de samba de Corumbá, Dr. Gabriel, Bia Cavassa e Paulo Duarte dividiram o camarote, além de terem sido vistos entre os foliões.

ESTRANHO NO NINHO

Os moradores de Corumbá também já dão como certa a dobradinha Dr. Gabriel e Bia Cavassa, o que não tem agradado o prefeito Marcelo Iunes, que ainda tem a pretensão de emplacar seu secretário municipal de Governo como o candidato do PSDB para sucedê-lo.

Conforme apurou o Correio do Estado, o boato que corre em Corumbá é de que “pardal não se cria em ninho tucano”, fazendo uma referência ao apelido de Luiz Antônio da Silva e o pássaro símbolo do PSDB.

Além de Bia Cavassa, o vereador Luciano Costa (PSDB) também não se posicionou favorável à candidatura de Pardal pelo partido e, inclusive, faria parte de grupo que está lançando a pré-candidatura de Dr. Gabriel a prefeito de Corumbá.

Portanto, se Pardal desejar mesmo disputar a eleição para prefeito de Corumbá neste ano, terá de procurar outro partido ou adiar o sonho de assumir a vaga do atual chefe do Executivo municipal.

SAIBA

Com 41 anos de idade, o político Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel, é natural de Corumbá, médico, casado e pai de três filhos. Sua carreira política começou nas eleições de 2016, quando foi eleito vereador pelo MDB com 2.063 votos, sendo o parlamentar mais votado daquela eleição no município.

Nas eleições de 2020, Dr. Gabriel decidiu disputar a eleição para prefeito de Corumbá pelo PSD e terminou em terceiro lugar, com 9.321 votos. Já em 2022 ele saiu candidato a deputado estadual novamente pelo MDB, obtendo 9.448 votos, ficando como suplente do partido.