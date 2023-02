Deputado do PT quer liberar medicação à base de cannabis em Mato Grosso do Sul

governo federal

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou ontem, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretende lançar em março um cartão especial de descontos para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que são correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Segundo ele, os dois bancos públicos reúnem 14 milhões de benefícios da Previdência.

As instituições vão oferecer descontos aos segurados e firmar parcerias com empresas para oferta de benefícios exclusivos.

Lupi declarou que a ideia é, mais para frente, oferecer o cartão para os 37 milhões de beneficiários da Previdência, para que os cidadãos possam usar serviços de transporte público em todo o País.

"Ao invés de o beneficiário da Previdência precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte daquele município, com o cartão, ele terá validade nacional. Também estamos buscando novos benefícios. Correntistas do BB terão descontos, por exemplo, em farmácias, benefícios em passagens aéreas, em hotéis e em outros serviços."

APLICATIVOS

Lupi afirmou que formará um grupo de trabalho para debater uma proposta de regulação para que trabalhadores de aplicativos de transporte e entrega passem a ser segurados do INSS. "Regular trabalho por aplicativos também significa mais receita para a Previdência."