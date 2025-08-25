Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

SEM CONSULTA

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão

Trata-se do arquiteto Leonardo Scardini, que é especialista em Infraestrutura, Gestão de Obras e Políticas Públicas

Daniel Pedra

Daniel Pedra

25/08/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal sul-mato-grossense Dagoberto Nogueira (PSDB) nomeou para compor sua equipe de trabalho parlamentar na Câmara dos Deputados um assessor com mandado de prisão em aberto.

Trata-se do arquiteto Leonardo Scardini, que é especialista em Infraestrutura, Gestão de Obras e Políticas Públicas e atuava no escritório de apoio do parlamentar no Estado.

O servidor comissionado exercia a função de secretário parlamentar e foi nomeado em março de 2023, com remuneração mensal bruta de R$ 5.200,78, tendo sido exonerado na segunda-feira (18), depois que veio a público a informação de que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A denúncia foi feita pelo Estadão, que obteve a informação após cruzar as bases de dados de servidores comissionados da Câmara dos Deputados, cujo número de funcionários ultrapassa 11 mil, e do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), que atualmente contabiliza mais de 250 mil ordens pendentes de cumprimento.

Os casos identificados pelo Estadão ilustram como a falta de comunicação entre órgãos públicos permite que pessoas com pendências no sistema de Justiça exerçam livremente as suas atividades e até recebam salários de instituições estatais sem serem identificadas e levadas a responder por seus atos.

O Estadão entrou em contato com os gabinetes de 187 deputados federais que empregam esses funcionários e solicitou o envio dos comprovantes de “nada consta” no BNMP.

A Câmara dos Deputados não fornece nenhum dado pessoal além do nome, o que impede a checagem desses comissionados, enquanto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exige dados como CPF, nome da mãe e nome do pai para diferenciar os acusados.

Após o contato da reportagem, 94 comissionados não tiveram as suas declarações de regularidade no CNJ enviadas pelos deputados federais, ou seja, é possível que o número de secretários parlamentares com mandados de prisão seja superior aos três localizados pela reportagem.

Além de Dagoberto Nogueira, os deputados federais Josivaldo JP (PSD-MA) e Luciano Alves (PSD-PR) também tinham comissionados com mandados de prisão em aberto.

No caso de Leonardo Scardini, ele é alvo de mandado de encarceramento por um crime recorrente entre homens no Brasil, ou seja, pendência no pagamento de pensão alimentícia. O mandado de prisão dele foi expedido no dia 30 de maio deste ano, pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande.

Acusado de atrasos no pagamento da pensão, ele recebe R$ 4.289,38 líquidos por mês como secretário parlamentar de Dagoberto Nogueira, além de R$ 1.784,42 em auxílios.

Procurado pela reportagem, o deputado federal sul-mato-grossense afirmou que, ao ter tomado ciência dos fatos a partir do contato jornalístico, determinou a “imediata exoneração” do comissionado.

“Reafirmo meu compromisso com a defesa das mulheres, causa que sempre pautei em minha trajetória parlamentar”, afirmou Dagoberto Nogueira, entretanto, não respondeu aos questionamentos sobre o processo de contratação de Leonardo Scardini e o monitoramento da situação judicial dos servidores vinculados ao seu gabinete.

O deputado federal sul-mato-grossense se restringiu a dizer que, “por se tratar de uma questão de natureza pessoal e alheia às funções desempenhadas no exercício do cargo, não cabe a mim comentar os desdobramentos além das providências já adotadas”. O comissionado também foi procurado por meio do gabinete, mas não respondeu.

Ao ser questionada sobre esses casos, a Câmara dos Deputados respondeu que não há integração entre as bases de dados de servidores e os repositórios mantidos por outros órgãos públicos, como o CNJ, que mantém o BNMP.

“Não há previsão na legislação brasileira de busca de antecedentes criminais e de mandados de prisão em aberto para a nomeação e/ou a posse em cargo em comissão. O que a lei exige, entre outras coisas, é que o nomeado esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, que podem estar suspensos em casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, ou em casos de condenação por improbidade administrativa. No caso desta Casa de Leis, ao ser investido em cargo em comissão, o indicado assina documento declarando se responde a processos judiciais criminais”, explicou.

Política

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J

24/08/2025 14h00

Compartilhar

Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Arquivo

Continue Lendo...

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que os estudantes que solicitam visto para o país deverão ajustar a configuração de privacidade das redes sociais para o modo público. "Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", aponta mensagem nas mídias sociais.

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas. A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

O visto do tipo F é solicitado por quem pretende entrar no país para estudar em uma universidade ou escola. O visto do tipo M serve para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas. E o visto J é para estudantes de intercâmbio.

A embaixada americana comunicou a medida em junho e reforçou, hoje, em postagem nas redes sociais, que a verificação dos perfis públicos para os solicitantes destas categorias tem o fim de facilitar a verificação de identidade e admissibilidade ao país.

Assine o Correio do Estado
 

mundo

Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky

Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia

24/08/2025 13h00

Compartilhar

Continue Lendo...

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reforçou o apoio à Ucrânia e disse não descartar a presença de tropas canadenses no país como parte de futuras garantias de segurança. Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

"O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável. Estamos com vocês a cada passo do caminho, na sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos para o seu país", disse Carney.

No encontro, Carney reafirmou o compromisso do Canadá com o país, lembrando os US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 10,84 bilhões) em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Segundo comunicado do governo canadense, parte dos recursos será usada para financiar um pacote de equipamentos da lista de prioridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), voltado ao reforço da defesa aérea ucraniana. Os dois líderes também discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

Carney destacou ainda a disposição canadense em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito. Ambos concordaram em manter contato próximo para avançar nas áreas de parceria.

O primeiro-ministro canadense anunciou também que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia, de 25 a 27 de agosto de 2025.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

5

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 20 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira