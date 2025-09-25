Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Penalização

Deputado propõe projeto que prevê pena de 2 anos para quem destruir símbolos religiosos

Se o objeto atacado for uma hóstia consagrada, a pena será automaticamente dobrada, prevê texto

Alison Silva

Alison Silva

25/09/2025 - 12h15
Continue lendo...

O deputado federal Marcos Pollon (PL) apresentou à Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que propõe alterações no Código Penal para tipificar de forma mais específica e rígida a profanação de símbolos religiosos. A proposta prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa, para quem atacar, vilipendiar ou destruir objetos sagrados com o objetivo de debochar ou menosprezar a fé professada por grupos religiosos.

O texto amplia o artigo 208 do Código Penal, que já trata do ultraje a culto e impedimento ou perturbação de cerimônias religiosas. A nova proposta busca suprir uma lacuna legal ao especificar como crime autônomo a profanação da Eucaristia e de símbolos sagrados, como crucifixos, cálices, livros religiosos e outros objetos consagrados ao culto.

De acordo com o projeto, a pena será agravada em determinadas situações. Caso o ato de profanação ocorra dentro de um templo religioso ou durante a realização de uma cerimônia litúrgica, a punição poderá ser aumentada em até 50%. Além disso, se o objeto atacado for uma hóstia consagrada, elemento central da fé cristã, a pena será automaticamente dobrada.

O deputado argumenta que, embora o ordenamento jurídico brasileiro já contemple crimes contra o sentimento religioso, casos de profanação explícita de símbolos sagrados têm se tornado mais frequentes, especialmente em contextos de escárnio público e manifestações de ódio religioso. Segundo ele, esses atos não afetam apenas os objetos, mas representam ataques diretos à identidade, à dignidade e à tradição de comunidades religiosas inteiras.

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso VI, garante a liberdade de crença e protege os locais de culto e suas liturgias. Com base nesse princípio, o parlamentar defende que é dever do Estado proteger não apenas a liberdade de expressão religiosa, mas também os símbolos que representam essas crenças, evitando que sejam alvo de intolerância ou desrespeito.

Pollon ressalta que o projeto não busca privilegiar qualquer religião específica, mas sim assegurar um tratamento igualitário e respeitoso a todas as expressões de fé no país. “A proteção penal aos símbolos religiosos é uma forma de garantir a convivência pacífica, a tolerância e o respeito mútuo, pilares essenciais da ordem social em uma sociedade plural como a brasileira”, afirma o parlamentar.

O projeto agora segue para análise nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. 

Política

Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência

Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo"

24/09/2025 21h00

Reprodução redes sociais

Continue Lendo...

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo" e defendeu que países desenvolvidos assumam a dianteira na redução das emissões globais. Em discurso na Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele destacou que, apesar de "alguns países irem contra a corrente", a comunidade internacional deve manter ação contínua e esforços firmes para avançar na governança climática.

Xi reforçou que a transição ecológica precisa ser conduzida com justiça. Nesse sentido, o líder chinês cobrou que nações ricas cumpram "a obrigação de reduzir emissões primeiro" e ofereçam maior apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento. Ele também pediu mais cooperação em inovação e indústria, a fim de "garantir a livre circulação global de produtos verdes de qualidade" e ampliar a capacidade produtiva sustentável.

O presidente da potência asiática anunciou ainda novas metas nacionais: até 2035, a China pretende cortar em 7% a 10% suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em relação ao pico, elevar a fatia de energias não fósseis a mais de 30% do consumo, multiplicar por seis a capacidade instalada de eólica e solar em relação a 2020 e tornar os carros elétricos predominantes entre os novos veículos vendidos. O plano prevê também expandir a cobertura do mercado de carbono e elevar o volume de florestas.
 

Assine o Correio do Estado

governo de ms

MS cria comitê para combater crimes fiscais e lavagem de dinheiro

Objetivo é prevenir e promover a repressão aos crimes contra a ordem tributária, com enfoque na recuperação de ativos

24/09/2025 19h40

O grupo poderá apresentar atos ou fatos que configurem indícios de fraude fiscal ou evidencias de elevado potencial de lesividade ao erário público

O grupo poderá apresentar atos ou fatos que configurem indícios de fraude fiscal ou evidencias de elevado potencial de lesividade ao erário público Foto: Saul Schramm

Continue Lendo...

Com o objetivo de aprimorar a recuperação de ativos do Estado e combater crimes fiscais, o governador Eduardo Riedel assinou nesta quarta-feira (24) o decreto que institui o  Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso do Sul (CIRA-MS). Este será um trabalho coletivo com a participação do Poder Judiciário e Ministério Público Estadual (MPMS).

O comitê será composto por um grupo diretivo, formado por secretários, procuradores e presidentes de órgãos estaduais. Ele terá como objetivo prevenir e promover a repressão aos crimes contra a ordem tributária (sonegação fiscal) e a lavagem de dinheiro, com enfoque especial na recuperação de ativos.

Também deve incentivar o desenvolvimento de ações operacionais integradas entre os órgãos e instituições envolvidas, assim como organizar os encontros, seminários e cursos para aperfeiçoamento técnico dos servidores das instituições.

“Houve um debate intenso para criação deste comitê. Cada vez mais nossas instituições devem ter a capacidade de estar interligadas, não apenas na boa relação e sim com um trabalho conjunto e efetivo, para buscarmos juntos o mesmo objetivo, criando novos mecanismos para resultados melhores”, afirmou o governador Eduardo Riedel (PP).

Apuração

O CIRA-MS ainda vai dispor de um “grupo operacional” que deve identificar e apurar crimes de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária, assim como dispor de ações conjuntas (preventivas e repressivas) para a defesa da ordem econômica, promovendo a recuperação de bens e direitos obtidos ilegalmente, com ações administrativas e judiciais.

O grupo poderá apresentar atos ou fatos que configurem indícios de fraude fiscal ou evidencias de elevado potencial de lesividade ao erário público.

“Um ato normativo como este mostra a maturidade das instituições. Buscamos um tratamento isonômico entre os contribuintes e assim recuperar muitos ativos ao Estado”, disse o secretário-adjunto de Fazenda, Jean Neves Mendonça.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Dorival Renato Pavan, destacou que o Poder Judiciário será essencial neste trabalho. “A presença do (Poder) Judiciário será indispensável e relevante para combater esta quebra de isonomia e buscar o tratamento igualitário previsto em lei. Não podemos aceitar concorrência desigual (sonegação). Que este grupo consiga atingir seus objetivos”.

