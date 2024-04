Deputados aprovam auxílio de R$ 300 para servidores aposentados

3ª fase da "Tromper

Em nota, o partido relatou que os fatos investigados estão relacionados a casos de Sidrolândia e que não tem nenhuma relação ao seu mandato na Câmara Municipal

Após a prisão do vereador Cláudio Serra Filho, conhecido como "Claudinho Serra", ocorrida na manhã de hoje (3) em Campo Grande, a Executiva Municipal do PSDB se pronunciou destacando que os fatos investigados pela operação Tromper, deflagrada pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), não estão relacionados ao mandato exercido na Câmara Municipal. Segundo a nota divulgada, os eventos investigados referem-se a casos no município de Sidrolândia.

Os agentes estiveram nas ruas na manhã de hoje, cumprindo 8 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, revelando indícios de uma organização criminosa que realizava fraudes em licitações e contratos administrativos relacionados à prefeitura de Sidrolândia.



Um desses contratos, que está sob investigação, apresenta cerca de R$15 milhões que envolve áreas de engenharia e pavimentação asfáltica. No município que fica localizado a 71 quilômetros de Campo Grande, o parlamentar atuou como secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica na gestão da prefeita Vanda Camillo (PP), até maio de 2023, quando deixou a pasta para exercer o mandato de vereador em Campo Grande.

Em nota oficial, o PSDB relatou que o inquérito representa apenas investigações relacionadas a outro mandato, não tendo nenhuma relação com o mandato exercido na Câmara Municipal da Capital.

O partido tucano ainda relatou que aguarda o resultado final da apuração, bem como as manifestações de defesa do vereador ao Ministério Público. Ainda em nota, o PSDB ressaltou que cabe ao Judiciário conduzir e julgar uma eventual ação penal.

A Executiva Municipal do PSDB em Campo Grande, tomou conhecimento do ocorrido com o vereador Cláudio Serra na manhã desta quarta-feira (03/04). Por tudo que foi relatado pela imprensa, os fatos investigados são relacionados ao município de Sidrolândia e não tem nenhuma relação com o mandato exercido na Câmara Municipal de Campo Grande. Portanto, não há que fazer qualquer juízo de valor nesta fase, porque inquérito é mera investigação. Sendo assim, é preciso aguardar o resultado da apuração, a manifestação da defesa e do Ministério Público, além do Judiciário, a quem cabe conduzir e julgar a Ação Penal, se for instaurada. Por fim, seguimos confiantes na justiça e no trabalho das autoridades. Diretório Municipal do PSDB

Vereador é preso suspeito de corrupção

Além do então vereador por Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), outros nomes também foram presos na manhã desta quarta-feira (03), durante 3ª fase da Operação Tromper - que apura esquema corrupção envolvendo o executivo municipal de Sidrolândia -, entre eles um ex-assessor do parlamentar; um empresário do ramo de construções e até indivíduos presos em etapas anteriores.

Entre os presos de renome conduzidos em Campo Grande na manhã de hoje (03), encontram: Claudinho Serra; Thiago Alves, ex-assessor do parlamentar e Edmilson Rosa, mais conhecido como Rosinha.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Edmilson foi o único a ser liberado ainda no período da manhã, após pagar uma fiança no valor refente a um salário mínimo.

Saindo da Delegacia Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/Cepol) de Campo Grande em uma viatura do Batalhão de Choque, Edmilson foi pego e conduzido devido ao porte ilegal de arma de fogo.

Inclusive, reforçando a relação com o esquema, a empresa da qual Edmilson Rosa é sócio, a RMW Empreendimentos Ltda., aparece vencendo uma série de contratos para manutenção de rodovias estaduais, sendo que as atividades envolvem desde a manutenção e conservação de prédios públicos até localização de mão-de-obra e veículos especializados.

Além disso, segundo apuração da mídia local, dois servidores de Sidrolândia foram afastados de forma preventiva na manhã de hoje (03), conforme apuração do portal Região News, sendo: Rafael Rodrigues e Paulo Vitor, secretários municipal de educação e adjunto de assistência social, respectivamente.

Em nota, o município - gerido por Vanda Camilo - cita mais uma vez que a Prefeitura Municipal de Sidrolândia acompanha o andamento da operação e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

"A administração municipal reitera seu compromisso com a transparência e a lisura dos atos públicos", completa o Executivo.

Operação Tromper

Verbo traduzido do Francês, "Tromper" é o termo que batiza a operação que significa basicamente "enganar", hoje (03) o Ministério Público de Mato Grosso do Sul voltou às ruas com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Choque e da Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, além da assessoria militar do MPMS.

Também, o Ministério Público aponta, com base nos trabalhos do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), que os contratos objetos da investigação alcançam o montante aproximado de R$ 15 milhões.

Inclusive, os desdobramentos das investigações do Grupo indicam a existência de uma organização criminosa especializada em fraudes em licitações e contratos administrativos.

Vale lembrar que essa ação da manhã de hoje (03) consiste na 3ª fase da Operação, sendo que um dos nomes presos nesta quarta-feira voltou a ser alvo de prisão pela Tromper.

Ueverton da Silva Macedo, de 34 anos, também conhecido como "Fracura" foi o caso de quem voltou a ser preso como alvo da operação, uma vez que a denúncia sobre seu nome é que ele seria o líder da organização responsável pelo desvio de recursos da Prefeitura local.

*Colaborou LEO RIBEIRO E NAIARA CAMARGO

