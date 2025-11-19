Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Deputados aprovam Sérgio de Paula como conselheiro do TCE-MS

Durante a sessão na ALEMS, nesta quarta-feira (19), os parlamentares aprovaram a indicação do ex-secretário estadual da Casa Civil para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

19/11/2025 - 12h16
Com 21 votos favoráveis e 1 contrário, o ex-secretário estadual da Casa Civil, Sérgio de Paula, teve o nome aprovado pelos deputados, na manhã desta quarta-feira (19), para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Com isso, Sérgio de Paula passa a ocupar a cadeira que pertencia ao ex-conselheiro Jerson Domingos, aposentado compulsoriamente na semana passada ao completar 75 anos.

O único que votou contrário a indicação foi o deputado estadual, João Henrique Catan (PL).

Após a aprovação na ALEMS, o projeto segue para apreciação do governador Eduardo Riedel, que com a indicação deve consolidar sua influência no TCE-MS.

A Corte de Contas passa, assim, a ter quatro conselheiros, a maioria absoluta do TCE-MS, indicados pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) ou pelo governador Eduardo Riedel (PP): Flávio Esgaib Kayatt, Marcio Campos Monteiro, Waldir Neves Barbosa e, agora, Sérgio de Paula. Apenas um dos conselheiros foi designado pelo ex-governador André Puccinelli (MDB), Osmar Domingues Jeronymo, já que o outro, Jerson Domingos, aposentou-se.

Os outros dois conselheiros, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid — este último afastado por suspeita de corrupção, são da cota técnica do TCE-MS e não passam por indicação política para ocupar os respectivos cargos.


Corte


Agindo como um órgão auxiliar do Poder Legislativo, o TCE-MS inclui a análise de contas, a auditoria de gastos e a aplicação de sanções em caso de irregularidades, buscando garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma legal, ética e eficiente.

Cabe à Corte de Contas fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo estadual e municipais, analisando as prestações de contas dos gestores públicos, incluindo o próprio governador, para verificar a legalidade e a regularidade dos gastos.

Apesar de quatro dos sete conselheiros serem ligados ao governador, os outros dois que estão na ativa – Osmar Jeronymo e Iran das Neves – também não podem ser considerados antagônicos ao atual gestor estadual, afinal, nos oito anos da administração Azambuja e nesses primeiros três de Riedel, eles nunca bateram de frente com os dois ex-tucanos, pelo contrário, sempre tiveram uma relação de cordialidade.

Entretanto, não tem como negar que, com a presença de Sérgio de Paula no TCE-MS, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja aumentam o poder de influência dentro da Corte de Contas, pois o novo conselheiro sempre liderou as articulações políticas do grupo comandado por ambos, sendo apontado, inclusive, como um dos responsáveis por construir a hegemonia do PSDB em Mato Grosso do Sul, conquistando, por exemplo, um terceiro mandato para um mesmo partido, algo inédito no Estado.


*SAIBA: Natural de Andradina (SP), Sérgio de Paula se mudou para Mato Grosso do Sul e ocupou cargos no antigo Banco Real, em Dourados, local em que, posteriormente, tornou-se secretário municipal de Fazenda. No âmbito da política, ele foi assessor de gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, presidente do Diretório Regional do PSDB e atuou nos governos de Reinaldo Azambuja (PL) e de Eduardo Riedel (PP), como secretário estadual da Casa Civil e no Escritório de Relação Institucional e Política, respectivamente. Atualmente, Sérgio de Paula exercia o cargo de assessor da presidência da Sanesul, sendo formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria em Organização do Setor Público, MBA em Gestão Pública e Contabilidade Governamental. É casado com Shirlei Suzini de Paula e é pai de três filhos.

** Colaborou Daniel Pedra

Política

Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Banqueiro foi preso na última segunda-feira (17) pela PF

20/11/2025 14h06

Reprodução Banco Master / Agência Brasil

A Justiça Federal em Brasília decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master. A decisão foi proferida na noite desta quinta-feira (19) pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

A magistrada negou pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vorcaro, que foi preso na última segunda-feira (17) pela Polícia Federal (PF) enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos.

O banqueiro e outros sócios do banco foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

Na decisão, a desembargadora entendeu que a prisão do banqueiro deve ser mantida para preservar a ordem pública e desarticular a organização criminosa.

“O contexto retrata um grupo com notável estrutura, estabilidade e poderio econômico, cuja atividade perdurou por anos, voltada à prática reiterada de delitos financeiros, com envolvimento dos gestores do Banco Master em esquemas complexos e de altíssimo padrão, utilizando-se de manobras para fraudar o sistema financeiro”, decidiu Solange.

A desembargadora também acrescentou que as fraudes podem comprometer a liquidez do BRB e causar prejuízo estimado em R$ 17 bilhões.

“A investigação revelou um esquema de cessão irregular de carteiras de crédito entre o Banco Master e o Banco de Brasília, envolvendo a quantia vultosa de aproximadamente R$ 17 bilhões. Há indícios de manipulação de ativos, criação de falsas narrativas para órgãos reguladores e utilização de empresas de prateleira para simular a origem de créditos inexistentes ou podres.”

Defesas


Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tenha tentado sair do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

O BRB informou ontem que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos. 

Política

Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF

Atualmente na AGU, Jorge Messias precisa ter nome aprovado pelo Senado

20/11/2025 14h00

Crédito: José Cruz / Agência Brasil

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, aguarda agora a data em que será realizada a sabatina de seu nome pelo Senado Federal. Ele precisará da aprovação da maioria absoluta dos senadores, ou seja, de 41 votos favoráveis no Plenário.

Apesar da pressão em torno de Messias e da necessidade de o governo batalhar por votos, já que o comando do Senado preferia Rodrigo Pacheco, se depender do histórico da Casa, o ministro da AGU pode ter confiança. Isso porque a última vez que os senadores rejeitaram uma indicação do presidente da República para o Supremo foi há 129 anos, durante o governo de Floriano Peixoto.

Conhecido como "marechal de ferro", Floriano é lembrado por reprimir com violência as revoltas Federalista, iniciada no Sul do País, e da Armada, no Rio. O tom bélico do então presidente não se limitava apenas às rebeliões que surgiam na República recém-proclamada, como também em sua relação com os demais Poderes.

Floriano atropelou a Constituição para assumir a Presidência, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, e ainda ameaçou prender os ministros do STF que concedessem habeas corpus para os seus desafetos políticos, que foram presos por ordem do marechal-presidente após publicarem um manifesto exigindo eleições.

Nesse contexto de tensão, Floriano se aproveitou de uma brecha na lei para indicar um médico, dois general e o diretor dos Correios ao Supremo. Diferente das Constituições posteriores, a de 1891 não especificava que os ministros deveriam ter "notável saber jurídico". À época, o texto constitucional limitava-se em exigir apenas "notável saber".

A jogada de Floriano não colou e as indicações foram barradas no Senado. Os congressistas também rejeitaram as indicações de um subprocurador, totalizando cinco rejeições em somente um ano.

O caso mais notável foi o do médico Cândido Barata Ribeiro, que foi reprovado enquanto atuava como ministro do STF. Naquela época, o escolhido podia assumir o cargo antes de o Senado votar a indicação. Após dez meses no Supremo, Barata Ribeiro foi obrigado a deixar a Corte.

Veja a lista completa dos rejeitados:

  • Cândido Barata Ribeiro, médico
  • Innocêncio Galvão de Queiroz, general do Exército
  • Ewerton Quadros, general do Exército
  • Antônio Sève Navarro, subprocurador da República
  • Demosthenes da Silveira Lobo, diretor-geral dos Correios
     

