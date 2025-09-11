Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

MANOBRA

Deputados tucanos articulam utilizar vereadores como "escada" à reeleição

Com janela partidária só em 2028, os vereadores são obrigados a continuar no PSDB, mesmo em chapa desproporcional

Daniel Pedra

Daniel Pedra

11/09/2025 - 08h00
Com a saída das duas principais lideranças do PSDB de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, que trocaram o ninho tucano pelo PP e PL, respectivamente, a permanência dos seis deputados estaduais no partido para as eleições gerais do próximo ano está condicionada a diversos fatores.

O principal deles é a garantia de uma reeleição tranquila para os parlamentares Paulo Corrêa, Pedro Caravina, Jamilson Name, Lia Nogueira, Mara Caseiro e Zé Teixeira, afinal, sem Riedel e Azambuja, o partido ficou desidratado e, por causa isso, pelo menos dois deputados estaduais já avisaram que vão aproveitar a janela partidária para trocar de legenda, enquanto um terceiro também deve tomar o mesmo destino.

Para os três que devem permanecer na sigla com o objetivo de buscar a reeleição, uma articulação é usar as prováveis candidaturas dos vereadores campeões de votos em Campo Grande para reforçar a chapa tucana que disputará cadeiras na Assembleia Legislativa no pleito de 2026.

Conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, os três deputados estaduais tucanos apostam que as candidaturas dos vereadores Silvio Pitu, que teve 6.409 votos em 2024, Dr. Victor Rocha, com 5.355 votos, Professor Juari, com 5.050 votos, e Flavio Cabo Almi, com 5.003 votos, ao legislativo estadual podem servir de “escada” à reeleição deles.

Afinal, os atuais deputados estaduais do PSDB são bons de votos nas cidades do interior do Estado e não tão bons assim em Campo Grande, deficiência que poderá ser sanada com as eventuais candidaturas dos quatro vereadores tucanos em 2026 à Assembleia Legislativa, o que fortaleceria suas brigas pela manutenção das respectivas cadeiras na Casa de Leis estadual.

A única eventualidade de a manobra não dar certo é se os quatro vereadores interessados em vagas no legislativo estadual desistirem do projeto político, pois, como a janela partidária só abre em 2028, eles ficariam impedidos de trocar de partido sob risco de terem os respectivos mandatos cassados por infidelidade, caso identifiquem que suas candidaturas seriam apenas “escadas” para os veteranos da mesma chapa.

De acordo com a apuração do Correio do Estado, a possibilidade de os deputados estaduais tucanos usarem os quatro vereadores do mesmo partido como escada para as próprias reeleições teria sido discutida em sigilo logo após a reunião em que o ex-governador Azambuja comunicou oficialmente aos parlamentares do PSDB a saída da legenda para assumir o comando do diretório estadual do PL.

A reportagem procurou ouvir alguns dos vereadores tucanos que pretendem sair candidatos a deputados estaduais no próximo ano e eles foram unânimes em discordar da manobra. 

“Se eles estão pensando que vamos concorrer em uma chapa com deputados estaduais com mais de 30 mil votos já assegurados, podem tirar o cavalo da chuva. É melhor continuar tocando o mandato de vereador do que servir de ‘escada’ para os outros”, disse um dos vereadores que preferiu não se identificar.

Esse mesmo parlamentar ainda completou que, caso a manobra seja feita às claras e definida para atender os anseios do PSDB de Mato Grosso do Sul, seria possível aceitá-la, entretanto, teria de ser combinado que os vereadores que adotem essa missão recebam o apoio financeiro necessário e, depois, em 2028 a respectiva ajuda política.

No entanto, outro vereador tucano ouvido pelo Correio do Estado disse que não há a menor hipótese de aceitar tal proposta, pois acredita que teria os votos necessários para conseguir por conta própria uma vaga de deputado estadual, sendo inviável entrar em uma disputa eleitoral para ser “escada” de quem já está na Casa de Leis e tentará a reeleição.

“Não fiquei sabendo dessa manobra por parte dos deputados estaduais do partido, porém, se eles pensam que ela pode prosperar, estão enganados. Eu e os demais colegas da Câmara Municipal não pretendemos entrar na campanha eleitoral do próximo ano se acharmos que não teremos chances de sermos eleitos”, 
assegurou.

Política

Patrimônio de prefeito de Terenos salta 691% e levanta suspeita de lavagem de dinheiro

Em 2020, Henrique declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 776 mil. Quatro anos depois, o valor saltou para R$ 2,46 milhões

10/09/2025 17h33

Prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke

Prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke Foto: Divulgação

Além das fraudes em licitações, a Operação Spotless revelou um expressivo e, segundo o Ministério Público, incompatível aumento no patrimônio do prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB). De acordo com a investigação, o patrimônio declarado pelo prefeito cresceu 691% entre as eleições de 2020 e 2024, um salto considerado incompatível com seu salário mensal de cerca de R$ 15,6 mil.

Em 2020, Henrique declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 776 mil. Quatro anos depois, o valor saltou para R$ 2,46 milhões.

No entanto, a investigação aponta que o valor real pode ser ainda maior. Cruzando os dados com o valor de mercado de seus bens, o Ministério Público estima que o patrimônio do prefeito chegaria a R$ 6,14 milhões em 2024, o que representaria um crescimento de 691%.

A investigação destaca a compra de imóveis rurais com valores supostamente subfaturados. A Fazenda Ipê Amarelo, em Aquidauana, foi declarada por R$ 1,5 milhão. Contudo, o valor de mercado de propriedades semelhantes na região indicaria um preço real de R$ 4,35 milhões, uma diferença de R$ 2,85 milhões.

Outro ponto que chamou a atenção foi a empresa Resilix Ltda, na qual o prefeito declarou uma participação de R$ 1.000,00. Segundo a Receita Federal, o capital social da empresa hoje é de R$ 2,23 milhões, o que elevaria a cota do prefeito para quase R$ 746 mil.

Para o Ministério Público, essa "progressão patrimonial incompatível com o cargo público exercido" é um forte indício de que o dinheiro das propinas era usado para a compra de imóveis e empresas, configurando o crime de lavagem de capitais. 

A Justiça acatou o argumento, afirmando que as investigações apontam para "eventual lavagem de capitais, diante da questionável evolução patrimonial do investigado Henrique".

Política

Engenheiro articulou fraude em licitação vencida por sua própria empresa, aponta investigação

Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2

10/09/2025 17h00

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Operação Spotless revelou um sofisticado esquema de fraude em uma licitação de R$ 320 mil para recapeamento em Terenos, vencida pela B2 Empreendimentos Ltda. Segundo a investigação do Ministério Público, o engenheiro Luziano dos Santos Neto atuou com Felipe Braga Martins, proprietário da empresa B2, em conluio com o prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) e o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, para direcionar o certame.

Martins também é proprietário da MB3 Construções, com contratos públicos em outros municípios, e é genro de João Baird, investigado na Operação Lama Asfáltica, da Polícia Federal.

Apesar de atuar como responsável técnico para a B2 e outras empresas, Luziano teria orquestrado a fraude dentro da prefeitura. 

“Luziano, na qualidade de engenheiro civil, atuou como responsável técnico de ao menos três empresas do ramo de engenharia contratadas pela Prefeitura Municipal de Terenos/MS, cujos contratos superam a cifra de R$ 6.500.000,00", cita o despacho que autorizou a operação.

Conluio com empresas

A investigação aponta que Luziano dos Santos Neto foi a peça-chave para direcionar a Carta Convite nº 0010/2022. Ele teria atuado como um elo entre o poder público e os empresários, organizando reuniões e elaborando a documentação técnica da obra, uma tarefa que deveria ser da própria prefeitura.

O esquema foi planejado meses antes da abertura da licitação. Em 24 de junho de 2022, 40 dias antes da publicação do edital, Luziano organizou uma reunião presencial na prefeitura com Felipe Braga Martins, dono da B2 Empreendimentos, para tratar do certame. A investigação aponta que, nessa reunião, o grupo definiu os detalhes para garantir a vitória da empresa.

A investigação do MPMS detalha o passo a passo da fraude, que incluiu a simulação de concorrência com outras empresas para dar uma aparência de legalidade ao processo.

Em 27 de julho de 2022, nove dias antes da licitação, o então secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, questionou Luziano sobre as empresas que participariam do certame para "dar cobertura". Luziano teria cooptado as empresas Andrade Construções Eireli - EPP, Avance Construtora Eireli e Construtora Rial Ltda para apresentarem propostas, orientando uma representante a tomar cuidado para "mudar a fonte das propostas digitadas" e enviá-las em envelopes diferentes para "desviar suspeitas do conluio".

Após a B2 Empreendimentos vencer a licitação em 12 de agosto de 2022, diálogos entre Luziano e o prefeito Henrique, em outubro e novembro, indicam que ambos agiram para "agilizar o pagamento" da empresa, furando a fila da ordem cronológica de pagamentos do município.

A fraude teria continuado no contrato administrativo. Em novembro de 2022, o secretário Isaac teria providenciado um aditivo de 25% no valor do contrato. Antes disso, no entanto, ele teria solicitado propina a Luziano, que esclareceu que seria atendido por intermédio da empresa de Felipe Braga Martins.

