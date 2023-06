Derrotados nas eleições atuam no Governo do Estado

Celebração

O Instituto está estruturado para atender clientes em pesquisas eleitorais nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul

Fundado e dirigido pelo economista Lauredi Borges Sandim, o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) completa 32 anos de atividades neste mês. Referência em pesquisas quantitativas no estado, o instituto desempenha um papel importante na coleta e análise de dados relevantes, sobretudo em levantamentos eleitorais.

Com objetivo de fornecer informações precisas e imparciais, contribuindo para o debate público e para a tomada de decisão dos eleitores sul-mato-grossenses, o instituto está estruturado para atender seus clientes em pesquisas eleitorais nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Com sede localizada na região central de Campo Grande, o instituto conta com uma equipe especializada em tecnologia avançada para realizar pesquisas presenciais e online.

Com o lema "confiança e credibilidade", o Ipems conquistou clientes nos setores comercial, industrial, serviços e administrações públicas e atua para embasar decisões estratégicas de empresas e instituições. O órgão trabalha no auxílio de candidatos, partidos políticos e a população na compreensão dos cenários eleitorais, e por vezes estende suas atividades a outros estados da federação.

"Nosso compromisso é com a transparência, a ética e a precisão dos dados. Ao longo desses 32 anos de atuação, temos nos empenhado em fornecer informações confiáveis que auxiliam na compreensão do cenário político e no fortalecimento da democracia", destacou o fundador e diretor do Ipems, Lauredi Borges Sandim.

De acordo com o diretor, à medida que o instituto celebra seu 32º aniversário, reafirma seu compromisso de continuar promovendo pesquisas de qualidade e de se posicionar como um parceiro confiável para a sociedade em geral. Conforme Sandim, o instituto visa contribuir para um processo democrático mais informado e participativo, fornecendo subsídios essenciais para o desenvolvimento político de Mato Grosso do Sul.

