Política

Alterações

Descriminalização do aborto: entenda o que está em discussão no STF e o que pode mudar

Barroso usou a mesma estratégia de Rosa Weber, que deu o primeiro voto a favor da descriminalização às vésperas da aposentadoria

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/10/2025 - 21h00
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira, 17, a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

"As mulheres são seres livres e iguais, dotadas de autonomia, com autodeterminação para fazerem suas escolhas existenciais", escreveu o ministro em seu último dia no STF antes de se aposentar. A votação foi suspensa na sequência por um pedido de destaque do decano Gilmar Mendes.

Barroso usou a mesma estratégia de Rosa Weber, que deu o primeiro voto a favor da descriminalização às vésperas da aposentadoria, em setembro de 2023. Foi ela quem definiu o limite das 12 semanas. Barroso a acompanhou integralmente.

Entenda o que está em discussão

A votação se refere a uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442 (ADPF 442) que foi protocolada ainda em 2017 pelo PSOL e pelo Instituto Anis. Em linhas gerais, a ação questiona se a mulher e quem realizou o procedimento de aborto devem responder na Justiça.

Na prática, a ADPF 442 pede que o aborto seja permitido em quaisquer circunstâncias até a 12ª semana de gestação, mesmo modelo adotado na Alemanha.

Como é a lei sobre o aborto atualmente?

Atualmente, a legislação brasileira autoriza o aborto apenas nos casos em que não há outra forma de salvar a vida da gestante, se a gravidez for resultado de estupro ou se o feto for anencéfalo

No entanto, quem propôs a ação afirma que as razões jurídicas que criminalizaram o aborto em 1940 não se sustentam. Segundo a petição inicial, elas "violam os preceitos fundamentais da dignidade, da cidadania, da não discriminação, da inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da proibição de tortura", dentre outros.

Na peça, as autoras citam ainda o alto número de abortos no País, com riscos sobretudo para as mulheres e adolescentes mais vulneráveis, como as negras e pobres.

A descriminalização do aborto foi debatida?

A discussão sobre a descriminalização do aborto foi objeto de audiência pública em 2018 convocada pela então ministra Rosa Weber. O objetivo era debater o tema com especialistas e representantes de entidades governamentais e da sociedade civil

Naquela audiência, a CNBB se posicionou contra a descriminalização por "razões de ética, moral e religiosa". A entidade vê na liberação um "atentado contra a vida nascente".

A Pesquisa Nacional do Aborto, de 2021, feita por pesquisadores da UnB, apontou que uma em cada sete mulheres até 40 anos já realizou um aborto e os números mais altos estão "entre as entrevistadas com menor escolaridade, negras e indígenas e residentes em regiões mais pobres".

Dados de 2020 da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 45% dos abortos feitos no mundo são inseguros e, dentre eles, 97% são feitos em países em desenvolvimento.

O relatório "Tendências na mortalidade materna de 2000 a 2020", feito por várias agências ligadas à ONU (OMS, Unicef, Fundo de População das Nações Unidas, Banco Mundial e Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas) coloca complicações por aborto inseguro como uma das principais causas de mortalidade materna - ao lado de pressão alta, sangramentos e infecções.

O que é uma ADPF?

A sigla significa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um dos processos do controle de constitucionalidade - igual a ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade, por exemplo - que serve para avaliar se uma lei anterior à Constituição está ou não de acordo com ela.

Como foi o voto de Barroso?

Como o Estadão mostrou, o ministro buscou enquadrar o tema a partir de uma perspectiva essencialmente jurídica, com destaque para os direitos da mulher sexuais e reprodutivos da mulher, mas registrou o respeito às doutrinas religiosas que se opõem ao procedimento.

"Direitos fundamentais não podem depender da vontade das maiorias políticas. Ninguém duvide: se os homens engravidassem, aborto já não seria tratado como crime há muito tempo", diz um trecho do voto.

Barroso fez a ressalva de que não é a favor do aborto em si, mas sim contra a prisão de mulheres que se submetem ao procedimento. "É perfeitamente possível ser simultaneamente contra o aborto e contra a criminalização", argumentou.

O ministro também defendeu que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, não de direito penal. E argumentou que a criminalização não diminui o número de ocorrências, o que na avaliação dele torna a norma ineficiente.
 

VACÂNCIA

Waldir deve acelerar aposentadoria e abre briga por vaga no TCE

Ministro do STJ desmembrou ação contra conselheiro, o que pode adiantar denúncia e impedi-lo de conseguir o benefício

18/10/2025 08h20

Os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) querem cadeira no TCE-MS

Os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) querem cadeira no TCE-MS Montagem

A decisão do ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto Gomm, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de desmembrar a Ação Penal nº 1.057 e manter sob a competência da Corte Especial o julgamento dos conselheiros Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), alimentou a possibilidade de que, finalmente, seja aceita a denúncia contra os dois pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitação, superfaturamento e desvio de recursos públicos.

O Correio do Estado apurou que essa movimentação do magistrado acendeu a luz de alerta para Waldir Neves, que, temendo que a Corte Especial do STJ aceite a acusação do Ministério Público Federal (MPF) e o torne réu, ele possa ter o mesmo fim do também conselheiro Ronaldo Chadid, que, após virar réu, teve aprovada pelos ministros uma cautelar que o impede de solicitar aposentadoria na Corte de Contas.

Diante de tal probabilidade, a reportagem levantou que o conselheiro estaria propenso a acelerar a própria aposentadoria antes que a Corte Especial do STJ volte a analisar a denúncia do MPF e, dessa forma, possa garantir o benefício.

No entanto, essa não é a primeira vez que é aventado o pedido de aposentadoria de Waldir Neves, pois, no ano passado, quando ainda estava afastado da Corte de Contas por determinação do ministro Francisco Falcão proferida no dia 8 dezembro de 2022, o conselheiro preparou toda a documentação necessária para ingressar com o pedido de aposentadoria no TCE-MS.

Ele já tinha até obtido o aval da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), que administra o Regime Próprio de Previdência Social do Estado (MSPrev), e, na época, só precisava ingressar com o pedido na Corte para obter o benefício.

No mesmo período, Waldir Neves também tinha conseguido, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), pois foi deputado estadual na década de 1990, a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Segundo apuração do Correio do Estado, o pedido formal de informações à Alems foi feito ainda no mês de julho de 2024 e, durante o recesso parlamentar, ele recebeu a devolutiva, também de forma oficial, explicando que cumpria todos os requisitos necessários para entrar com a solicitação de aposentadoria.

DE OLHO NA VAGA

Com toda essa movimentação, a Alems foi o outro lugar em que o sinal de alerta também acendeu, já que os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) estão de olho nessa vaga no TCE-MS, pois, na eventualidade de Waldir Neves realmente obter a aposentadoria antecipada da Corte de Contas, a vaga pertencerá à Casa de Leis.

Ou seja, os deputados estaduais terão de votar para indicar o melhor nome para ocupar a cadeira no Tribunal de Contas e, por enquanto, os dois parlamentares interessados são Paulo Corrêa e Marcio Fernandes, e este teria o apoio assegurado de pelo menos outros 15 colegas de Casa, saindo na frente pela cadeira que poderá ficar vaga.

Todavia, o desejo de virar conselheiro da Corte de Contas também é forte em Paulo Corrêa, tanto que, em 2023, graças a articulações dele, o governador Eduardo Riedel (PP) encaminhou emenda constitucional para a Alems aprovar, alterando o § 2º artigo 80 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

O texto trata da idade máxima para nomeação de membros no TCE-MS e, conforme a alteração aprovada pela Alems e sancionada pelo governador, os conselheiros da Corte agora podem ser escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos.

A emenda entrou em vigor no dia 15 de dezembro de 2023, assinada pelo governador Riedel, aumentando a idade máxima para nomeação de conselheiro do Tribunal para menos de 70 anos. Antes, o texto definia como limite menos de 65 anos, o que excluiria Paulo Corrêa de possível indicação.

Isso porque o parlamentar completou 68 anos em 24 de julho deste ano, porém, com a alteração, ele agora tem até o dia 24 de julho de 2027 para ser indicado para uma cadeira do TCE-MS, enquanto, por outro lado, Marcio Fernandes tem 49 anos e, pelo menos na questão de idade limite, está tranquilo.

INTERESSADOS

O Correio do Estado procurou os dois deputados estaduais para ouvir a opinião deles sobre a questão e apenas Marcio Fernandes retornou, confirmando que realmente está na disputa pela cadeira no TCE-MS, que pode ficar vaga caso Waldir Neves antecipe a aposentadoria.

“Se isso acontecer, sou candidatíssimo e já tenho as assinaturas de 15 deputados estaduais. Essa vaga é da Assembleia Legislativa e os deputados querem que vá um deputado. Essa vaga aí eu não vou abrir mão. Essa aí eu vou trabalhar para ser o meu nome”, assegurou.

O parlamentar completou que, com a decisão do ministro Francisco Falcão, dificilmente a Corte Especial do STJ não analisará a denúncia do MPF contra o conselheiro Waldir Neves. “Acredito que agora dificilmente os ministros não coloquem em pauta a análise da denúncia. Por isso, é muito provável que o conselheiro solicite a aposentadoria antes disso acontecer”, comentou.

Marcio Fernandes reforçou que sempre deixou bem claro que, a primeira vaga que fosse aberta na Corte de Contas, no dia 14 de novembro, com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, ficaria com o assessor da Presidência da Sanesul, Sérgio de Paula, que foi secretário estadual da Casa Civil na gestão do então governador Reinaldo Azambuja (PL). 

“Essa vaga que vai abrir com a saída do Jerson é do Sérgio e eu avisei que não seria candidato, como não sou, mas, se surgisse uma outra vaga, eu não abriria mão e já tenho o apoio de 15 deputados, que inclusive eu tenho a lista em mãos”, assegurou.

*SAIBA

Waldir e Iran teriam feito desvio milionário

Os conselheiros Waldir Neves e Iran Coelho das Neves são acusados de envolvimento em supostos desvios que somam R$ 106,4 milhões, relacionados a um contrato firmado em 2018 entre o TCE-MS e a empresa Dataeasy Consultoria e Informática.

Ambos foram afastados dos cargos em 8 de dezembro de 2022, quando foi deflagrada a Operação Terceirização de Ouro. 

Waldir retornou ao cargo em maio deste ano, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus com base na demora do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgar a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), enquanto Iran reassumiu em agosto, ao ter o benefício estendido.

No despacho, o ministro Francisco Falcão, do STJ, destacou a complexidade do processo, que reúne 14 réus e mais de 230 mil páginas, entre documentos e mídias oriundas das investigações.

“Trata-se de caso complexo, pois envolve a conduta de várias pessoas e um vasto acervo probatório. Somente esta ação penal tem 10.745 páginas, além de 22 apensos”, afirmou.

O magistrado justificou o desmembramento como medida para garantir celeridade e racionalidade processual.

“A instrução com diversos envolvidos traz complicações e pode gerar diligências e incidentes que retardam o andamento do processo. A separação evita prejuízos e assegura o contraditório e a ampla defesa a todos”, destacou.

Com a decisão, Francisco Falcão determinou o envio de cópias integrais dos autos e de todas as medidas cautelares vinculadas à denúncia para distribuição em uma vara criminal de Campo Grande.

Política

Michelle critica pressão por escolha de sucessor de Bolsonaro e culpa governo por tarifaço

Michelle afirmou à AFP que as sanções econômicas foram impostas "por culpa dos nossos governantes"

17/10/2025 23h00

Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Continue Lendo...

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou nesta sexta-feira, 17, com críticas ao governo federal e em apoio ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista à agência AFP, ela atribuiu ao governo brasileiro a responsabilidade pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos e classificou a condenação do marido no processo da trama golpista como uma "farsa judicial".

Michelle afirmou à AFP que as sanções econômicas foram impostas "por culpa dos nossos governantes" e de "autoridades brasileiras que violam direitos humanos e princípios democráticos".

Ela também se queixou da pressão para que Bolsonaro defina um nome para representar a direita nas eleições de 2026. "Bolsonaro é e continuará sendo o maior líder da direita no Brasil", disse, acrescentando que "é cedo" para discutir candidaturas.

A ex-primeira dama é cotada para uma candidatura em 2026, mas afirmou que qualquer decisão sobre sua entrada na disputa eleitoral será tomada "em debate profundo com o meu marido, com minhas filhas, com o PL e, em especial, fruto de muita oração".

Na mesma entrevista, Michelle, que é presidente do PL Mulher, opinou que o feminismo "deixou de se preocupar com as necessidades reais das mulheres para mergulhar nos objetivos duvidosos da agenda 'woke'".

Na quinta-feira, 16, a ex-primeira-dama reagiu ao encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com evangélicos no Palácio do Planalto. Participaram o bispo Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira; o advogado-geral da União, Jorge Messias, favorito de Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF); o deputado federal Cezinha Madureira (PSD-SP); e o pastor Igor Nunes Ferreira.

Michelle compartilhou fotos da reunião em seus stories do Instagram e indicou três versículos bíblicos: Apocalipse 22:11, Números 24:9 e Mateus 6:24. Na Bíblia, Mateus 6:24 diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro".

O bispo Samuel Ferreira apoiou Bolsonaro em 2022 e chegou a levá-lo a um culto na sede de sua igreja em São Paulo. O deputado Cezinha Madureira também tinha relação com o ex-presidente, tendo andado na garupa dele em uma motociata e sido recebido fora da agenda. Ele era chefe da bancada evangélica na Câmara e vice-líder do governo no Congresso.

A passagem Apocalipse 22:11, também citada por Michelle, fala: "Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem é sujo, seja sujo ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado ainda."

A ex-primeira-dama tem o hábito de usar trechos da Bíblia para abordar temas políticos nos stories de seu Instagram, enquanto postagens no feed são mais raras. No dia do julgamento de Bolsonaro pelo STF, por exemplo, ela compartilhou passagem sobre misericórdia divina.

