Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Empossado

Desembargador Eduardo Machado Rocha é eleito vice-presidente do TJMS

A eleição ocorreu em razão da aposentadoria de Fernando Mauro Moreira Marinho, anunciada na mesma sessão

Alison Silva

Alison Silva

17/09/2025 - 14h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na manhã desta quarta-feira (17), o desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito por aclamação e empossado como novo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A escolha ocorreu durante sessão do Tribunal Pleno, logo após a solenidade que marcou a aposentadoria do então vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho.

Ao assumir o cargo, que exercerá até o fim do biênio 2025/2026, Eduardo Machado Rocha destacou o compromisso com a administração do Tribunal.

“Agradeço a confiança e prometo a todos que exercerei o cargo com dignidade e dedicação. O senhor presidente pode ter certeza do meu apoio em tudo que for necessário para o sucesso desta administração”, afirmou o novo vice-presidente.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a relevância das funções que passam a ser desempenhadas por Rocha.

“A Vice-Presidência tem encargos bastante sensíveis que são, não somente fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, cujo volume se eleva a cada dia, mas também a administração dos precatórios do Estado e dos municípios que estarão sob a condução de Vossa Excelência. Tenho certeza e convicção de que, mercê do seu histórico, do seu passado, da sua trajetória e da sua postura como desembargador deste Tribunal de Justiça, fará uma excelente administração também na Vice-Presidência”, destacou Pavan.

Trajetória

Natural de Dourados, Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito pela Unigran em 1980 e ingressou na magistratura em 1987, como juiz substituto.

Ao longo da carreira, atuou em diversas comarcas do Estado — Iguatemi, Coxim e Naviraí — em funções tanto na área cível quanto criminal. Em 1996, foi promovido a juiz de Direito da Entrância Especial em Dourados, assumindo a 1ª Vara Cível.

Sua promoção a desembargador ocorreu em setembro de 2013. Agora, com 38 anos de dedicação à magistratura, assume a vice-presidência do TJMS trazendo experiência e compromisso com o fortalecimento da Justiça sul-mato-grossense.

Magistrado de carreira, Fernando Mauro Moreira Marinho encerra sua trajetória no Judiciário de Mato Grosso do Sul com uma solenidade em sua homenagem, marcada pela presença de colegas, amigos e familiares.

Assine o Correio do Estado
 

Política

Em manobra da Câmara, voto secreto na PEC da Blindagem

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que "a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário"

17/09/2025 14h54

Compartilhar
Câmara aprovou manobra na PEC da Blindagem

Câmara aprovou manobra na PEC da Blindagem Agência Câmara

Continue Lendo...

Por 314 votos a 168 em uma manobra costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), os parlamentares resgataram um trecho da PEC da Blindagem que determina voto secreto para o Congresso autorizar abertura de processo criminal contra parlamentares.

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que “a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário”, apresentando o requerimento para trazer a pauta de volta à apreciação. PL foi o único partido que votou integralmente para o retorno do sigilo do voto, com 85 votos. Parlamentares do Republicanos, PP, Avante e Podemos também apoiaram quase unanimemente o trecho da proposta, entre os representantes das bancadas presentes na votação.

Já os deputados do PV, Novo, PCdoB, Rede e PSOL votaram por não tornar o voto para autorizar ou negar a abertura de processo criminal contra deputados sigiloso. Entre os 65 votos do PT na proposta, oito deputados votaram pelo voto ser secreto.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

Política

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito

17/09/2025 13h34

Compartilhar

Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito na terça-feira, 16. Depois de menos de 24h no hospital, ele volta para prisão domiciliar.

Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por volta das 16h desta terça-feira. Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa", diz o boletim médico.

"O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico", complementa o documento.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP e médico pessoal do ex-presidente, viajou à capital federal para acompanhar o tratamento.

Ainda na terça-feira, Bolsonaro passou por exames, foi medicado e recebeu a indicação de não ingerir alimentos sólidos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no dia da internação e atribuiu o mal estar à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal (STF) que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pela trama golpista. Também pediu "trégua" ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, a quem se referiu como "terrorista".

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS
MS

/ 1 dia

Projeto de lei propõe que militar acumule tempo de serviço em qualquer corporação de MS

2

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura
Facão

/ 1 dia

"Mais louco do Brasil" demitirá ao menos 100 servidores de prefeitura

3

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"
ponta de um iceberg

/ 2 dias

Prefeito de Terenos escancara que licitação "é coisa para inglês ver"

4

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"
Silêncio na farda

/ 2 dias

Suicídios levam polícias de Mato Grosso do Sul a "crise invisível"

5

Advogado atira contra artista de rua em Dourados
TENTATIVA DE HOMICIDIO

/ 1 dia

Advogado atira contra artista de rua em Dourados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 09/09/2025

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos