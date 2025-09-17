Desembargador Eduardo Machado Rocha é eleito vice-presidente do TJMS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta quarta-feira (17), o desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito por aclamação e empossado como novo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A escolha ocorreu durante sessão do Tribunal Pleno, logo após a solenidade que marcou a aposentadoria do então vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho.

Ao assumir o cargo, que exercerá até o fim do biênio 2025/2026, Eduardo Machado Rocha destacou o compromisso com a administração do Tribunal.

“Agradeço a confiança e prometo a todos que exercerei o cargo com dignidade e dedicação. O senhor presidente pode ter certeza do meu apoio em tudo que for necessário para o sucesso desta administração”, afirmou o novo vice-presidente.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a relevância das funções que passam a ser desempenhadas por Rocha.

“A Vice-Presidência tem encargos bastante sensíveis que são, não somente fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, cujo volume se eleva a cada dia, mas também a administração dos precatórios do Estado e dos municípios que estarão sob a condução de Vossa Excelência. Tenho certeza e convicção de que, mercê do seu histórico, do seu passado, da sua trajetória e da sua postura como desembargador deste Tribunal de Justiça, fará uma excelente administração também na Vice-Presidência”, destacou Pavan.

Trajetória

Natural de Dourados, Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito pela Unigran em 1980 e ingressou na magistratura em 1987, como juiz substituto.

Ao longo da carreira, atuou em diversas comarcas do Estado — Iguatemi, Coxim e Naviraí — em funções tanto na área cível quanto criminal. Em 1996, foi promovido a juiz de Direito da Entrância Especial em Dourados, assumindo a 1ª Vara Cível.

Sua promoção a desembargador ocorreu em setembro de 2013. Agora, com 38 anos de dedicação à magistratura, assume a vice-presidência do TJMS trazendo experiência e compromisso com o fortalecimento da Justiça sul-mato-grossense.

Magistrado de carreira, Fernando Mauro Moreira Marinho encerra sua trajetória no Judiciário de Mato Grosso do Sul com uma solenidade em sua homenagem, marcada pela presença de colegas, amigos e familiares.

Assine o Correio do Estado

