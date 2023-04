Desembargador Julizar Trindade pendura a toga depois de 2 maio

Julizer Trindade vai se aposentador depois de 41 de magistratura no MS - Assessoria do TJ-MS



Embora já aprovada pelo Pleno do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), ontem, quarta-feira (19), o desembargador Julizar Barbosa Trindade, pendura a toga, de fato, depois do dia 2 de maio, daqui 12 dias, data que a corte publica sua aposentadoria.

Trindade ingressou na magistratura em 1982 e virou desembargador, por merecimento, em 2007.

O lugar dele, por regra do TJ-MS, será ocupado, desta vez, por um juiz de carreira e que há mais tempo estiver no cargo.

Desembargadores são nomeados por promoção entre os juízes de Direito ou os membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e, também, advogados com inscrição permanente no Estado.

Pelo site da corte, dois juízes devem disputar a vaga: Lúcio Raimundo da Silveira, que entrou na magistratura de MS em janeiro de 1989 e Waldir Marques, que Ingressou no judiciário sul-mato-grossense também em janeiro de 1989.

Depois do dia 2, data da aposentadoria de Julizar Trindade, os interessados na vaga dele se inscrevem e, após isso, num prazo de 20 dias, o Pleno do TJ-MS define a questão. Ou seja, até o fim de maio, a magistratura de MS sabe o nome do 37º desembargador.

Julizar é, também, o presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), cargo que será assumido pelo vice da corte, desembargador Paschoal Carmello Leandro.

JULIZER TRINDADE

Ingressou na magistratura, segundo o site do TJ-MS, como juiz substituto, na comarca de Corumbá, em 1982. Promovido, por merecimento, como juiz de Direito, para a comarca de Glória de Dourados, em maio de 1982.

Promovido, por merecimento, para a 2ª Vara da comarca de Amambai, segunda entrância, em 1984.

Removido a pedido para a 1ª Vara Cível de Ponta Porã, também segunda entrância, em 1985.

Promovido, por merecimento, para a Comarca de Campo Grande, Entrância Especial, em dezembro de 1988, para a Vara de Entorpecentes e Delitos de Trânsito com vítimas.

Transferido, por permuta, para a Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande em 1991. Outra vez transferido, por permuta, para a 3ª Vara Cível Residual da Comarca de Campo Grande em 1993.

Removido, em 2002, para a Vara de Precatórias Cíveis da comarca de Campo Grande. Promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2007.