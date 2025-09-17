Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Desembargadora de MS Jaceguara Dantas é indicada ao CNJ

Nomeação depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário

Alison Silva

Alison Silva

17/09/2025 - 17h45
A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga destinada a desembargador(a) de Tribunal Estadual. A nomeação ainda depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário, onde precisará da maioria absoluta dos votos dos senadores.

Mulher negra e de origem indígena, Jaceguara construiu trajetória de destaque na defesa dos direitos humanos e de grupos vulneráveis. No TJMS, preside a 5ª Câmara Cível e integra a 4ª Seção Cível, além de dirigir a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e participar da Comissão Recursal de Heteroidentificação do Poder Judiciário estadual.

A magistrada também tem sólida formação acadêmica e profissional: é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP, já atuou como advogada, promotora e procuradora de justiça, ingressando no TJMS pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público.

Reconhecida nacionalmente por sua atuação contra o feminicídio, o racismo e em defesa das pessoas com deficiência, Jaceguara acumula prêmios de instituições como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Embaixada dos Estados Unidos. Em 2025, conquistou o segundo lugar no Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, com o projeto Monitor de Violência contra a Mulher.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, celebrou a indicação:

"A escolha da desembargadora Jaceguara Dantas para compor o CNJ é motivo de orgulho para o nosso Tribunal e para todo o Estado. Sua trajetória de dedicação à justiça social e à defesa dos direitos humanos a credencia plenamente para este novo desafio, que certamente será marcado por contribuições relevantes ao Poder Judiciário brasileiro", afirmou.

O CNJ é responsável por aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, com foco no controle e na transparência administrativa, financeira e disciplinar. A participação de Jaceguara reforça o compromisso de Mato Grosso do Sul com a valorização de magistrados que atuam em prol das causas sociais e da eficiência da prestação jurisdicional.

PEC da Blindagem

Maioria dos deputados de MS aprova voto secreto para "blindar" colegas

Na bancada de deputados de MS, PL, PP e parte do PSDB foi favorável foram favoráveis ao voto secreto

17/09/2025 15h11

Luiz Ovando, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira, Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon foram favoráveis à blindagem de parlamentares contra investigações

Luiz Ovando, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira, Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon foram favoráveis à blindagem de parlamentares contra investigações Agência Câmara

A maioria da bancada federal de Mato Grosso do Sul voltou a se posicionar favoravelmente a iniciativa de que blindam deputados de ações judiciais e de investigações criminais, proposta de emenda à Constituição também conhecida como PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, como os deputados federais interessados na matéria gostam de chamar. 

Em Mato Grosso do Sul, os dois deputados do PL, dois do PSDB e um do PP, foram a favor da manobra da Câmara para manter o voto secreto ao analisar a blindagem a um parlamentar. Os dois deputados do PT e um do PSDB foram contra tal blindagem. 

Votaram a favor do voto secreto para “blindar” um deputado investigado ou com ordem de prisão: 

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL) 
  • Rodolfo Nogueira (PL)

Contra: 

  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

A manobra

Na votação, por 314 votos a 168 em uma manobra costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), os parlamentares resgataram um trecho da PEC da Blindagem que determina voto secreto para o Congresso autorizar abertura de processo criminal contra parlamentares.

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que “a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário”, apresentando o requerimento para trazer a pauta de volta à apreciação. PL foi o único partido que votou integralmente para o retorno do sigilo do voto, com 85 votos. Parlamentares do Republicanos, PP, Avante e Podemos também apoiaram quase unanimemente o trecho da proposta, entre os representantes das bancadas presentes na votação.

Já os deputados do PV, Novo, PCdoB, Rede e PSOL votaram por não tornar o voto para autorizar ou negar a abertura de processo criminal contra deputados sigilosos. Entre os 65 votos do PT na proposta, oito deputados votaram pelo voto ser secreto.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

Política

Em manobra da Câmara, voto secreto na PEC da Blindagem

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que "a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário"

17/09/2025 14h54

Câmara aprovou manobra na PEC da Blindagem

Câmara aprovou manobra na PEC da Blindagem Agência Câmara

Por 314 votos a 168 em uma manobra costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), os parlamentares resgataram um trecho da PEC da Blindagem que determina voto secreto para o Congresso autorizar abertura de processo criminal contra parlamentares.

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que “a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário”, apresentando o requerimento para trazer a pauta de volta à apreciação. PL foi o único partido que votou integralmente para o retorno do sigilo do voto, com 85 votos. Parlamentares do Republicanos, PP, Avante e Podemos também apoiaram quase unanimemente o trecho da proposta, entre os representantes das bancadas presentes na votação.

Já os deputados do PV, Novo, PCdoB, Rede e PSOL votaram por não tornar o voto para autorizar ou negar a abertura de processo criminal contra deputados sigiloso. Entre os 65 votos do PT na proposta, oito deputados votaram pelo voto ser secreto.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

