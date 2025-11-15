Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

análise

Direita de MS pode se prejudicar com excesso de pré-candidatos ao Senado

Especialistas acreditam que até o fim das convenções partidárias a quantidade de pré-candidatos devem diminuir muito

Daniel Pedra

Daniel Pedra

15/11/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ao longo da última semana o número de pré-candidatos da direita às duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul chegou a oito postulantes aos cargos e, conforme os analistas políticos ouvidos pelo Correio do Estado, esse excesso de nomes pode acabar prejudicando em vez de ajudar nas eleições do próximo ano.

Estão no páreo o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Gerson Claro (PP), o deputado federal dr. Luiz Ovando (PP), o senador Nelsinho Trad (PSD), o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck (PSD), e a senadora Soraya Thronicke (Podemos).

Para o diretor do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, essa crescente movimentação de pré-candidatos alinhada à direita para disputar as duas cadeiras do Senado deve prejudicar sim essa ala política.

“O eleitorado é dividido basicamente em direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, centro, centro moderado e nenhum deles. E essa quantidade significativa de pré-candidatos ligados à direita vai disputar a mesma fatia do eleitorado e, como só os eleitores da direita não serão suficientes para elegê-los, terão obrigatoriamente de buscar votos em outros grupos políticos”, pontuou.

Portanto, de acordo com ele, com essa tendência de aumento de candidatos à direita, pode abrir um espaço para um pré-candidato do centro ou do centro moderado captar votos dos eleitores que não se identificam como direita, como centro-direita, como centro ou como nada.

“Aquelas pessoas que não querem saber de política, mas precisam votar, só que não votam em radicalismo da direita e nem radicalismo da esquerda, votariam em um pré-candidato de fora dessas duas bolhas. Porque, como são dois votos, dificilmente alguém moderado, ou de nenhuma corrente, vai votar em dois pré-candidatos, por exemplo, da direita, ou em dois da esquerda. Enfim, vai procurar alguém ali que tenha um perfil mais parecido com o deles”, projetou.

Aruaque Barbosa completou que é preciso entender quais serão os nomes e quais serão as linhas ideológicas defendidas na campanha para poder fazer uma mensuração mais detalhada sobre isso porque, às vezes, alguém que é de direita, que se alinha como da direita, vai para a campanha e faz um discurso mais moderado.

“Porque, como o Senado são dois votos, é muito arriscado o pré-candidato focar apenas nos eleitores da direita esperando que isso o faça ganhar a eleição. É questão de estratégia, quem errar menos, vai ter uma vantagem sobre o adversário, por isso, entender o momento do eleitorado pode ser crucial”, alertou.

O diretor do IPR explicou que os fatos que estão acontecendo atualmente no Brasil refletem diretamente aqui, por exemplo, a questão da violência, a questão da geração de emprego e a questão de perspectivas para o ano de 2026. “Enfim, todas essas ações que são políticas e estão sendo comentadas vão refletir aqui e isso vai determinar quais serão as estratégias dos pré-candidatos a senadores da República no próximo ano”, afirmou.

EMBOLADO

Na visão do cientista político Tércio Albuquerque, ao se considerar os oito pré-candidatos ligados à direita, como Nelsinho e Soraya, ou à extrema direita, como Capitão Contar, dr. Luiz Ovando e Gianni Nogueira, ou ao centro-direita, com Azambuja, Verruck e Gerson Claro, todos estarão buscando praticamente o mesmo eleitorado. “As exceções podem ser Gerson Claro e Jaime Verruck, que talvez alcancem eleitores de centro e até de centro-esquerda”, pontuou.

No entanto, de acordo com ele, dificilmente se confirmarão as oito pré-candidaturas. 

“Porque a pressão político-partidária, principalmente da extrema-direita contra os de centro-direita vai ser grande, especialmente por se considerarem os únicos legitimados a usar o ‘legado bolsonarista’, o que vai realmente confundir o eleitor e ‘embolar’ as pesquisas”, comentou.

Quanto a reais possibilidades, Tércio Albuquerque falou que é possível afirmar, neste momento, que essa aliança “forçada” entre Azambuja e Contar pode acabar por atrapalhar as pretensões do segundo, que hoje não tem praticamente nenhuma estrutura política articulada para enfrentar Nelsinho, Soraya e Gianni.

“Já os considerados novos no cenário, Jaime Verruck e Gerson Claro, tendem a aumentar a dificuldade de articulação do governador Eduardo Riedel (PP), que está se comprometendo em espalhar apoio para além das suas forças, visando uma reeleição que, ao que parece, até agora já está assegurada”, afirmou.

Ele pontuou que é importante aguardar o próximo ano para saber quem realmente vai chegar com alguma condição para enfrentar as convenções partidárias e qual o valor que poderá abocanhar nessa divisão dos fundos partidários.

REDUÇÃO

Na opinião do professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Daniel Miranda, no Estado, assim como em Santa Catarina e outros estados nos quais a direita tem mais força, calcula-se que haverá duas vagas para esse campo político e, como isso só acontece a cada oito anos (2 vagas no Senado), é esperado que haja maior concorrência.

“Essa é a grande questão. Por enquanto, tudo é fumaça e balão de ensaio. Ano que vem, quando for para valer, é provável que metade ou mais dessas pré-candidaturas fiquem pelo caminho, mas, até lá, cada um vai tentar emplacar seu nome e derrubar algum concorrente mais direto. Além disso, tal proliferação de nomes pode ter relação com o fato de o grupo liderado pelo Azambuja ter se dividido em vários partidos, PL, União Brasil e PP, principalmente”, assegurou.

Para ele, embora seja um grupo político que esteve unido até às eleições estaduais passadas, agora, provavelmente, devem estar ocorrendo disputas internas acirradas. 

“E, por estarem em partidos diferentes e tais partidos serem grandes, cada um deve calcular que tem chance de emplacar seu nome. O fato que, se tais pessoas estão permitindo que seus nomes circulem como pré-candidatos, é porque há um jogo de bastidores pesado ocorrendo”, argumentou.

Assine o Correio do Estado

Política

Michelle Bolsonaro rebate Soraya Thronicke após fala sobre presos de 8/1: 'senadora surfista'

Soaraya Thronicke recebe critica de Michelle Bolsonaro após sugerir que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo STF de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados

13/11/2025 19h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro alfinetou a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) nesta quinta-feira, 13, após a parlamentar comentar sobre os presos do dia 8 de janeiro.

Michelle usou as redes sociais para compartilhar um conteúdo criticando o caso. "Soraya Thronicke, senadora surfista da onda Bolsonaro e atual defensora dos advogados dos investigados na CPMI do INSS, do roubo de aposentados... Agora, na sabatina do Gonet, pede investigação contra os advogados das vítimas do 8 de janeiro. Surreal!!! Sério, não tô acreditando!!!", escreveu Michelle.

Na quarta-feira, 12, durante a sabatina que reconduziu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao cargo, a senadora sugeriu que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados.

"Todo mundo que pegou o primeiro ônibus, estava tendo uma excursão de graça, pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. A narrativa se repete com réus de Norte a Sul do país, assistidos por advogados de todos os lugares do Brasil. Parece-me que há alguém ou um conluio por trás deste tipo de comportamento", disse Soraya durante a sabatina.

A parlamentar ainda lamentou o envolvimento de pessoas próximas no caso: "Mas, do jeito que defendo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na CPMI, aqui preciso destacar os profissionais que, na minha observação técnica, impõem um ponto de interrogação enorme".

Na comissão, Paulo Gonet foi aprovado com 45 votos a favor e 26 contra para permanecer à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) por mais dois anos. Gonet é o responsável por assinar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Política

Assembleia oficializa indicação de Sergio de Paula ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

Nome surge em decorrência da aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos

13/11/2025 12h00

Compartilhar
Sergio de Paula, indicado ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

Sergio de Paula, indicado ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

Continue Lendo...

Em ofício lido na manhã desta quinta-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Gerson Claro (PP), anunciou a indicação de Sérgio de Paula para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), aberta pela aposentadoria compulsória do conselheiro Jerson Domingos.

A escolha foi referendada pelos 23 deputados e seguirá o rito regimental para apreciação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, em seguida, votação em plenário.

A indicação foi comunicada após o Tribunal de Contas declarar vacante a vaga, informação lida pelo 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB). Cabe destacar que a partir da vacância a competência de indicar o nome é da Assembleia Legislativa, “conforme determina a Constituição Estadual e o nosso Regimento Interno”, lembrou Claro.

O decreto será elaborado na próxima semana; na terça-feira seguinte o documento será enviado à CCJR; e a análise deve ocorrer na reunião ordinária da comissão, marcada para o dia 19 deste mês.

Ainda conforme o regimento, com o número de assinaturas necessárias (oito), a indicação deve ser encaminhada no mesmo dia à CCJR e, após aprovação desta, será levada à votação em plenário, procedimento que deve ocorrer uma hora após a sessão ordinária da comissão.

Concluída a votação e aprovada pelos deputados estaduais, a nomeação seguirá para sanção do governador Eduardo Riedel e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, provavelmente em edição extra do mesmo dia, oficializando o novo conselheiro da Corte.

Aposentadoria

A indicação ocorre logo após a homenagem prestada ao conselheiro Jerson Domingos, que se despede da Corte de Contas em razão da aposentadoria compulsória. Na sessão plenária realizada na quarta-feira, 12 de novembro, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, delegou, de forma simbólica, ao vice-presidente Jerson Domingos o comando da Sessão do Pleno. 

A 11ª sessão plenária contou com a presença dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo e Márcio Monteiro, do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e do procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Júnior. O conselheiro Waldir Neves participou virtualmente.

Em pronunciamento, em nome da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de todo o sistema de tribunais de contas, foi manifestada “a mais sincera homenagem e reconhecimento à exemplar trajetória do conselheiro Jerson Domingos no serviço público brasileiro”. Seguiu-se a ênfase de que “o encerramento de um ciclo não representa o fim de uma jornada, mas a consagração de uma história que permanece viva na memória das instituições e de todos aqueles que tiveram a honra de acompanhar sua atuação”.

O indicado

A indicação de Sérgio de Paula foi justificada pelo presidente Gerson Claro como técnica: “Sérgio de Paula já foi secretário estadual de Fazenda, de Governo e da Casa Civil, então, é uma pessoa que tem capacidade técnica.” O deputado completou: "posso dizer que é uma pessoa que conhece muito a lida dos municípios e está preparado para o cargo.”

Sérgio de Paula nasceu em 31 de dezembro de 1959, em Andradina (SP), e mudou-se para Mato Grosso do Sul em 1988, quando foi transferido como gerente bancário para Fátima do Sul e posteriormente para Dourados. É casado com Shirley Suzini de Paula e pai de três filhos. Formado em Ciências Contábeis, ingressou na vida pública em 1995 ao assumir a Secretaria Municipal de Fazenda de Dourados.

Ao longo da carreira ocupou cargo de direção na Assomasul por sete anos a partir de 2000, trabalhou na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Em 2014 integrou o governo de Reinaldo Azambuja como titular da Secretaria Estadual da Casa Civil. No governo seguinte, de Eduardo Riedel, em 2023, foi nomeado secretário-executivo de Relações Institucionais e Políticas no governo do estado no Distrito Federal. Deixou a função em 2024 para coordenar campanha eleitoral e, no início de 2025, foi nomeado assessor da Presidência da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Com a indicação formalizada e o cronograma de tramitação estabelecido pelo presidente da Alems, o processo agora avança para análise na CCJR. Se aprovado na comissão e, depois, em plenário, o nome de Sérgio de Paula será encaminhado para sanção do governador e publicação no Diário Oficial do Estado, procedimento que oficializará sua posse como conselheiro do TCE-MS.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 1 dia

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

4

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?