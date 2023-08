Diretor-geral da PF vira alvo de críticas por fala sobre prisão de Bolsonaro

eleições 2024

Um dos motivos seria o fato de o ex-deputado estadual estar aguardando uma possível vaga na Assembleia Legislativa

O ex-deputado estadual Paulo Duarte, presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, não deve mais concorrer ao cargo de prefeito de Corumbá nas eleições municipais do próximo ano.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, apesar de liderar as pesquisas de intenções de votos que saíram neste ano, Paulo Duarte estaria aguardando a vaga de deputado estadual, caso o parlamentar Rafael Tavares (PRTB) não consiga reverter a cassação de seu mandato na Justiça.

Além disso, como já foi prefeito de Corumbá, o ex-deputado estadual não estaria com ânimo para administrar novamente o município, em função de questões pessoais. Procurado pela reportagem, Paulo Duarte disse que ainda não se decidiu.

“Pretendo tomar uma decisão nesse sentido somente no próximo ano. No entanto, independentemente de sair ou não candidato, faço parte de um grupo que pretende lançar candidatura própria em oposição à atual administração de Corumbá”, revelou.

Paulo Duarte se referiu a prováveis candidatos a prefeito de Corumbá que também são oposição ao atual prefeito, Marcelo Iunes (PSDB). Além do ex-deputado estadual, os outros três prováveis postulantes ao cargo são Dr. Gabriel (MDB), a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB) e o vereador Luciano Costa (PSDB).

O presidente estadual do PSB completou que esse grupo tem conversado e escolherá, no momento certo, o candidato para concorrer contra a atual administração.

“Estamos conversando para chegar a um candidato que possa representar uma mudança completa de tudo o que está acontecendo em Corumbá. O candidato sairá desse grupo e será aquele que abraçar o projeto”, garantiu.

Apesar de serem do mesmo partido do atual prefeito, Bia Cavassa e Luciano Costa não apoiam a atual gestão, que tem como provável candidato o atual secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva (sem partido), o Pardal, porém, o preferido de Marcelo Iunes ainda não emplacou nas pesquisas.

Pesquisa

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e Correio do Estado, no início deste ano, com moradores com 16 anos ou mais do município de Corumbá, revelou que, se as eleições municipais fossem agora, o ex-deputado estadual Paulo Duarte seria eleito prefeito com 36,48% da preferência dos entrevistados.

Em segundo lugar, está o médico Gabriel Alves de Oliveira, mais conhecido como Dr. Gabriel, que foi candidato a deputado estadual nas eleições do ano passado, com 20,20%, e, em terceiro, praticamente empatada com Dr. Gabriel, está a ex-deputada federal Bia Cavassa, com 19,54%.

Depois aparece o secretário municipal de Governo da prefeitura de Corumbá, Luiz Antônio da Silva, com 3,91%, seguido de perto pelo presidente da Câmara Municipal de Corumbá, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho (PSDB), mais conhecido como Bira, com 2,28%, e o vereador Luciano Costa (PSDB), com 1,98%. Do total de entrevistados, 15,64% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos. Nesse quesito, a campeã é a ex-deputada federal Bia Cavassa, com 12,38%, em seguida aparecem o vereador Bira e o ex-deputado Paulo Duarte, com 11,73% cada um. O vereador Luciano Costa vem logo em atrás, com 8,47%, seguido por Pardal, que tem 8,14%, e Dr. Gabriel, com 2,93%.

Assine o Correio do Estado