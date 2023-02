Diretório estadual do PP avisa que vai disputar a eleição majoritária na Capital

Com o projeto de fortalecer o PP em Mato Groso do Sul já de olho nas eleições municipais de 2024, o diretório estadual do partido informou que vai disputar a eleição majoritária no município de Campo Grande.

De acordo com informações repassadas pela liderança estadual Marco Aurélio Santullo ao Correio do Estado, a sigla pode vir com candidato a prefeito ou com candidato a vice-prefeito, ficando mais para frente se o PP vai compor ou não com outros partidos.

Ele também adiantou que, nos 21 municípios onde o partido já tem prefeitos que estiverem aptos para tentar a reeleição, a legenda vai lançar os nomes deles para serem apreciados pela população. “Nos outros municípios, vamos buscar uma aliança ou uma composição”, ressaltou.

Em Campo Grande, Marco Aurélio Santullo pontuou que o PP é aliado do PSDB, porém, no momento oportuno, as lideranças dos dois partidos – leia-se senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel – vão sentar para definir como será a composição.

No PSDB, o deputado federal Beto Pereira já informou ao Correio do Estado que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, enquanto o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis, também tem as mesmas pretensões.

Marco Aurélio Santullo não quis revelar o nome do PP para disputar o cargo de prefeito ou vice-prefeito da Capital em 2024, informando que as demais lideranças do partido, que são os deputados estaduais Londres Machado e Gerson Claro, o deputado federal Dr. Luiz Ovando e o vice-governador José Barbosinha, ainda estão alinhando o provável escolhido.

Nomeado no dia 2 de janeiro para exercer o cargo em comissão de diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marco Aurélio Santullo reforçou que o PP é aliado do PSDB e pretende continuar assim, mas precisa se fortalecer para disputar as eleições municipais do próximo ano.

Filiações

O PP iniciou o ano de 2023 com as filiações dos prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, e de Inocência, Antonio Ângelo Garcia dos Santos.

Com essas filiações, o número total de prefeitos na sigla em Mato Grosso do Sul chega a 21, além de 10 vice-prefeitos e 78 vereadores.

Além disso, a presidente estadual do PP, senadora Tereza Cristina, confirmou na semana passada ao Correio do Estado que convidou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), para se filiar ao partido.

No entanto, a parlamentar revelou que esse convite foi feito entre o primeiro e o segundo turnos das eleições gerais do ano passado, quando a prefeita estava fechando o apoio à candidatura de Eduardo Riedel para governador.

“Tive uma reunião, sim, com a prefeita Adriane entre o primeiro e o segundo turno, quando discutimos vários assuntos, inclusive questões partidárias. Eu coloquei para ela que seria muito bem-vinda ao PP, caso fosse mudar de partido”, ressaltou Tereza Cristina.

A senadora eleita revelou ao Correio do Estado que, depois dessa oportunidade, nunca mais falou sobre esse assunto com a prefeita Adriane Lopes e nem com o esposo dela, o deputado estadual Lidio Lopes, que é o presidente estadual do Patriota.

Porém, Tereza Cristina lembrou que, pelo fato de ser deputado estadual, Lidio Lopes tem janela partidária para trocar de legenda quando desejar.

“Se depois ele tiver interesse de vir para o PP, nós teremos muito prazer em conversar esse assunto com ele”, afirmou.

Assine o Correio do Estado